W 2026 roku możemy spodziewać się na Wyspach zmian w systemie emerytalnym
HMRC przypomina podstawowe zasady wypłaty emerytur

Miłosz Magrzyk

Od kwietnia emerytura państwowa w Wielkiej Brytanii wzrosła o 4,8 proc. HMRC przypomina, że mimo braku potrąceń na wyciągu bankowym seniorzy mogą być zobowiązani do dopłaty podatku.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w przeciwieństwie do wynagrodzeń z pracy czy prywatnych funduszy emerytalnych podatek od państwowej emerytury nie jest pobierany automatycznie – kwoty trafiające na konto są sumami brutto.

Jak i kiedy wypłacana jest emerytura państwowa?

Dzień wypłaty emerytury zależy od dwóch ostatnich cyfr numeru National Insurance. Osoby z końcówkami 00–19 otrzymują pieniądze w poniedziałek, 20–39 we wtorek, 40–59 w środę. Z kolei 60–79 w czwartek, a 80–99 w piątek.

Świadczenia są wypłacane w cyklach czterotygodniowych. Nowa pełna emerytura państwowa (New State Pension) wynosi 241.3 funta tygodniowo, co daje 965.2 funta za każdy okres płatności. Pełna podstawowa emerytura państwowa (Basic State Pension) wynosi 184.9 funta tygodniowo, czyli 739.6 w cyklu czterotygodniowym. Wielu seniorów z niecierpliwością obserwuje wzrost emerytur, ponieważ dodatkowe kilkadziesiąt funtów na tydzień robią różnicę.

Emerytura dopiero od 75. roku życia?

Analiza zawarta w raporcie „Baby Bust: Helping families realize their dreams of parenthood” wskazuje, że jeśli rząd będzie próbował zachować obecny stosunek liczby pracujących do emerytów, konieczne będzie stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego w kolejnych dekadach.

Ustawa o emeryturach z 2014 roku przyspieszyła podniesienie wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii z 66 do 67 lat

W 1970 roku na jednego emeryta przypadały cztery osoby w wieku produkcyjnym. Teraz ten wskaźnik spada do 3,5. Prognozy sugerują, że w niecałe 90 lat liczba pracujących przypadających na emeryta może spaść do zaledwie dwóch. Raport wskazuje także, że dla utrzymania stabilnej populacji potrzebne byłoby niemal 250 tys. dodatkowych urodzeń rocznie. Dzieci mające obecnie 8 lat lub mniej mogłyby przejść na emeryturę dopiero w 75. roku życia.

Obecnie wiek emerytalny wynosi 66 lat, ale wkrótce się to zmieni. Wielka Brytania podnosi wiek emerytalny w związku ze wzrostem prognozowanej długości życia. Zgodnie z kalkulacją w 2025 roku średnia oczekiwana długość życia mężczyzn w wieku 66 lat wynosi 19,2 lata, natomiast w 2050 średnia oczekiwana długość życia na emeryturze wyniesie 21,1 lat. Średnia długość życia kobiet w wieku 66 lat wynosi 21,8 lat, a w roku 2050 ma wynieść 23,7.

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

