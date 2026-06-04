Do 3 lipca 2026 trwa głosowanie. Wybierz zwierzęta, które pojawią się na banknotach

Bank Anglii rozpoczął publiczne konsultacje dotyczące nowej serii banknotów, w której tradycyjne wizerunki postaci historycznych mają zostać zastąpione motywami brytyjskiej przyrody. Jakie zwierzęta które pojawią się na banknotach?

Ostateczny wybór nie został jeszcze dokonany – decyzyjną rolę odegra społeczeństwo, które w głosowaniu wskaże preferowane gatunki zwierząt. Konsultacja trwa od 3 czerwca do 3 lipca 2026 roku.

Natura zamiast historii na nowych banknotach

Zmiana banknotów ma charakter symboliczny i praktyczny. Bank Anglii podkreśla, że nowa seria banknotów będzie wyposażona w ulepszone zabezpieczenia przed fałszerstwami. Jednocześnie ma odzwierciedlać współczesną tożsamość Wielkiej Brytanii. Po konsultacjach społecznych z 2025 roku zdecydowano, że głównym motywem graficznym będzie natura. Ze szczególnym uwzględnieniem rodzimej fauny.

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W efekcie na banknotach o nominałach 5, 10, 20 i 50 funtów mogą pojawić się zwierzęta reprezentujące różne środowiska naturalne Wysp Brytyjskich.

Jakie zwierzęta, które pojawią się na banknotach? Lista kandydatów

Bank przygotował krótką listę gatunków opracowaną wspólnie z ekspertami ds. przyrody. Obejmuje ona trzy główne grupy: ssaki, ptaki oraz płazy, owady i ryby.

Wśród ssaków znalazły się m.in. delfin butlonosowy, lis rudy, jeż europejski, foka szara, kuna leśna oraz zając szarak. W kategorii ptaków można wybierać spośród takich gatunków jak maskonur, zimorodek, sowa uszata, orzeł bielik, kulik wielki czy dzięcioł duży. Trzecia grupa obejmuje bardziej zróżnicowane gatunki. Od łososia atlantyckiego i żaby trawnej, przez trzmiela, aż po motyla przeplatkę i rekina olbrzymiego.

Każdy z nominałów będzie przedstawiał inne zwierzę. Natomiast projekt ma jednocześnie ułatwiać rozróżnianie banknotów i podkreślać różnorodność brytyjskich ekosystemów.

Głos społeczeństwa kluczowy, ale nie decydujący

Bank Anglii wyraźnie podkreśla, że opinia publiczna ma istotne znaczenie. Jednak jednocześnie nie ma charakteru wiążącego. Ostateczną decyzję podejmie gubernator Banku Anglii Andrew Bailey, który weźmie pod uwagę wyniki konsultacji, ale także kwestie techniczne i projektowe. Głosowanie odbywa się na stronie Banku Anglii.

Oznacza to, że nawet zwierzęta z największą liczbą głosów nie mają zagwarantowanego miejsca na banknotach, jeśli nie spełnią wszystkich kryteriów. Tu najważniejsze są między innymi czytelność i różnorodność między nominałami.

Dlaczego zmieniają się banknoty

Nowa seria banknotów nie jest jedynie zmianą estetyczną. Bank Anglii podkreśla, że wieloletni proces projektowania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i odporności na fałszerstwa, a także dostosowanie gotówki do współczesnych standardów technologicznych.

Obecna seria banknotów Bank Anglii wprowadził w 2016 roku. Przedstawiają one postacie historyczne, takie jak Winston Churchill, Jane Austen, J.M.W. Turner czy Alan Turing. Wcześniej wizerunki na brytyjskich banknotach od lat 70. XX wieku skupiały się właśnie na wybitnych postaciach historii, nauki i kultury.

Konsultacje do 3 lipca 2026 roku

Głosowanie trwa do 3 lipca 2026 roku i jest otwarte dla mieszkańców Wielkiej Brytanii oraz obywateli mieszkających za granicą. Uczestnicy mogą wybierać spośród przygotowanej listy i zgłaszać swoje preferencje poprzez formularz konsultacyjny, a także drogą pocztową lub telefoniczną.

Bank of England do końca 2026 roku. Jednak cały proces wprowadzenia nowych banknotów potrwa jeszcze kilka lat. Bank Anglii zapowiada, że nowa seria będzie łączyć nowoczesne zabezpieczenia, dostępność oraz elementy reprezentujące wszystkie narody Zjednoczonego Królestwa.