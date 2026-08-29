Zmiany, które muszą zgłosić osoby otrzymujące Universal Credit

Jeśli osoby otrzymujące Universal Credit nie zgłoszą jednej z tych 17 konkretnych zmian, mogą stracić świadczenia i dostać karę.

W przypadku zaniechania zgłoszenia jednej z tych 17 konkretnych zmian, można stracić zasiłek, a nawet dostać karę. Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) utrzymuje surowe przepisy dotyczące zmian sytuacji życiowej świadczeniobiorców.

Osoby otrzymujące Universal Credit mogą w tych sytuacjach stracić zasiłek

Zmiany w sytuacji osobistej świadczeniobiorców mogą mieć wpływ na wysokość ich zasiłków. Jednak zaniechanie zgłoszenia zmian może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

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Wśród spraw, które należy zgłosić Ministerstwu Pracy i Emerytur są między innymi aktualne dane kontaktowe, informacje bankowe, adres zamieszkania czy zmiana wysokości czynszu. Ale nie tylko…

Na brytyjskiej stronie rządowej czytamy: „Jeśli podasz nieprawdziwe informacje lub nie zgłosisz zmiany swojej sytuacji, możesz zostać pozwany/-a do sądu lub będziesz musiał/-a zapłacić karę”.

Zmiany sytuacji życiowej, które należy zgłosić DWP

Ministerstwo Pracy i Emerytur kładzie nacisk na zgłaszanie wszelkich niezbędnych zmian „zaraz po ich wystąpieniu”. Aby uniknąć zwrotów z tytułu nadpłat świadczenia.

Oto 17 zmian, które należy zgłosić, aby uniknąć nieprzyjemności:

narodziny dziecka,

wyjazd poza Wielką Brytanię na dowolny okres, jeśli tam mieszkamy,

zmiany statusu imigracyjnego, jeśli nie mamy brytyjskiego obywatelstwa,

zachorowanie, zbyt poważne, aby podjąć pracę i móc spotkać się ze swoim doradcą zawodowym,

zakończenie edukacji/szkolenia (lub ponowne jej rozpoczęcie) przez dziecko świadczeniobiorcy, jeśli jest ono w wieku od 16 do 19 lat,

zmiana stanu zdrowia,

wyjazd poza Irlandię Północną na dowolny okres, jeśli tam mieszkamy,

zamieszkanie razem z partnerem/-ką,

zmiana danych bankowych,

zmiana wysokości zarobków (tylko w przypadku samozatrudnionych),

stwierdzenie przez lekarza, że zbliżamy się do końca życia,

zmiana wysokości naszych oszczędności, inwestycji,

zmiana numeru telefonu lub adresu mailowego,

rozpoczęcie opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną,

zmiana adresu zamieszkania,

rozpoczęcie lub zakończenie pracy,

zmiana wysokości czynszu.

Ministerstwo zaznacza, że zmiany w sytuacji świadczeniobiorcy mogą wpłynąć na wysokość jego świadczenia za cały okres rozliczeniowy. A nie tylko od daty zgłoszenia zmian.

Aby zgłosić zmiany w swojej sytuacji życiowej, należy zalogować się na swoje konto Universal Credit.