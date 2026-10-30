1 listopada wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące psów

Już niebawem w Wielkiej Brytanii wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące psów. Przewidują nawet karę więzienia dla właścicieli czworonogów.

Od 1 listopada właściciele psów ras zakazanych będą prawnie zobowiązani do zapewnienia nadzoru osoby dorosłej, gdy w pobliżu ich zwierząt przebywają dzieci poniżej 12. roku życia. Zwłaszcza w przestrzeniach prywatnych – na przykład w domu lub ogrodzie.

Nowe przepisy dotyczące psów

Nowe przepisy dotyczące psów mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. Jest to element rządowych działań wymierzonych w posiadanie ras objętych zakazem.

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Obecnie w Wielkiej Brytanii zakaz posiadania dotyczy pięciu ras psów:

Pit Bull Terrier

Tosa

Dog argentyński

Fila brasileiro

XL Bully.

Oznacza to, że sprzedaż, porzucanie, oddawanie lub hodowla psów tych ras są nielegalne. Aby móc zatrzymać takiego psa, właściciel musi posiadać ważne zaświadczenie o zwolnieniu z zakazu (tzw. certificate of exemption). Natomiast zwierzę nie może przejawiać niebezpiecznych zachowań.

Już we wrześniu resort Defra opublikował zalecenia dla właścicieli psów ras zakazanych. Dotyczyły one tego, jak chronić dzieci przed zagrożeniami ze strony tych zwierząt.

Przede wszystkim w pobliżu musi znajdować się osoba dorosła (w wieku co najmniej 18 lat), zdolna do podjęcia działań zapewniających dzieciom bezpieczeństwo w obecności psa.

Opiekunowie powinni stale nadzorować zarówno dziecko, jak i zwierzę. A także obserwować ich interakcje oraz być gotowi do natychmiastowej interwencji i rozdzielenia ich, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kamery, elektroniczne nianie, wideodomofony czy inne urządzenia techniczne nie stanowią odpowiedniego zamiennika dla obecności osoby dorosłej.

Dorośli mogą rozdzielać psy i dzieci, umieszczając je w osobnych pomieszczeniach z solidnie zamkniętymi drzwiami. A także stosując bramki ochronne (na schodach lub w przejściach) bądź inne fizyczne bariery. Jak również dbając o to, by dziecko i pies przebywali na różnych kondygnacjach domu (z odpowiednim zabezpieczeniem w postaci bramek). Można również zabierać dziecko lub psa ze sobą podczas przemieszczania się po domu albo korzystać z klatki kennelowej czy kojca dla psa.

Bezpieczeństwo dzieci

Jak ostrzega brytyjskie Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra), dzieci poniżej 12. roku życia są „bardziej narażone na obrażenia spowodowane przez psy w warunkach domowych”. Wynika to z faktu, że mogą one wykonywać gwałtowne ruchy, hałasować lub wchodzić w zbyt bliski kontakt ze zwierzęciem. A to może wywoływać u niego dyskomfort.

Właścicielom psów oraz osobom opiekującym się dziećmi zaleca się wcześniejsze planowanie sytuacji, w których zapewnienie nadzoru może być utrudnione. Na przykład podczas gotowania, otwierania drzwi, korzystania z łazienki, prowadzenia rozmowy telefonicznej. Jak również opieki nad innym dzieckiem lub przemieszczania się między różnymi pomieszczeniami w domu. Defra ostrzega, że psy mogą zachowywać się w sposób bardziej nieprzewidywalny, gdy są zestresowane, chore, przebodźcowane lub nie mają możliwości oddalenia się od dzieci. Dorośli powinni zachować czujność w sytuacjach, w których pies może potrzebować przestrzeni. Na przykład podczas odpoczynku lub snu, jedzenia, picia, zabawy, w czasie choroby, w stanie silnego pobudzenia. A także gdy próbuje odejść lub wykazuje jakiekolwiek oznaki dyskomfortu.

Kary dla właścicieli psów

Zgodnie z prawem, to na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że jego pies nie należy do typu objętego zakazem. Jeśli uda się to wykazać, sąd zarządzi zwrot psa właścicielowi. Jeśli jednak właściciel nie zdoła przedstawić takiego dowodu lub przyzna się do winy, zostanie skazany za popełnienie przestępstwa.

Posiadanie psa rasy lub typu objętego zakazem jest niezgodne z prawem. Grozi za to kara nieograniczonej grzywny, kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy (lub obie te kary jednocześnie). W takim przypadku pies podlega również uśmierceniu.

Jeśli pies należy do typu objętego zakazem, ale sąd uzna, że nie stanowi on zagrożenia dla społeczeństwa, może wydać warunkowy nakaz uśmiercenia. Pozwala to właścicielowi na ubieganie się o uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z zakazu.