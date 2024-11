Czy trzeba płacić TV Licence, aby oglądać Netflixa?

Tempo wzrostu brytyjskiej gospodarki zwolniła niemal do zera w trzecim kwartale 2024 roku. Można napisać, że PKB Wielkiej Brytanii wróciło do punktu wyjścia - w czerwcu i lipcu mieliśmy do czynienia ze stagnacją, a po krótkotrwałym wzroście w sierpniu, ekonomia na Wyspie znów spowolniła.