Jeśli nie zgłosimy tych zmian, możemy stracić zasiłek / fot. Getty Images
Jeśli nie zgłosimy tych zmian, możemy stracić zasiłek / fot. Getty Images
UKPraca i finanse
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Zmiany, które muszą zgłosić osoby otrzymujące Universal Credit

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Jeśli osoby otrzymujące Universal Credit nie zgłoszą jednej z tych 17 konkretnych zmian, mogą stracić świadczenia i dostać karę.

W przypadku zaniechania zgłoszenia jednej z tych 17 konkretnych zmian, można stracić zasiłek, a nawet dostać karę. Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) utrzymuje surowe przepisy dotyczące zmian sytuacji życiowej świadczeniobiorców.

Osoby otrzymujące Universal Credit mogą w tych sytuacjach stracić zasiłek

Zmiany w sytuacji osobistej świadczeniobiorców mogą mieć wpływ na wysokość ich zasiłków. Jednak zaniechanie zgłoszenia zmian może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

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Wśród spraw, które należy zgłosić Ministerstwu Pracy i Emerytur są między innymi aktualne dane kontaktowe, informacje bankowe, adres zamieszkania czy zmiana wysokości czynszu. Ale nie tylko…

Na brytyjskiej stronie rządowej czytamy: „Jeśli podasz nieprawdziwe informacje lub nie zgłosisz zmiany swojej sytuacji, możesz zostać pozwany/-a do sądu lub będziesz musiał/-a zapłacić karę”.

Zatajenie zmian w swojej sytuacji może mieć poważne konsekwencje
Zatajenie zmian w swojej sytuacji może mieć poważne konsekwencje / fot. Getty Images

Zmiany sytuacji życiowej, które należy zgłosić DWP

Ministerstwo Pracy i Emerytur kładzie nacisk na zgłaszanie wszelkich niezbędnych zmian „zaraz po ich wystąpieniu”. Aby uniknąć zwrotów z tytułu nadpłat świadczenia.

Oto 17 zmian, które należy zgłosić, aby uniknąć nieprzyjemności:

  • narodziny dziecka,
  • wyjazd poza Wielką Brytanię na dowolny okres, jeśli tam mieszkamy,
  • zmiany statusu imigracyjnego, jeśli nie mamy brytyjskiego obywatelstwa,
  • zachorowanie, zbyt poważne, aby podjąć pracę i móc spotkać się ze swoim doradcą zawodowym,
  • zakończenie edukacji/szkolenia (lub ponowne jej rozpoczęcie) przez dziecko świadczeniobiorcy, jeśli jest ono w wieku od 16 do 19 lat,
  • zmiana stanu zdrowia,
  • wyjazd poza Irlandię Północną na dowolny okres, jeśli tam mieszkamy,
  • zamieszkanie razem z partnerem/-ką,
  • zmiana danych bankowych,
  • zmiana wysokości zarobków (tylko w przypadku samozatrudnionych),
  • stwierdzenie przez lekarza, że zbliżamy się do końca życia,
  • zmiana wysokości naszych oszczędności, inwestycji,
  • zmiana numeru telefonu lub adresu mailowego,
  • rozpoczęcie opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną,
  • zmiana adresu zamieszkania,
  • rozpoczęcie lub zakończenie pracy,
  • zmiana wysokości czynszu.

Ministerstwo zaznacza, że zmiany w sytuacji świadczeniobiorcy mogą wpłynąć na wysokość jego świadczenia za cały okres rozliczeniowy. A nie tylko od daty zgłoszenia zmian.

Aby zgłosić zmiany w swojej sytuacji życiowej, należy zalogować się na swoje konto Universal Credit.

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