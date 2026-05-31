Dzięki programowi Healthy Start można otrzymać pomoc w postaci bonów żywnościowych
Tysiące rodzin na Universal Credit traci darmowe vouchery na jedzenie. Sprawdź, czy też masz do nich prawo

Paulina Markowska
Wiele rodzin w Anglii, Walii i Irlandii Północnej nie stara się o darmowe vouchery na jedzenie, mimo że się do nich kwalifikują. W ten sposób tracą dostęp do darmowej żywności, co mogłoby im pomóc w walce z kryzysem kosztów utrzymania.

Program NHS Healthy Start oferuje wsparcie rodzinom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży o niskich dochodach, które otrzymują Universal Credit. Vouchery można wykorzystać na zakup żywności, takiej jak mleko, mleko modyfikowane dla niemowląt oraz owoce i warzywa. Ponadto uprawnieni mogą otrzymać dopłaty w wysokości 4,25 lub 8,50 funta tygodniowo, w zależności od wieku dziecka.

Darmowe vouchery na jedzenie

Organizacja Which? zaapelowała do rządu i supermarketów o działania mające na celu zwiększenie świadomości programu poprzez promocje. Jak również dobrze wyszkolony personel oraz dostępność sklepów i zakupów online. Obecny wskaźnik korzystania z programu Healthy Start wynosi zaledwie 63,9 proc. Co jest wartością niższą od rządowego celu 75 proc.

Sue Davies, dyrektor ds. praw konsumentów i polityki żywnościowej w Which?, powiedziała:

Program Healthy Start ma potencjał, aby pomóc wielu rodzinom w trudnej sytuacji, które zmagają się z nieustającym kryzysem kosztów utrzymania. I w rezultacie musiały rezygnować z posiłków lub korzystać z banków żywności. Jednak słabe zainteresowanie inicjatywą oznacza, że pomoc warta miliony funtów pozostaje nieodebrana.

Rząd odgrywa ważną rolę w rozszerzeniu programu i zwiększeniu jego wartości. Jednak apelujemy również do supermarketów o pomoc klientom poprzez lepszą promocję dostępnych produktów. A także oferowanie dodatkowych dopłat dla osób korzystających z programu. Supermarkety muszą również ułatwić wszystkim klientom znalezienie produktów oferujących najlepszy stosunek jakości do ceny. Upewniając się także, że ich ceny są jasne i łatwe do porównania. Supermarkety muszą zapewnić każdemu dostęp do podstawowych, niedrogich produktów spożywczych. Zwłaszcza w obszarach, w których są one najbardziej potrzebne.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o vouchery można złożyć e-mailem lub telefonicznie. Kobieta powinna być w co najmniej 10. tygodniu ciąży. Rodziny – mieć co najmniej jedno dziecko poniżej 4. roku życia i pobierać Income Support, Universal Credit lub Working Tax Credit. I nie pobierać przy tym zasiłku Child Tax Credit ani Pension Credit, który obejmuje dodatek na dziecko.

Można również złożyć wniosek e-mailem lub telefonicznie, jeśli kobieta jest w co najmniej 10. tygodniu ciąży i ma mniej niż 18 lat i nie pobiera żadnych świadczeń. A roczny dochód rodziny wynosi 16 190 funtów lub mniej lub pobiera zasiłek Employment and Support Allowance (ESA) związany z dochodem.

