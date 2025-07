Przełom w brytyjskiej opiece zdrowotnej. Sztuczna inteligencja wejdzie na porodówki

Brytyjska służba zdrowia przechodzi cyfrową rewolucję. Jednym z jej podstawowych elementów będzie pionierski system AI, który w czasie rzeczywistym zidentyfikuje zagrożenia związane z bezpieczeństwem pacjentów. Sztuczna inteligencja pojawi się m.in. na salach porodowych.

Narzędzie działające na podstawie tzw. systemu wczesnego ostrzegania będzie analizować ogromne ilości danych medycznych. I będą sygnalizować nieprawidłowości, zanim dojdzie do poważniejszych problemów.

Od listopada ruszają testy – pod lupę trafi położnictwo

Nowa technologia wykorzystuje dane z tzw. NHS Federated Data Platform. To bezpieczna infrastruktura, która umożliwia dostęp do informacji medycznych w jednym miejscu. Sztuczna inteligencja przeanalizuje m.in. raporty składane przez personel medyczny, rutynowe dane szpitalne oraz wyniki leczenia, aby wychwycić niepokojące wzorce.

W przypadku wykrycia anomalii system automatycznie powiadomi Care Quality Commission, czyli brytyjski odpowiednik inspekcji sanitarnej, która natychmiast skieruje zespół inspektorów do szpitala. Ponadto dzięki szybkiej reakcji i precyzyjnemu monitorowaniu możliwe będzie sprawne zidentyfikowanie przyczyny problemu oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych.

Wśród pierwszych zastosowań znajdzie się monitorowanie usług położniczych. Już od listopada system będzie wykorzystywany w trustach NHS do wykrywania m.in. podwyższonych wskaźników porodu martwego i uszkodzeń mózgu u noworodków.

W medycynie jeden błąd to o jeden za dużo

W ostatnich latach NHS zmaga się z wieloma kryzysami. Szczególne obawy budziły skandale związane z opieką psychiatryczną i położniczą. W odpowiedzi rząd zapowiedział narodowe śledztwo w sprawie usług położniczych oraz wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i odpowiedzialność placówek.

Jak stwierdził minister zdrowia i opieki społecznej Wes Streeting, nawet pojedynczy błąd w opiece to o jeden za dużo. System wczesnego ostrzegania pozwoli wykrywać zagrożenia, zanim doprowadzą one do tragedii. Ta technologia ma realnie ratować życie. Co więcej, współpraca między systemem a instytucją gwarantuje, że sytuacje kryzysowe zostaną szybko opanowane, a pacjenci otrzymają odpowiednią opiekę. W efekcie, takie rozwiązanie znacząco podnosi bezpieczeństwo i jakość usług medycznych.

NHS to światowy lider cyfrowej transformacji ochrony zdrowia

Wdrażany system czyni Anglię pierwszym krajem na świecie, który wykorzysta AI do identyfikowania problemów w służbie zdrowia na taką skalę. Bo bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze. Inicjatywa wpisuje się w szeroko zakrojony plan reformy brytyjskiej służby zdrowia. Ten system opiera się na trzech filarach: cyfryzacji, poprawie jakości opieki i zwiększeniu udziału pacjenta w leczeniu.

Profesor Meghana Pandit, współprzewodniczący ds. opieki wtórnej w NHS England, dodała, że zastosowanie AI przyspieszy reakcje na zagrożenia i podniesie poziom opieki. Ten projekt to jedno z najambitniejszych podejść do poprawy bezpieczeństwa pacjentów na świecie, łączące zaawansowaną technologię z realną zmianą w sposobie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.