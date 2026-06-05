Co trzecia firma planuje zwolnienia w 2027 roku. Jaka jest pozycja Polaków na rynku pracy w UK?

Nowe badania brytyjskiej służby mediacyjnej Acas pokazują wyraźny sygnał ostrzegawczy dla rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Co trzecia firma deklaruje, że rozważa redukcje etatów do początku 2027 roku. Choć nie oznacza to automatycznych zwolnień, wskazuje na rosnącą niepewność wśród pracodawców. Czy pozycja Polaków na chwiejnym rynku pracy w UK jest stabilna?

Groźba redukcji miejsc pracy dotyczy szczególnie większych firm. Dotąd Polacy w większości uchodzili za cennych, stabilnych i solidnych pracowników. Czy tak jest nadal?

Dlaczego co trzecia firma planuje zwolnienia w 2027 roku

Według danych z badania obejmującego 1000 firm, głównym powodem planowanych redukcji są rosnące koszty prowadzenia działalności oraz presja ekonomiczna. Ta utrzymuje się od kilku lat. Wysoka inflacja, drożejąca energia, wzrost płac minimalnych oraz niepewność inwestycyjna mocno obciążają firmy. Dlatego szukają one oszczędności przede wszystkim w kosztach pracy.

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Przedstawiciele Acas podkreślają, że wiele przedsiębiorstw nie zaczyna od zwolnień. Na początku analizuje wszystkie możliwości. W tym ograniczenie godzin pracy, zamrożenie rekrutacji czy reorganizację struktur. Jednak w przypadku większych firm, szczególnie tych działających w sektorach usługowych i korporacyjnych, redukcje zatrudnienia stają się realnym scenariuszem.

W jakich branżach planowane są największe zwolnienia

Największe ryzyko redukcji dotyczy dużych organizacji oraz sektorów silnie zależnych od kosztów operacyjnych i konsumenckiego popytu. W ostatnich miesiącach sygnały o cięciach pojawiają się szczególnie w mediach, administracji, usługach finansowych oraz dużych firmach technologicznych i logistycznych.

Przykładem jest BBC News, które zapowiedziało cięcia kosztów rzędu około 15 procent. To może przełożyć się nawet na 2000 miejsc pracy. Podobne tendencje widoczne są również w firmach komercyjnych. Coraz powszechniejsze restrukturyzacje są odpowiedzią na spowolnienie rynku reklamowego i rosnące koszty utrzymania działalności.

Ekonomiści zwracają uwagę, że takie procesy nie są jednorazowe. Przeciwnie, stanowią element szerszego trendu transformacji rynku pracy, w którym firmy coraz częściej automatyzują część zadań. Dlatego masowo ograniczają zatrudnienie w administracji oraz obsłudze klienta.

Praca Polaków a spowolnienie gospodarcze

Polacy pozostają jedną z największych grup pracowników migracyjnych w Wielkiej Brytanii. Natomiast ich pozycja na rynku pracy w UK od lat jest relatywnie stabilna. I to mimo zmian gospodarczych i politycznych po Brexicie.

Najwięcej Polaków pracuje w sektorach takich jak logistyka, budownictwo, produkcja, opieka zdrowotna oraz usługi. Są to branże, które z jednej strony odczuwają presję kosztową, ale z drugiej nadal borykają się z niedoborem pracowników. To częściowo również stabilizuje zatrudnienie.

W praktyce oznacza to, że nawet w okresach spowolnienia gospodarczego Polacy często pozostają cenionymi pracownikami. Szczególnie w zawodach wymagających fizycznej pracy, elastyczności i gotowości do pracy zmianowej.

Pozycja Polaków na rynku pracy w UK i Szkocji a stabilność zatrudnienia

Dane rynkowe i obserwacje agencji zatrudnienia wskazują, że duża część Polaków w UK ma stabilne zatrudnienie, często oparte na wieloletniej współpracy z jednym pracodawcą. Jednocześnie część pracowników nadal funkcjonuje w modelu bardziej elastycznym — przez agencje pracy lub w systemie kontraktowym. To zwiększa ich podatność na wahania rynku i potencjalne redukcje etatów.

W Szkocji sytuacja jest podobna, choć większy udział sektora publicznego i usług zdrowotnych sprawia, że część miejsc pracy jest bardziej stabilna. Polacy pracują tam również w turystyce i przemyśle spożywczym. Te branże są bardziej sezonowe, ale nadal oferują stały popyt na pracowników.

Czy Polacy są nadal cenionymi pracownikami w UK

Pomimo rosnącej konkurencji i zmian strukturalnych na rynku pracy, Polacy wciąż są postrzegani jako grupa pracowników solidnych i elastycznych. Pracodawcy często wskazują na wysoką wydajność, niską rotację w porównaniu z innymi grupami oraz gotowość do podejmowania pracy w mniej atrakcyjnych sektorach.

Jednocześnie eksperci rynku pracy podkreślają, że przyszłość tej pozycji będzie zależeć od dwóch czynników: tempa automatyzacji oraz dostępności lokalnej siły roboczej. W branżach, gdzie brakuje pracowników, pozycja migrantów pozostaje silna. Tam jednak, gdzie rośnie automatyzacja lub spada popyt, ryzyko redukcji zatrudnienia będzie coraz większe.

Pozycja Polaków na rynku pracy w UK w okresie niepewności gospodarczej

Prognozy na 2027 rok wskazują na rynek pracy, który staje się coraz bardziej ostrożny i selektywny. Choć nie oznacza to masowych zwolnień w całej gospodarce, rosnąca liczba firm przygotowujących się do redukcji etatów sugeruje okres zwiększonej niepewności.

W tym kontekście pozycja Polaków na rynku pracy w UK pozostaje relatywnie stabilna, ale wrażliwa na zmiany w sektorach usługowych i produkcyjnych. Kluczowe znaczenie będzie miało dalsze dostosowywanie się do nowych realiów rynku pracy — w tym rozwój kompetencji i przechodzenie do bardziej wyspecjalizowanych ról.