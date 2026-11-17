Lord Mayor Londynu ma w tym roku polskie nazwisko. Bronek Masojada, były szef ubezpieczyciela Hiscox, objął urząd w piątek 13 listopada, a dzień później stanął na czele tradycyjnej parady. W paradzie wzięło udział wielu Polaków, w tym przedstawiciele organizacji polonijnych. Wiele osób wciąż myli jednak Lord Mayora z burmistrzem całego Londynu. Wyjaśniamy, kim jest nowy Lord Mayor i czym naprawdę różnią się te funkcje.

Kim jest Bronek Masojada?

Bronisław Edmund Masojada urodził się w 1961 roku. Jest polskiego pochodzenia. Wychował się jednak w Południowej Afryce. Do Wielkiej Brytanii przyjechał w 1985 roku jako stypendysta Rhodesa na Uniwersytet Oksfordzki, a potem pracował w firmie konsultingowej McKinsey.

Jego kariera zawodowa była związana przede wszystkim z Hiscox. Dołączył tam w 1993 roku, w 2000 roku został prezesem, a na emeryturę przeszedł pod koniec 2021 roku. W tym czasie liczba pracowników wzrosła z 200 do 3,500. Jest ojcem pięciorga dzieci, a od pięciu lat kieruje organizacją East End Community Foundation, która walczy z nierównościami w najuboższych dzielnicach Londynu.

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Jak został Lord Mayorem?

Droga do tego urzędu jest długa. Lord Mayor musi być wcześniej Sheriffem City, a od 1435 roku wybiera się go spośród Aldermenów. Masojada został Aldermenem w 2019 roku, a w latach 2023–2024 był jednym z dwóch Sheriffów. Wybrano go na 698. Lord Mayora Londynu na kadencję 2026/27.

Pierwszym publicznym wystąpieniem był Lord Mayor’s Show. W sobotę 14 listopada przepłynął Tamizę barką Jubilant w towarzystwie floty łodzi cechowych. W paradzie wzięło udział ok. 6,500 osób, 250 koni i ponad 50 platform. W tym roku mija też sto lat od pierwszej transmisji tej parady w BBC.

Co to znaczy dla City?

Funkcja Lord Mayora jest w dużej mierze ceremonialna, ale ma też wymiar polityczny. Masojada chce promować Wielką Brytanię jako “land of opportunity” i zachęcać fundusze emerytalne do inwestowania w brytyjskie aktywa. Zapowiada też działania na rzecz młodzieży i społeczności defaworyzowanych. Chce poprawić doświadczenia osób szukających pracy w City, bo młodzi często nie dostają żadnej odpowiedzi od firm.

Ma też trudne tematy do omówienia. Spór dotyczy reformy finansowania samorządów, która może zmniejszyć fundusze City, a także planów łączenia sił policyjnych, przez co City of London Police może stracić niezależność.

Czym Lord Mayor różni się od Mayor of London?

Choć brzmią podobnie, to dwie odrębne funkcje. Lord Mayor stoi na czele City of London Corporation, która zarządza Square Mile, czyli historycznym sercem Londynu. Mayor of London kieruje z kolei Greater London Authority, ma uprawnienia wykonawcze i współpracuje z 25-osobowym Zgromadzeniem Londynu. Od 2016 roku jest nim Sadiq Khan.

Czy to ma znaczenie dla Polaków w UK?

Bezpośredni wpływ na życie codzienne jest niewielki. Lord Mayor nie decyduje o komunikacji, policji czy mieszkaniach poza Square Mile. Te sprawy leżą w gestii Mayor of London i samorządów dzielnic. Symbolicznie to jednak ważne. Pokazuje, że osoba o polskich korzeniach może stanąć na czele jednej z najstarszych instytucji w kraju. Bronek Masojada jest pierwszym człowiekiem z polskim korzeniami wybranym na Lorda Mayora.