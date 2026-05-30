Już niebawem wzrost płacy minimalnej w Holandii
O ile wzrośnie płaca minimalna w Holandii od lipca?

Paulina Markowska
W lipcu wzrośnie płaca minimalna w Holandii, a pracownicy będą mogli spodziewać się dodatkowych 31 euro na swoich kontach bankowych miesięcznie.

Holandia co sześć miesięcy koryguje swoją płacę minimalną brutto o inflację. W ten sposób podnosi ją dwa razy w roku – 1 stycznia i 1 lipca.

O ile wzrośnie płaca minimalna?

Zatem już niebawem – od 1 lipca mieszkańcy Holandii zarabiający płacę minimalną otrzymają podwyżkę. W zależności od przepracowanych godzin, pracownicy mogą spodziewać się wzrostu zarobków netto o 23–31 euro miesięcznie.

Płaca minimalna dla pracowników w wieku 21 lat i starszych wzrośnie z 14,71 euro do 14,99 euro za godzinę. Osoby pracujące 40 godzin tygodniowo otrzymają dodatkowe 28,80 euro na swoje konta bankowe miesięcznie. Daje to łącznie 2 378,84 euro, co stanowi wzrost o 1,23 procent. Skorzystają na tym wszyscy pracownicy otrzymujący płacę minimalną. Stefan Op de Woerd, dyrektor generalny Youforce, zaznaczył:

Jednak to, co dana osoba faktycznie widzi na swoim koncie bankowym, różni się znacznie w zależności od sytuacji. Godziny pracy w ramach umowy mają w tym względzie duże znaczenie. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin często odnotowują największy wzrost w euro, podczas gdy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin odnoszą relatywnie większe korzyści.

Osoby zarabiające płacę minimalną i zatrudnione na 36 godzin otrzymają od lipca dodatkowe 28,59 euro. Co zwiększy ich miesięczne wynagrodzenie netto do 2214,35 euro (wzrost o 1,31 proc.). Osoby pracujące 38 godzin tygodniowo otrzymają dodatkowe 31,12 euro miesięcznie. Co daje wynagrodzenie netto w wysokości 2300,68 euro (wzrost o 1,37 proc.). Jak wspomnieliśmy – osoby pracujące 40 godzin tygodniowo odnotują wzrost o 28,80 euro do 2378,84 euro miesięcznie (podwyżka o 1,23 proc.).

Największa podwyżka dla osób pracujących na niepełnym etacie

W przypadku osób zarabiających płacę minimalną i pracujących w niepełnym wymiarze godzin wzrost jest największy pod względem procentowym. Ich miesięczne wynagrodzenie netto wzrośnie o 23,27 euro do 1275,96 euro miesięcznie, co stanowi wzrost o 1,86 proc.

Według NU.nl, w 2025 roku Holandia miała jedną z najwyższych płac minimalnych w UE. Przyjmując 36-godzinny tydzień pracy, wyższą płacę minimalną miały jedynie Luksemburg i Irlandia.

