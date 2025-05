ETA do Wielkiej Brytanii – wszystko, co musisz wiedzieć przed podróżą

Wielka Brytania wprowadziła nowe zasady dotyczące wjazdu na swoje terytorium, wprowadzając Elektroniczne Zezwolenie na Podróż (Electronic Travel Authorisation, w skrócie ETA). Dla wielu podróżnych to istotna zmiana, która wymaga odpowiedniego przygotowania przed wyjazdem. Posiadanie autoryzacji ETA jest obowiązkowe dla obywateli polskich od 2 kwietnia 2025 roku. W tym poradniku znajdziesz najważniejsze informacje: kto musi uzyskać ETA, ile to kosztuje, jak poprawnie złożyć wniosek oraz jak sprawdzane jest posiadanie tego zezwolenia.

Co to jest ETA

ETA to elektroniczne zezwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii, wymagane od obywateli wybranych krajów podróżujących w celach turystycznych, biznesowych, rodzinnych lub w tranzycie. System jest podobny do amerykańskiego ESTA czy kanadyjskiego eTA.

Uwaga: ETA nie zastępuje wizy – osoby, które zgodnie z brytyjskim prawem muszą posiadać wizę, nadal są zobowiązane do jej uzyskania.

Kogo dotyczy ETA

Obowiązek posiadania ETA wszedł w życie 2 kwietnia 2025 roku i dotyczy podróżnych, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy, takich jak turyści czy osoby odwiedzające rodzinę, ale nie posiadają uregulowanego statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii. W szczególności ETA dotyczy:

obywateli krajów objętych programem ETA, którzy nie muszą ubiegać się o standardową wizę,

podróżnych przybywających do Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy,

osób tranzytujących przez Wielką Brytanię.

Od 2 kwietnia 2025 roku obowiązek ten będzie dotyczył także obywateli Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Ile kosztuje uzyskanie ETA

Koszt wniosku o ETA wynosi 16 funtów brytyjskich .

. Opłatę wnosi się online kartą płatniczą podczas składania wniosku.

ETA jest ważna przez 2 lata lub do wygaśnięcia paszportu, na który została wydana – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jak aplikować o ETA

Wejdź na oficjalną stronę rządu Wielkiej Brytanii lub pobierz oficjalną aplikację mobilną. Wypełnij formularz online, podając dane osobowe i paszportowe. Załącz aktualne zdjęcie twarzy (selfie) zgodne z wytycznymi. Opłać wniosek kartą kredytową lub debetową. Poczekaj na zatwierdzenie (zazwyczaj w ciągu kilku godzin).

Ważne: Zaleca się składanie wniosku co najmniej kilka dni przed podróżą, aby uniknąć stresu lub nieprzewidzianych opóźnień.

Jak sprawdzane jest posiadanie ETA

Autoryzacja ETA jest elektronicznie powiązana z numerem paszportu. Oznacza to, że:

podczas odprawy lotniczej przewoźnik automatycznie weryfikuje, czy podróżny posiada zatwierdzoną ETA,

w razie jej braku linia lotnicza odmówi pasażerowi wejścia na pokład samolotu do Wielkiej Brytanii,

dodatkowa kontrola następuje po przylocie podczas kontroli granicznej.

Ważne: Nie musisz drukować potwierdzenia ETA – wystarczy ważny paszport. Jednak dla bezpieczeństwa warto zapisać numer referencyjny autoryzacji.

Kiedy nie potrzebujesz ETA

Jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

Posiadasz ważną brytyjską wizę.

Masz status stałego rezydenta w Wielkiej Brytanii (settled status).

Podróżujesz na podstawie specjalnych dokumentów wydanych przez rząd brytyjski.

Komentarz eksperta do praw pasażerów z AirCashBack

Wprowadzenie ETA dla podróżnych, w tym dla obywateli Polski od kwietnia 2025 roku, oznacza, że brak spełnienia nowych wymagań może skutkować odmową wejścia na pokład samolotu lub odmową wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Dlatego rekomendujemy, aby pasażerowie dokładnie sprawdzali wymagania dotyczące dokumentów podróży już na etapie rezerwacji biletów, a najpóźniej na kilka tygodni przed planowanym wylotem – podkreśla ekspert ds. praw pasażerów z firmy >> AirCashBack << zajmującej się odszkodowaniami za opóźnione i >> odwołane loty <<.

Ekspert dodaje, że w przypadku braku ważnej ETA linie lotnicze mogą odmówić wejścia na pokład, bez obowiązku zwrotu kosztów biletu lub odszkodowania.

Checklist dla pasażera podróżującego do Wielkiej Brytanii (od 2 kwietnia 2025 r.)

Sprawdź ważność paszportu – dokument musi być ważny na czas całego pobytu.

– dokument musi być ważny na czas całego pobytu. Złóż wniosek o ETA – najlepiej na kilka tygodni przed planowaną podróżą.

– najlepiej na kilka tygodni przed planowaną podróżą. Zapłać opłatę za ETA – 10 funtów brytyjskich, płatne online.

– 10 funtów brytyjskich, płatne online. Zachowaj numer referencyjny ETA – na wypadek ewentualnych problemów przy odprawie.

– na wypadek ewentualnych problemów przy odprawie. Sprawdź potwierdzenie w systemie przewoźnika – upewnij się, że linia lotnicza widzi Twoją zatwierdzoną ETA.

– upewnij się, że linia lotnicza widzi Twoją zatwierdzoną ETA. Przygotuj się na kontrolę graniczną – po przylocie do Wielkiej Brytanii Twoje dane paszportowe zostaną automatycznie zweryfikowane.

– po przylocie do Wielkiej Brytanii Twoje dane paszportowe zostaną automatycznie zweryfikowane. Pamiętaj o innych dokumentach – np. rezerwacji noclegu lub bilecie powrotnym, jeśli zostaniesz o to poproszony.

Źródło: AirCashBack