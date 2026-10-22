Urząd skarbowy wysyła pisma do osób, które powinny uiścić opłatę od zasiłku na dziecko
Urząd skarbowy wysyła pisma do osób, które powinny uiścić opłatę od zasiłku na dziecko / fot. Shutterstock
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HMRC wysyła pisma do rodziców w sprawie opłat od zasiłku na dziecko

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ramach swojej najnowszej kampanii informacyjnej HMRC wysyła pisma do rodziców, którzy powinni uiścić opłatę od zasiłku na dziecko, a dotychczas tego nie zrobili.

Jeśli osoba pobierająca zasiłek na dziecko (Child Benefit) lub jej partner osiągają skorygowany dochód netto (Adjusted Net Income – ANI) przekraczający określony próg, osoba zarabiająca więcej musi zwrócić część lub całość pobranego zasiłku. Kwota ta jest ściągana przez HMRC i określana mianem HICBC (High-Income Child Benefit Charge).

Opłata od zasiłku na dziecko

W ramach swojej najnowszej kampanii informacyjnej, HMRC wysyła pisma do podatników, którzy powinni uiścić opłatę od zasiłku na dziecko. Dotyczy to osób o wysokich dochodach za rok podatkowy 2024/25.

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HMRC kieruje korespondencję do podatników, którzy:

  • powinni zapłacić HICBC za lata podatkowe 2024/25. A także 2025/26 w oparciu o osiągnięty w tych latach skorygowany dochód netto (ANI)
  • a także nie dokonali rejestracji w systemie dotyczącej rozliczenia Self Assessment i nie uwzględnili HICBC w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2024/25.

Podatnicy, którzy otrzymają pismo z HMRC, powinni „niezwłocznie podjąć działania”. Dzięki temu mogą „uniknąć kontroli podatkowej oraz wyższych kosztów wynikających z nałożonych kar”.

Sposób obliczania HICBC uległ zmianie i zasady te obowiązują od roku podatkowego 2024/25
Sposób obliczania HICBC uległ zmianie i zasady te obowiązują od roku podatkowego 2024/25 / fot. Shutterstock

Jak obliczyć HICBC?

Począwszy od roku podatkowego 2024/25, zasiłek na dziecko jest odzyskiwany poprzez HICBC w wysokości 1 proc. za każde 200 funtów, o które skorygowany dochód netto (ANI) podatnika przekracza próg 60 000 funtów.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy ANI podatnika przekracza 80 000 funtów, zasiłek podlega całkowitemu zwrotowi. Podatnicy mogą skorzystać z narzędzia online udostępnionego przez HMRC, aby obliczyć wysokość otrzymanego zasiłku na dziecko. W tym swój skorygowany dochód netto oraz kwotę należnego HICBC.

Sposób obliczania HICBC uległ zmianie i zasady te obowiązują od roku podatkowego 2024/25.

Osoba otrzymująca zasiłek na dziecko nie musi być tą samą osobą, która powinna zapłacić podatek HICBC. Podatek ten płaci bowiem ten z partnerów, który osiąga wyższy dochód netto skorygowany (ANI – Adjusted Net Income).

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