W Londynie padł majowy rekord temperatury w poniedziałek
W Wielkiej Brytanii padł majowy rekord temperatury

Paulina Markowska
W poniedziałek na Wyspach padł historyczny majowy rekord temperatury. Słupki rtęci w londyńskim Kew Gardens pokazały aż 34,8 stopnia Celsjusza.

Nietypowe dla tej pory roku upały sprawiły, że po raz trzeci z rzędu był to najgorętszy dzień w roku. Poniedziałkowa upalna pogoda pobiła także rekord najgorętszego długiego weekendu w historii. Temperatury przekroczyły 33,3 stopnia Celsjusza odnotowane w sierpniowy Bank Holiday 2019 roku.

Rekord temperatury zarejestrowany w Kew Gardens

Rzecznik Met Office powiedział w poniedziałek:

Dzisiaj będzie najgorętszy majowy dzień w historii Wielkiej Brytanii, z przewidywanymi temperaturami maksymalnymi na poziomie 35 stopni Celsjusza. Rekordy są zazwyczaj łamane zaledwie o dziesiąte części stopnia. Sprawia to, że ta fala upałów jest bezprecedensowa o tej porze roku.

Wcześniejszy poniedziałkowy rekord temperatury (33,5 stopnia), odnotowano na Heathrow w zachodnim Londynie. Przekroczył poprzedni majowy rekord 32,8 stopnia Celsjusza, odnotowany w 1944 roku.

W poniedziałek, gdy w londyńskim Kew Gardens odnotowano 34,8 stopnia Celsjusza, w północnej Anglii, Walii, Midlands, wschodniej i południowo-wschodniej Anglii w poniedziałek temperatura oscylowała wokół 30 stopni Celsjusza.

Fala upałów została oficjalnie ogłoszona w ośmiu lokalizacjach w południowo-wschodniej Anglii, gdzie przez trzy kolejne dni upałów temperatura przekroczyła 27 stopni Celsjusza. Ponadto z poniedziałku na wtorek odnotowano najcieplejszą noc od 81 lat.

Rzecznik Met Office powiedział:

Rzadko obserwujemy temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. Nawet w miesiącach letnich, więc zbliżanie się do 35 stopni w maju jest wydarzeniem historycznym.

Pogodowe alerty obowiązują do godziny 17.00 w środę
Kolejne upalne dni

Wtorek jest kolejnym upalnym dniem na Wyspach z temperaturą maksymalną bliską 35 stopni w Londynie i okolicznych hrabstwach. W związku z tą sytuacją ogłoszono serię bursztynowych alertów zdrowotnych dla East Midlands, West Midlands, wschodniej Anglii, Londynu i południowo-wschodniej Anglii.

Ponadto upały mogą mieć wpływ na usługi opieki zdrowotnej i społecznej. A także zwiększyć liczbę zgonów. Alerty obowiązują do godziny 17.00 dnia w środę.
Na wschodzie kraju od środy pogoda się poprawi i pojawi się wiatr. Jednak w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii będzie nadal bardzo ciepło. Przeważnie sucho, choć możliwe będą przelotne opady deszczu.

