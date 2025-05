Problemy ze zwrotem podatku w UK. HMRC w ogniu krytyki

Brytyjski Urząd skarbowy (HMRC) znalazł się pod ostrzałem za gigantyczne opóźnienia w zwrocie podatku. Wiele osób na pieniądze z nadpłaconego podatku musi czekać ponad cztery miesiące.

W ostatnich miesiącach brytyjski Urząd skarbowy był krytykowany przez parlamentarzystów za długi czas oczekiwania na połączenie telefoniczne z urzędnikiem. Czas ten wydłużył się już do 23 minut. Ponadto system podatkowy staje się coraz bardziej skomplikowany, co stanowi coraz większe utrudnienie dla podatników i księgowych.

Zaufanie do brytyjskiej skarbówki spada

W ubiegłym tygodniu parlamentarny organ nadzorujący wydatki, Public Accounts Committee (PAC), poinformował, że zaufanie podatników do HMRC spada. Natomiast próby związane z przekształceniem jego usług za pośrednictwem programu Making Tax Digital nałożyły dodatkowe koszty na podatników. Wzrosły one do setek milionów funtów.

– Strategia HMRC polega na zbudowaniu nowoczesnego, cieszącego się zaufaniem systemu podatkowego do 2030 roku, ale postępy do tej pory były różne. Koszt systemu podatkowego nie maleje, podczas gdy zaufanie do HMRC spadło wśród niektórych grup klientów — podsumowano w raporcie.

Ponadto raport wykazał, że zaufanie do HMRC wśród osób fizycznych spadło z 52 procent do 47 procent w latach 2021–2023. Podczas gdy w tym samym okresie zaufanie do księgowych i doradców spadło z 61 procent do 49 procent, a w przypadku małych firm z 70 do 65 procent.

Zwrot podatku po czterech miesiącach

HMRC spotyka się też ostrą krytyką dotyczącą dużych opóźnień związanych ze zwrotem podatku. W wielu przypadkach podatnicy musieli czekać na pieniądze nawet cztery miesiące. Przy czym opóźnienia dotyczą w szczególności systemu PAYE, a także programu Construction Industry Scheme (CIS). Ten ostatni wymaga od wykonawców w sektorze budowlanym dokonywania potrąceń podatkowych w imieniu podwykonawców.

Księgowi otrzymują z HMRC informacje w sprawie swoich klientów, że na zwrot w wyniku nadpłaty PAYE będą musieli czekać do sierpnia. Urząd aktualnie przetwarza wnioski dotyczące zwrotów otrzymane 10 grudnia 2024 roku.

Wcześniej zwrot podatku zajmował Urzędowi skarbowemu zwykle maksymalnie od czterech do sześciu tygodni. Księgowi twierdzą, że długi czas oczekiwania na zwrot podatku świadczy o dużej liczbie przetwarzanych wniosków na prawdopodobną znaczną sumę pieniędzy. Oznacza to, że sam system podatkowy może nie być zbyt przejrzysty, jeśli nadpłat jest tak dużo.

HMRC posiada na stronie internetowej narzędzie, dzięki któremu podatnicy mogą dowiedzieć się, kiedy mogą spodziewać się odpowiedzi w sprawie zwrotu podatku.

Rzecznik Urzędu skarbowego poinformował:

– Rozwiązujemy problemy z czasem dotyczącym odpowiedzi na te wnioski o zwrot. Przydzielając dodatkowy personel do pracy nad nimi. Wprowadziliśmy znaczące usprawnienia w naszej ogólnej obsłudze klienta. Zadowolenie klientów wynosi około 80 proc. A otrzymane przez nas rozliczenie finansowe oznacza, że będziemy w stanie spełnić nasze standardy obsługi w latach 2025–2026.