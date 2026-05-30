Tu kupisz dom najtaniej w UK. Ranking 10 najlepszych lokalizacji dla first‑time buyers

W najnowszym rankingu banku Lloyds określono dziesięć lokalizacji, w których first-time buyers kupią najtaniej dom w UK.

Osoby, które kupują nieruchomość po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, mają niełatwe zadanie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie ceny domów i kredyty hipoteczne wymagające dużego wkładu własnego.

Gdzie można kupić najtaniej dom w UK?

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez bank Lloyds określono dziesięć najtańszych lokalizacji na kupno domu w UK. Uwzględniono w nim średnią cenę płaconą przez osoby kupujące swoją pierwszą nieruchomość w różnych regionach w całym kraju.

W pierwszej dziesiątce najtańszych miejsc do życia jedna lokalizacja w Walii znalazła się na ósmym miejscu, a pięć w Szkocji. Natomiast cztery w północnej Anglii.

East Ayrshire w Szkocji okazało się najtańszą lokalizacją w Wielkiej Brytanii dla osób kupujących nieruchomość po raz pierwszy. Ze średnią ceną domu wynoszącą 147 353 funtów. East Ayrshire łączy w sobie miasta targowe, dawne osiedla górnicze i wioski. Domy obejmują zarówno urokliwe, starsze nieruchomości, jak i rewitalizowane osiedla oraz przyjazne rodzinom dzielnice.

Z kolei Merthyr Tydfil reprezentuje Walię w tej dziesiątce najlepszych lokalizacji w Wielkiej Brytanii. Ponadto badania wskazują, że to miasto położone w dolinie jest najtańszą lokalizacją dla osób kupujących nieruchomość po raz pierwszy w Walii, a domy kosztują tam średnio 156 498 funtów.

Natomiast według badania Rightmove, opartego na danych z rejestru gruntów, większość nieruchomości sprzedanych w Merthyr Tydfil w ubiegłym roku to domy szeregowe. Ich średnia cena wynosiła 133 315 funtów. Z kolei domy w zabudowie bliźniaczej sprzedawano średnio za 184 480 funtów, a domy wolnostojące za 300 900 funtów.

Ogółem historyczne ceny sprzedaży w Merthyr Tydfil w ubiegłym roku były o 2 proc. niższe niż w roku poprzednim. I o 6 proc. wyższe niż w momencie szczytu z 2022 roku, kiedy wyniosły 165 466 funtów.

Lista najbardziej przystępnych cenowo lokalizacji

Poniżej przedstawiamy listę 10 najtańszych lokalizacji dla osób kupujących nieruchomość po raz pierwszy w UK. Jak już wspomnieliśmy – miejsce pierwsze zajął rejon East Ayrshire (w Szkocji). Ze średnią ceną domu w wysokości 147 353 funtów. I szacowanym miesięcznym kosztem kredytu hipotecznego w wysokości 843 funtów.

Natomiast miejsce drugie w rankingu zajęło Inverclyde w Szkocji. Ze średnią ceną domu wynoszącą 149 929 funtów. I szacowanym miesięcznym kosztem kredytu hipotecznego w wysokości 859 funtów.

Na miejscu trzecim znalazło się Blackpool w północno-zachodniej Anglii. Ze średnią ceną nieruchomości na poziomie 150 780 funtów. I szacowanym miesięcznym kosztem kredytu hipotecznego w wysokości 864 funtów.

Miejsce czwarte zajęło Kingston upon Hull (Yorkshire i Humber). Ze średnią ceną domów na poziomie 151 171 funtów. I miesięczną wysokością kredytu hipotecznego – 866 funtów.

Natomiast miejsce piąte zajęło Na h-Eileanan Siar (w Szkocji). Ze średnią ceną nieruchomości szacowaną na 155 300 funtów. Kredytem hipotecznym w miesięcznej wysokości 894 funtów.

Na miejscu siódmym uplasowało się Clackmannanshire w Szkocji. Ze średnią ceną domów w wysokości 156 041 funtów. I miesięcznym kosztem kredytu w wysokości 894 funtów.

Miejsce ósme zajęło wspomniane już walijskie Merthyr Tydfil. Średnia cena nieruchomości wynosi 156 498 funtów. A szacowany koszt kredytu 898 funtów.

Miejsce dziewiąte zajęło South Tyneside w północno-wschodniej Anglii. Tam średnia cena nieruchomości wynosi 157 551 funtów. Z kolei szacowany koszt kredytu natomiast 904 funty.

Natomiast pierwszą dziesiątkę zamyka West Dunbartonshire w Szkocji. Ze średnią ceną domów na poziomie 159 437 funtów. I średnim kosztem kredytu w wysokości 915 funtów.