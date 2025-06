Co zrobić, jeśli stracisz zasiłek? Poradnik

Reformy systemu pomocy i zasiłków w UK powodują, że wiele osób straci prawo do świadczenia. Co zrobić, jeśli straciłeś prawo do PIP lub Universal Credit? Jak odnaleźć się na rynku pracy i jakiej pomocy można spodziewać się od DWP? Zatem co zrobić, jeśli stracisz zasiłek i nie wiesz jak odnaleźć się na dynamicznym i zmiennym rynku pracy? Przedstawiamy nasz poradnik!

W świetle najnowszych reform ogłoszonych przez rząd Wielkiej Brytanii, tysiące osób otrzymujących Personal Independence Payment (PIP), Universal Credit czy Carer’s Allowance może w nadchodzących miesiącach stracić część lub całość przysługujących im świadczeń. Dotyczy to zwłaszcza osób, które korzystają z tzw. „elementu codziennego funkcjonowania” (daily living component). Pomimo protestów i ostrzeżeń specjalistów, UK sukcesywnie dąży do ograniczenia systemu pomocy społecznej. Czy to słuszna metoda na łatanie dziury budżetowej? Może warto rozejrzeć się szerzej, gdy pojawia się wizja kryzysu w UK? Niezależnie od oceny reform, warto wiedzieć, co zrobić, jeśli stracisz zasiłek.

Na czym polegają zmiany?

Reforma, która stanowi część programu Pathways to Work Green Paper opracowanego przez Partię Pracy. Jej celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami i ograniczenie biernej formy wsparcia finansowego. W jej ramach:

Około 370 000 obecnych beneficjentów PIP straci zasiłek.

430 000 nowych wnioskodawców nie zakwalifikuje się w ogóle do otrzymania tej części świadczenia.

150 000 opiekunów utraci Carer’s Allowance, jeśli osoby, którymi się opiekują, nie będą już spełniały kryteriów PIP.

Dodatek LCWRA w Universal Credit zostanie zamrożony na 5 lat dla obecnych odbiorców, a nowi otrzymają połowę dotychczasowej kwoty – również zamrożoną.

Nowa punktacja skupia się bardziej na zdolności do pracy, a mniej na codziennych trudnościach życiowych. Dlatego dla wielu osób oznacza to, że będą musieli podjąć pracę. Nawet z chorobami przewlekłymi, zaburzeniami psychicznymi czy ukrytymi niepełnosprawnościami można zostać uznanym za „zdolnego do pracy”. Zatem pozostać bez dalszego wsparcia.

Jaką pomoc oferuje DWP osobom tracącym świadczenia?

Minister ds. Zabezpieczenia Społecznego, Sir Stephen Timms, zapowiedział, że osoby, które stracą świadczenia, nie zostaną pozostawione same sobie. W zamian będą mogły skorzystać z szeregu programów aktywizujących. Zatem co zrobić, jeśli stracisz zasiłek i z jakiej pomocy możesz skorzystać?

Dostępne formy wsparcia:

Access to Work

Finansowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami podejmujących pracę (m.in. transport, sprzęt, pomoc osobista). Work and Health Programme

Indywidualna pomoc w znalezieniu zatrudnienia, szkolenia i doradztwo zawodowe. Intensive Personalised Employment Support (IPES)

Dla osób najdalej oddalonych od rynku pracy – długofalowe wsparcie mentora. Disability Confident

Sieć pracodawców przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami. Jobcentre Plus

Spotkania z doradcami zawodowymi, szkolenia i pomoc w przygotowaniu CV.

Co zrobić, jeśli stracisz zasiłek PIP – PORADNIK

Złóż odwołanie (mandatory reconsideration)

Masz 1 miesiąc na odwołanie się od decyzji. Możesz złożyć dodatkowe dokumenty (np. od lekarza, psychologa). Sprawdź alternatywne świadczenia

Czy kwalifikujesz się do Universal Credit (z dodatkiem mieszkaniowym)? Czy możesz skorzystać z zasiłku ESA (Employment and Support Allowance)? Skontaktuj się z doradcą DWP lub organizacją pozarządową

Wsparcie oferują m.in. Citizens Advice, Scope, Mind UK czy Disability Rights UK. Zarejestruj się w Jobcentre Plus

Umożliwi Ci to dostęp do szkoleń, staży oraz zindywidualizowanego doradztwa. Skorzystaj z Access to Work, jeśli zaczynasz pracę

Nawet jeśli Twoje schorzenie nie kwalifikuje się już do PIP, możesz nadal otrzymać pomoc w miejscu pracy. Buduj kompetencje zawodowe

Uczestnicz w bezpłatnych kursach i szkoleniach – wiele z nich oferuje m.in. Learn My Way, OpenLearn czy Skills for Life.

Jak odnaleźć się na rynku pracy po utracie zasiłku?

Utrata zasiłku może być trudnym doświadczeniem, ale nie oznacza końca wsparcia – przeciwnie, reforma ma na celu przekształcenie biernych świadczeń w bardziej aktywną pomoc w powrocie do pracy. Przede wszystkim nie należy panikować. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie się do nowej sytuacji. Warto zadbać o aktualną dokumentację zdrowotną, ponieważ może ona odegrać istotną rolę podczas rozmów z doradcami w Jobcentre Plus lub innymi instytucjami wspierającymi. Coraz więcej osób decyduje się na pracę zdalną lub elastyczną – to szczególnie korzystne rozwiązanie dla osób z ograniczeniami zdrowotnymi, a DWP wspiera takie formy zatrudnienia. Poszukując pracy, dobrze jest zwracać uwagę na firmy biorące udział w programie Disability Confident, które deklarują otwartość na zatrudnianie i wspieranie osób z niepełnosprawnościami, także poprzez dostosowanie środowiska pracy. Aby być na bieżąco z nowościami, warto zapisać się do newsletterów takich jak Money Saving Expert, które oferują codzienne aktualizacje o zmianach w świadczeniach, zniżkach, dodatkach i możliwościach oszczędzania. Takie działania pozwolą lepiej zrozumieć nowy system i aktywnie odnaleźć się na rynku pracy.

Co zrobić, jeśli stracisz zasiłek?

Zmiany w systemie świadczeń w Wielkiej Brytanii są poważne, ale nie muszą oznaczać końca wsparcia. Nowa strategia zakłada aktywizację zawodową i większą samodzielność – a nie pełne wycofanie pomocy. Ważne jest wiedza, szybkie działanie i skorzystanie z dostępnych form wsparcia.

Zatem jeśli obawiasz się, co zrobić, jeśli stracisz zasiłek, warto sięgnąć po pomoc instytucji i skorzystać z programów aktywizacji i pomocy. Powrót na rynek pracy może okazać się z korzyścią dla każdego.