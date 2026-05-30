Urzędnicy bezprawnie wstrzymują wypłaty benefitów. Powody bywają absurdalne

Z jednej strony brytyjski system socjalny jest nadużywany, zbyt szczodry i ciągle pojawiają się doniesienia o wyłudzaniu zasiłków. Wypłata świadczeń (UC) powinna zależeć od wysiłku włożonego w poszukiwanie zatrudnienia. Zaś zasadność wniosków o inne zasiłki jest kontrolowana. Osoby na zasiłkach mają regularnie spotykać się z urzędnikami DWP. A sami urzędnicy skrupulatnie badać zasadność pobierania zasiłku. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach skrupulatność bierze górę nad zdrowym rozsądkiem.

Zasiłki w UK (np. Universal Credit) bywają wstrzymywane przez Departament Pracy i Emerytur (DWP). Poza słusznymi powodami, kiedy dany zasiłek osobie się nie należał, DWP wstrzymuje zasiłki także osobom, którym się one należą. I które mają potem problem, aby zasiłek ponownie otrzymać.

Absurdalne powody wstrzymania zasiłków

Poza oczywistymi błędami systemowymi, powody te często wynikają z bardzo sztywnych procedur lub automatycznych sankcji i złej woli urzędników.

- Advertisement -

Do najbardziej kuriozalnych i frustrujących przyczyn wstrzymania należą spóźnienia na spotkanie. Wielokrotnie słyszymy o tym, że nawet usprawiedliwione minutowe czy dwuminutowe spóźnienie w Jobcentre powoduje wstrzymanie zasiłku. Nawet jeśli osoba jechała na spotkanie, ale np. opóźnił się autobus. Co więcej znamy przypadki, kiedy osoba nie wiedziała o spotkaniu i z tego powodu się na nie nie stawiła. Albo przełożyła spotkanie, ale urzędnik nie odnotował tego w systemie.

Znany przypadek, który nagłośniła organizacja charytatywna Trussel, dotyczył osoby, która pojawiła się na 60 spotkaniach rekrutacyjnych, opuszczając zaledwie jedno. I z tego powodu wstrzymano jej świadczenia.

Innym powodem jest nieobecność w systemie online. Brak kliknięcia i potwierdzenia gotowości do pracy w wymaganym terminie (często przy automatycznych przypomnieniach w aplikacji). Także nie odpowiedzenie na wiadomość w internetowym dzienniku Universal Credit, może być przyczyną wstrzymania zasiłku.

Absurdem jest również zawieszanie świadczeń z powodu niedostarczenia na czas nieistotnych dokumentów. Np. pewnej kobiecie zawieszono świadczenie, bo nie zdążyła w terminie dosłać wyciągów z nieużywanego konta bankowego. Konto to było nieużywane od kilku lat, ale nie było zamknięte. Również jeśli wskutek błędu przy pobieraniu wyciągów z banku, będzie luka w datach (np. pominiemy jeden tydzień), zasiłek od razu może być wstrzymany.

Zmasowane żądania wyjaśnień niemożliwe do zaspokojenia. Bywa, że beneficjenci świadczeń, są zasypywani wiadomościami z żądaniem kolejnych wyjaśnień dotyczących zdrowia i sytuacji życiowej, których nie są w stanie dostarczyć wystarczająco szybko.

Posiadanie na wszystkich kontach bankowych oszczędności przekraczających próg limitów – nawet jeśli to przejściowe pieniądze np. z odszkodowania.

Zobacz także: 5 powodów blokady świadczeń.

Osoby chore lub niepełnosprawne doświadczają kuriozalnych sytuacji

Inną kategorię przypadków stanowią osoby, które otrzymują zasiłki z powodu choroby lub niepełnosprawności. Nie tylko wielokrotnie muszą dostarczać dokumentację medyczną, ale także tłumaczyć się z niepełnosprawności. Dla nich zasiłki mogą być wstrzymane, jeśli urzędnik stwierdzi, że skoro dotarli na spotkanie to znaczy, że są zdolni do pracy. Lub jeśli uzna, że nie są wystarczająco niepełnosprawni.

Takie osoby również często nie mogą się stawić na spotkania w urzędzie lub online właśnie z powodu choroby – wizyt w szpitalu, u GP czy nagłych sytuacji. Bardzo często ich zasiłki są wstrzymywane a dopiero później weryfikowany jest powód nieobecności.

Przez 3 lata z powodu ciągłych krwawień miałam ogromną anemię. musiałam regularnie przebywać pod kroplówką w szpitalu. Zdarzało się też, że mdlałam i z domu zabierała mnie karetka. W końcu Przestałam pracować. Przez takie sytuacje zdarzało mi się też nie zjawić na spotkaniu z JobCentre. Nigdy nie akceptowali mojego usprawiedliwienia. Za każdym razem miałam wrażenie, że nie wierzą w moje słowa i za każdym razem żądali całej historii choroby.

Większość przypadków wstrzymania jest bezpodstawna

Najbardziej uderzające jest to, że według raportu organizacji prawnych wspierających osoby na zasiłkach aż 86% odwołań od sankcji kończy się wygraną osoby ukaranej. To sugeruje, że wiele decyzji o wstrzymaniu zasiłków jest błędnych. Jak podał Guardian osobom żyjącym z zasiłków towarzyszy ciągły strach, że przez pomyłkę, niedziałający system, źle przesłany dokument albo przeoczoną wiadomość zostaną bez środków na czynsz czy jedzenie.

Jak mówi Magda, mieszkająca w północnym Londynie:

Miałam umówioną rozmowę telefoniczną z Urzędnikiem. Siedziałam z telefonem w ręku, jednak z jakiegoś powodu, nie Zadzwonił o tej godzinie co powinien. 5 minut później dostałam email, że mam nową wiadomość na journal. Niestety nie mogłam się zalogować, bo kod SMS-em nie przychodził. Próbowałam kilkukrotnie, a gdy w końcu się udało, Zobaczyłam na koncie wiadomość, że mam nieobecność na spotkaniu, bo nie można się było dodzwonić. Na nic się zdały tłumaczenia, że musiał być błąd sieci!

Osoby, którym wstrzymano zasiłek i odwołują się od decyzji muszą czekać tygodniami na rozpatrzenie sprawy. Oznacza to utratę pieniędzy z zasiłku i konieczność ratowania się innymi sposobami. Wiele osób zadłuża się w tym czasie i znacznie pogarsza swoją sytuację materialną.