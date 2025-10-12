dym w samolocie
Pilnie ewakuowano pasażerów i załogę / fot. Shutterstock.com
Polska
1 min.czytania

Dym na pokładzie! Pasażerów ewakuowano z samolotu Ryanaira

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

W niedzielę rano na lotnisku Kraków-Balice doszło do niebezpiecznej sytuacji tuż przed planowanym odlotem maszyny Ryanaira do Bristolu – przekazał TVN24.pl. Obsługa zauważyła dym w samolocie unoszący się w tylnej części kuchni pokładowej.

Pilot zgodnie z procedurami podjął natychmiastową decyzję o ewakuacji pasażerów i załogi. Podróżni bezpiecznie opuścili maszynę.

- Advertisement -

Dym w samolocie pojawił się w tylnej części kuchni pokładowej

Według przytoczonej przez TVN24.pl relacji pani Kingi, która znajdowała się na pokładzie, w momencie ogłoszenia ewakuacji pojawił się lekki popłoch, ale generalnie akcja przebiegła sprawnie. Podróżnych ewakuowano na drogę kołowania, skąd zostali odwiezieni do terminala.

dym w samolocie
Przewoźnik skierował do Krakowa samolot zastępczy / fot. Shutterstock.com

Na razie nie ustalono, co było źródłem zadymienia. Wiadomo jedynie, że dym pojawił się w tylnej części kuchni samolotu i był wyczuwalny w niewielkim stopniu. Pasażerowie dodatkowo zauważyli, że w pewnym momencie zgasło światło w kabinie. Rzeczniczka krakowskiego lotniska Monika Chylaszek potwierdziła, że maszynę uziemiono i poddano oględzinom.

Lot opóźniony o ponad 3 godziny

Przewoźnik zdecydował o skierowaniu do Krakowa samolotu zastępczego, który miał zabrać podróżnych do Wielkiej Brytanii. Łącznie chodziło o około 150 pasażerów. Samolot zastępczy wraz z pasażerami wystartował z opóźnieniem wynoszącym mniej więcej 3 godziny i 10 minut.

Mimo akcji ruch lotniczy w Krakowie-Balicach odbywał się bez zakłóceń, ponieważ samolot Ryanaira zatrzymał się na płycie w taki sposób, że nie blokował pozostałych operacji lotniczych. Ostatecznie wszyscy podróżni mogli kontynuować swoją podróż do Wielkiej Brytanii, choć z kilkugodzinnym opóźnieniem.

Teksty tygodnia

Finanse i świadczenia

Wsparcie energetyczne – czy wróci z nowym budżetem?

W Budżecie 2026 rząd Irlandii przedstawił nowe podejście do pomocy energetycznej. Dlatego wsparcie energetyczne w Irlandii będzie ustalane według nowych zasad. Jakich?
Holandia

Ogromny pożar w Amsterdamie. Ofiara śmiertelna i ponad 100 osób bez domu

Amsterdam, 7 października 2025 r. w godzinach wieczornych wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Ogromny pożar w Amsterdamie był widziany z wielu miejsc miasta. Natomiast akcja gaśnicza trwała wiele godzin.
Crime

Odkryto ludzkie szczątki. Czy to zaginiona Małgorzata Wnuczek?

Po 19 latach od zaginięcia Polki Małgorzaty Wnuczek policja w Leicester dokonała makabrycznego odkrycia. W zaroślach w pobliżu stadionu Leicester City znaleziono ludzkie szczątki. Śledczy badają, czy należą do zaginionej kobiety.
Crime

Niebezpieczna aplikacja może wyczyścić ci konto. Sprawdź, czy masz ją na telefonie!

Jeśli masz na telefonie aplikację Modpro IP TV + VPN, natychmiast ją usuń i wykonaj skanowanie urządzenia za pomocą renomowanego programu antywirusowego. Warto też zmienić hasła do bankowości elektronicznej oraz włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe. Działaj szybko!
Kryminalne

Niemieccy policjanci skandowali „obcokrajowcy wynocha”

Uczestnicy policyjnej imprezy w Niemczech skandowali wersję „Ausländer raus” („Obcokrajowcy wynocha”) utworu Gigi D’Agostino „L’amour toujours”.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet