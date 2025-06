Jak przygotować się na wojnę? Rządowe rady na trudne czasy

Niestabilność polityczna oraz kolejne powstające punkty zapalne powodują, że coraz częściej rządy wydają oficjalne dokumenty i porady dotyczące tego, jak przygotować się na wojnę lub inna kryzysową sytuację. Jakie zapasy zgromadzić w domu? Co w sytuacji zagrożenia jest najważniejsze? Gdzie się ukryć w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia?

Opublikowana w czerwcu 2025 roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego wprost mówi o potrzebie „mobilizacji ducha wspólnoty” i świadomego działania obywateli. Co to oznacza w praktyce? Jak przygotować się na wojnę w realiach XXI wieku?

- Advertisement -

Nowe pole walki: społeczeństwo jako najważniejszy front działań

W przeszłości wojna kojarzyła się z armiami i frontami. Dziś – jak wskazuje rządowy dokument: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – granice konfliktów rozmywają się. Przestrzeń cyfrowa, infrastruktura krytyczna, informacja, a nawet pogoda stają się potencjalnym polem działań wrogich państw. Wielka Brytania otwarcie mówi o zagrożeniu sabotażem, cyberatakami, ingerencją w procesy demokratyczne. Możliwe jest również wykorzystywania organizacji przestępczych i grup terrorystycznych jako pośredników.

To oznacza jedno: wojna może toczyć się wszędzie. Dlatego wszyscy możemy zostać jej uczestnikami, nawet jeśli nie mamy broni w ręku. Strategia podkreśla potrzebę odporności całego społeczeństwa. I to zarówno infrastrukturalnej, jak i psychicznej.

Zagrożenia, które nadchodzą – nie tylko broń jądrowa

Dokument alarmuje, że ryzyko użycia broni jądrowej i zaawansowanych technologii zbrojeniowych jest większe niż w czasie zimnej wojny. Proliferacja głowic nuklearnych, zaawansowane technologie hipersoniczne, militarne satelity w kosmosie i zakłócanie łączności podmorskiej to tylko niektóre z zagrożeń.

Niemniej równie istotne są zagrożenia „ciche”. Choć trudniejsze do wykrycia, mniej spektakularne, jednak równie paraliżujące. Atak na linie energetyczne, zakłócenie pracy szpitali, celowe przeciążenie systemów bankowych czy masowe dezinformacje. To wszystko to może się wydarzyć, zanim padnie pierwszy strzał. Dlatego tak ważne jest, by ludzie wiedzieli jak przygotować się na wojnę.

Nie czekaj na alarm – jak przygotować się na wojnę lub kryzys

Brytyjski rząd mówi wprost: „Mobilizacja ducha wspólnoty może znów nas ocalić”. To wezwanie do gotowości nie tylko państwa, ale i każdego z nas. Oznacza to potrzebę przemyślenia kilku kluczowych kwestii, takich jak:

Czy jesteśmy gotowi funkcjonować bez dostępu do prądu, internetu czy bieżącej wody przez kilka dni lub tygodni?

Czy wiemy, jak się komunikować, gdy sieć padnie?

Czy mamy zapas leków, dokumentów, alternatywnych źródeł informacji?

Wbrew pozorom nie chodzi tu o budowanie bunkrów czy gromadzenie broni. Nowoczesne przygotowanie to przede wszystkim świadomość, organizacja i elastyczność. Najgorsza jest panika.

Domowe zaplecze bezpieczeństwa – co warto mieć i wiedzieć

W sytuacji kryzysowej – wojny, sabotażu, skażenia – dom może stać się schronieniem. Natomiast jego wyposażenie może zadecydować o przetrwaniu. Rząd nie publikuje gotowej listy zapasów. Jednak jednocześnie podkreśla, że odporność zaczyna się od podstaw.

To oznacza m.in. dostęp do wody pitnej, trwałej żywności, leków pierwszej potrzeby, źródeł światła i komunikacji niezależnych od sieci energetycznej. Warto też mieć wydrukowane mapy, listy kontaktów i skanowane kopie dokumentów.

Nie chodzi tylko o przetrwanie fizyczne. Ważna jest także higiena psychiczna – by wiedzieć, gdzie szukać sprawdzonych informacji, jak unikać dezinformacji i jak zachować zimną krew.

Bezpieczne miejsce – schron czy piwnica?

Choć wiele osób wciąż myśli o wojnie przez pryzmat bombardowań, współczesne konflikty rzadziej mają formę masowych nalotów. Niemniej – zarówno w przypadku wojny konwencjonalnej, jak i ataku nuklearnego czy chemicznego – warto wiedzieć, gdzie się ukryć. To jeden z najważniejszych punktów wiedzy o tym, jak przygotować się na wojnę.

Najbezpieczniejsze są miejsca pod ziemią. Oczywiście najlepiej bez okien. Z solidnymi ścianami i wentylacją. Dobrze przygotowana piwnica może stanowić awaryjne schronienie. W większych miastach warto zorientować się, czy lokalne władze wyznaczyły publiczne miejsca ewakuacji lub schrony zbiorowe. Działania w tym zakresie zostały w wielu krajach już wznowione. W tym również w Polsce.

Społeczność jako tarcza, bo siła tkwi we współpracy

To, co kiedyś było normą, dziś wymaga odbudowy: wzajemna pomoc sąsiedzka, lokalne wspólnoty, grupy samopomocowe. Strategia narodowa Wielkiej Brytanii jasno stwierdza, że społeczeństwo jako całość musi wykazać się solidarnością, odpornością i wspólnym celem.

W praktyce może to oznaczać wspólne tworzenie planów awaryjnych w blokach i wspólnotach. Dlatego zakłada dzielenie się zasobami i informacjami, pomoc osobom starszym lub chorym. W obliczu zagrożenia – tylko razem możemy działać skutecznie.

Nowoczesna mobilizacja – nie mundur, lecz odpowiedzialność

Współczesna gotowość nie polega na tym, by wszyscy zakładali mundury. Polega na odpowiedzialności: za siebie, bliskich i społeczność. To również gotowość do działania w roli wolontariusza, organizatora pomocy, świadka prawdy.

„Nie musimy sięgać daleko w historię, by znaleźć przykład zbiorowego wysiłku w imię wspólnego bezpieczeństwa” – czytamy w strategii. Dziś znów stoimy przed takim wyzwaniem. Ale mamy też więcej narzędzi, wiedzy i technologii niż kiedykolwiek wcześniej.

Jak przygotować się na wojnę lub kryzys? Gotowość to decyzja, nie strach

Pytanie „jak przygotować się na wojnę” nie powinno wzbudzać paniki. Powinno natomiast prowokować refleksję – i działanie. W świecie, w którym konflikty przybierają nieprzewidywalne formy, każdy dzień spokoju jest okazją do budowy odporności.

Nie potrzebujemy strachu. Potrzebujemy świadomości, planu i odwagi. Tej samej, która w przeszłości pozwoliła przetrwać najtrudniejsze czasy. Bo jak pokazuje historia: nie zawsze wygrywa ten, kto ma więcej broni. Często zwycięża ten, kto lepiej przygotował