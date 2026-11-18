Brytyjska emerytura nie przychodzi automatycznie i trzeba o nią złożyć wniosek. Wielu Polaków nie wie, ile lat składek potrzeba, ile to pieniędzy i gdzie złożyć wniosek. Poniżej wyjaśniamy to krok po kroku na bazie zasad na rok podatkowy 2026/27.

Tekst dotyczy osób mieszkających w Wielkiej Brytanii. Dla osób, które chcą wystąpić o brytyjską emeryturę z Polski jest poradnik: Jak załatwić brytyjską emeryturę w Polsce?

Ile wynosi State Pension?

Podstawą w UK jest State Pension, czyli państwowa emerytura finansowana ze składek National Insurance (NI). W 2026/27 pełna nowa emerytura wynosi £241.30 tygodniowo, czyli £12,548 rocznie. Aby dostać taką pełną kwotę, potrzeba zwykle 35 lat płacenia składek. Poniżej 10 lat płacenia nie dostajesz nic. Płacąc więcej niż 10 lat, a mniej niż 35 lat, dostajesz proporcjonalnie pomniejszoną emeryturę.

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Poniżej orientacyjne wyliczenie przy dzisiejszych stawkach.

Lata składek Tygodniowo Rocznie 10 ok. £69 ok. £3,585 15 ok. £103 ok. £5,377 20 ok. £138 ok. £7,170 25 ok. £172 ok. £8,963 30 ok. £207 ok. £10,755 35 £241.30 £12,548

Od kiedy wypłacana jest emerytura?

Wiek emerytalny do tej pory wynosił 66 lat, ale od maja 2026 zmieniono zasady i rośnie on do 67 lat i osiągnie ten poziom w 2028 roku. Osoby urodzone po 6 marca 1961 r. będą musiały poczekać do 67. urodzin. Kolejny wzrost, do 68 lat, przewidziano na lata 2044–2046.

Czy o emeryturę trzeba złożyć wniosek?

Emerytura nie jest wypłacana automatycznie. Należy złożyć o nią wniosek. Około 4 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego dostaniesz specjalny list dotyczący emerytury wraz z kodem. Wniosek składa się online używając kodu z tego właśnie listu. Jeśli nie dostałeś listu możesz poprosić o nowy kod albo zadzwonić do Pension Service pod numer 0800 731 7898, od poniedziałku do piątku, 8am-6pm.

Nie musisz pobierać emerytury od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Możesz odłożyć wypłatę (tzw. defer) i dostawać później wyższą kwotę.

Jak złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek składa się online na tej stronie.

Czy emerytura jest opodatkowana?

Tak, jeśli łączny dochód przekracza kwotę wolną od podatku. W 2026/27 wynosi ona £12,570. Pełna State Pension (£12,548) jest tylko nieco poniżej tego progu. Jeśli masz dodatkowe dochody, np. z pracy lub workplace pension, możesz zapłacić podatek.

Ile otrzymam emerytury?

W każdej chwili możesz sprawdzić prognozę swojej emerytury na “Check your State Pension forecast” na GOV.UK. Strona pokazuje lata składkowe szacowaną kwotę. Do logowania potrzebujesz numeru NI i konta Government Gateway lub OneLogin. Warto to sprawdzić i ewentualnie wyjaśnić wszelkie luki lub dopłacić składki.

Zdarza się, że nie wszystkie lata podatkowe zostały prawidłowo naliczone lub dana osoba miała przerwy w zatrudnieniu. W wielu przypadkach można dopłacić składki NIN, aby zaliczyć dany rok do emerytury.

Matki, które pobierały Child Benefit powinny też mieć te lata zaliczone do emerytury, nawet jeśli nie pracowały. Pobierając Child Benefit powinny dostawać tzw. National Insurance Credits. Niestety wskutek błędu systemu mogły ich nie mieć uznanych i wówczas trzeba się o to upomnieć.

Co z latami przepracowanymi w Polsce?

To ważne dla Polaków, którzy wcześniej pracowali w kraju. Jeśli masz mniej niż 10 lat składek w UK, możesz użyć zagranicznych składek, by osiągnąć wymagane 10 lat. Dotyczy to składek ze wszystkich krajów UE, niekoniecznie Polski. Zasada łączenia okresów obowiązuje na mocy protokołu UE–Wielka Brytania co najmniej do 2035 roku.

Pamiętaj jednak o o tym, że lata z Polski pomagają spełnić próg lat, ale nie zwiększają kwoty brytyjskiej emerytury. Na przykład 3 lata w UK i 12 lat w Polsce dają prawo do emerytury, ale jej wysokość odpowiada tylko 3 latom, czyli ok. £19 tygodniowo.

Co to jest workplace pension?

Oprócz State Pension, w Wielkiej Brytanii istnieje także pracowniczy program emerytalny. Pracodawca musi automatycznie zapisać pracowników w wieku 22 lat do wieku emerytalnego, którzy zarabiają ponad £10,000 rocznie. Minimalna składka wynosi 8%, w tym 3% od pracodawcy i 5% od pracownika. Rezygnacja oznacza utratę wpłaty pracodawcy. Dlatego opt-out rzadko się opłaca. Próg £10,000 liczy się osobno dla każdego pracodawcy. Jeśli masz dwie prace po £8,000, żaden pracodawca nie zapisze Cię automatycznie, więc zapytaj o dobrowolne dołączenie.

Ważne rozróżnienie: workplace pension to nie State Pension. State Pension dostaniesz dopiero od wieku emerytalnego (66–67 lat), a pieniądze z workplace pension możesz pobrać wcześniej. Dostęp do emerytury pracowniczej od 55. roku życia (od 6 kwietnia 2028 r. od 57. roku życia).

Jak uzyskać emeryturę z workplace pension?

Zaloguj się na konto u dostawcy. Firm, które obsługują workplace pension jest wiele (np. NEST, Aviva, Scottish Widows) i pracodawca powinien cię poinformować. Jeśli zmieniałeś pracę, możesz mieć kilka małych pul w różnych firmach. Zbierz je wszystkie, bo każda ma osobne zasady. Emerytura ta działa inaczej niż państwowa. Możesz pobierać drobną kwotę co miesiąc, albo wypłacić całość albo połączyć oba te sposoby. Czyli część wypłacić od razu a resztę otrzymywać miesięcznie. Dostawy mają różne zasady dlatego trzeba sprawdzać u każdego z nich osobno.