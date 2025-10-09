Publiczność podczas warsztatów „Marzenia się spełnia”
2 min.read

„Zaprojektuj swoją zmianę” – Roadshow Jakuba B. Bączka wraca do Londynu z nowymi tematami

Marcin Batko
Marcin Batko

Po ogromnym sukcesie zeszłorocznej edycji, Roadshow „Marzenia się spełnia” ponownie zawita do Wielkiej Brytanii. W październiku 2025 roku Jakub B. Bączek – trener mentalny, przedsiębiorca i autor ponad 20 książek – poprowadzi wyjątkowe warsztaty dla Polonii, które odbędą się w Manchesterze i Londynie.

Spotkanie, które inspiruje Polonię w Wielkiej Brytanii

Cykl Jakuba B. Bączka od lat przyciąga uczestników z różnych stron świata, oferując praktyczne narzędzia do pracy nad sobą, emocjami i codziennym dobrostanem. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo – nie tylko ze względu na nową, większą przestrzeń eventową, ale także na aktualny kontekst społeczny i ekonomiczny.

Ostatnie lata przyniosły wiele wyzwań – niepewność gospodarcza, inflacja i presja codzienności stały się częścią życia tysięcy Polaków na emigracji. Właśnie dlatego wydarzenia takie jak to, dają szansę na zatrzymanie się, refleksję i odbudowanie wewnętrznej motywacji.

rozwój osobisty Polonia
Roadshow Jakuba B. Bączka 2025 wraca do Londynu

Mentalna siła, spokój i nowa wizja życia

Warsztaty „Marzenia się spełnia” to zarówno szkolenie, jak i też przestrzeń wymiany doświadczeń. Uczestnicy uczą się, jak rozwijać odporność psychiczną, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym i stresem, a także jak budować jasną wizję siebie i swoich celów.

Jakub B. Bączek, znany z pracy ze sportowcami światowej klasy i liderami biznesu, łączy teorię z praktyką i pokazuje, że zmiana jest możliwa niezależnie od sytuacji życiowej.

Roadshow „Zaprojektuj swoją zmianę” 2025 – informacje praktyczne

W 2024 roku w międzynarodowych edycjach Roadshow wzięło udział ponad 1000 uczestników z zagranicy, a w Polsce – ponad 25 tysięcy osób. W tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze większego zainteresowania ze strony Polonii w Wielkiej Brytanii.

Kiedy: 23–24 października 2025
Gdzie: Manchester i Londyn
Bilety i szczegóły: worldtourjbb.com

Dlaczego warto wziąć udział?

Roadshow Jakuba B. Bączka to wydarzenie, które od lat inspiruje do działania i zmian. To dwa dni pełne motywacji, konkretnych narzędzi i spotkań z ludźmi, którzy – podobnie jak Ty – chcą żyć lepiej, spokojniej i bardziej świadomie.

Nie czekaj, aż marzenia się spełnią – zrób pierwszy krok i dołącz do Roadshow Jakuba B. Bączka w Londynie.

Na Kod EXPRESS – rabat 20%!
Zarezerwuj udział w Roadshow Jakuba B. Bączka z 20% zniżką

trening mentalny Wielka Brytania
Roadshow Jakuba B. Bączka w Manchesterze

