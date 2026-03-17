Czy bezpiecznie jest lecieć do Turcji? Gdzie najlepiej na Wielkanoc?

Turcja to popularny kierunek wiosennych wakacji. Jednak ze względu na trwającą w regionie wojnę, wiele osób próbuje odwołać zaplanowany lot i szuka alternatyw. Jakie ostrzeżenia wydało FCDO dla podróży do Turcji?

Turcja — co mówi FCDO (marzec 2026)

FCDO (The Foreign, Commonwealth & Development Office) odradza wszelkie podróże w odległości do 10 km od granicy z Syrią. Ze względu na walki i podwyższone ryzyko terroryzmu. Jednocześnie ostrzega, że eskalacja regionalna stwarza poważne zagrożenia bezpieczeństwa i może prowadzić do zakłóceń w ruchu lotniczym.

Dla głównych kurortów turystycznych — wybrzeże Egejskie, Morze Śródziemne, Stambuł — FCDO nie wydało ostrzeżenia kategorii „nie podróżuj”. Jednak sytuacja jest dynamiczna i urzędnicy zalecają sprawdzanie aktualnych porad przed wylotem. Trasy lotnicze i ostrzeżenia mogą się nagle zmienić.

Innymi słowy Antalya, Bodrum, Dalaman, Fethiye, Stambuł są bezpieczne i bez ostrzeżeń.

Jednak czy warto pchać się w region bezpośrednio sąsiadujący z toczącą się wojną?

Wielkanoc 2026 — kiedy i dokąd lecieć

Wielkanoc wypada 5 kwietnia 2026. Tradycyjnie sobota przed Wielkanocą, 28 marca to najdroższy dzień wylotu (średnio £621 za bilet międzynarodowy). Zaś sobota 11 kwietnia to najdroższy dzień powrotu.

Osoby, które nie są zmuszone lecieć dokładnie w czasie Wielkanocy, sporo zaoszczędzą jeśli wybiorą termin tuż po.

Jeśli masz elastyczność — leć po Wielkanocy, nie przed.

Alternatywne kierunki z UK na Wielkanoc bez ryzyka jeśli szukasz się ciepła i słońca to

Wyspy Kanaryjskie (Lanzarote, Teneryfa), Portugalia czy Hiszpania. Również Włochy, ale szczególnie w Rzymie należy spodziewać się tłumów.

Turcja pozostaje technicznie poza strefą aktywnych walk, ale jest w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu i miała już incydent z rakietą na swoim terytorium. W tej chwili wiele linii lotniczych ograniczyło lub zawiesiło loty przez przestrzeń powietrzną Iraku, Iranu i części Bliskiego Wschodu — co może wpływać na trasy i ceny biletów do Turcji.

Biorąc pod uwagę skalę i tempo wydarzeń, na Wielkanoc bezpieczniejszy wybór to kierunki całkowicie poza rejonem konfliktu — Wyspy Kanaryjskie, Lizbona, Rzym, Grecja.