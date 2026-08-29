Zmiany, które muszą zgłosić osoby otrzymujące Universal Credit

Jeśli osoby otrzymujące Universal Credit nie zgłoszą jednej z tych 17 konkretnych zmian, mogą stracić świadczenia i dostać karę.
W przypadku zaniechania zgłoszenia jednej z tych 17 konkretnych zmian, można stracić zasiłek, a nawet dostać karę. Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) utrzymuje surowe przepisy dotyczące zmian sytuacji życiowej świadczeniobiorców.
Osoby otrzymujące Universal Credit mogą w tych sytuacjach stracić zasiłek
Zmiany w sytuacji osobistej świadczeniobiorców mogą mieć wpływ na wysokość ich zasiłków. Jednak zaniechanie zgłoszenia zmian może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.
Wśród spraw, które należy zgłosić Ministerstwu Pracy i Emerytur są między innymi aktualne dane kontaktowe, informacje bankowe, adres zamieszkania czy zmiana wysokości czynszu. Ale nie tylko…
Na brytyjskiej stronie rządowej czytamy: „Jeśli podasz nieprawdziwe informacje lub nie zgłosisz zmiany swojej sytuacji, możesz zostać pozwany/-a do sądu lub będziesz musiał/-a zapłacić karę”.
Zmiany sytuacji życiowej, które należy zgłosić DWP
Ministerstwo Pracy i Emerytur kładzie nacisk na zgłaszanie wszelkich niezbędnych zmian „zaraz po ich wystąpieniu”. Aby uniknąć zwrotów z tytułu nadpłat świadczenia.
Oto 17 zmian, które należy zgłosić, aby uniknąć nieprzyjemności:
- narodziny dziecka,
- wyjazd poza Wielką Brytanię na dowolny okres, jeśli tam mieszkamy,
- zmiany statusu imigracyjnego, jeśli nie mamy brytyjskiego obywatelstwa,
- zachorowanie, zbyt poważne, aby podjąć pracę i móc spotkać się ze swoim doradcą zawodowym,
- zakończenie edukacji/szkolenia (lub ponowne jej rozpoczęcie) przez dziecko świadczeniobiorcy, jeśli jest ono w wieku od 16 do 19 lat,
- zmiana stanu zdrowia,
- wyjazd poza Irlandię Północną na dowolny okres, jeśli tam mieszkamy,
- zamieszkanie razem z partnerem/-ką,
- zmiana danych bankowych,
- zmiana wysokości zarobków (tylko w przypadku samozatrudnionych),
- stwierdzenie przez lekarza, że zbliżamy się do końca życia,
- zmiana wysokości naszych oszczędności, inwestycji,
- zmiana numeru telefonu lub adresu mailowego,
- rozpoczęcie opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną,
- zmiana adresu zamieszkania,
- rozpoczęcie lub zakończenie pracy,
- zmiana wysokości czynszu.
Ministerstwo zaznacza, że zmiany w sytuacji świadczeniobiorcy mogą wpłynąć na wysokość jego świadczenia za cały okres rozliczeniowy. A nie tylko od daty zgłoszenia zmian.
Aby zgłosić zmiany w swojej sytuacji życiowej, należy zalogować się na swoje konto Universal Credit.