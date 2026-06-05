Amazon w UK
Nowe centrum dystrybucyjne ma ruszyć pod koniec września 2026 roku / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
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Amazon inwestuje w Wielkiej Brytanii. Powstanie 1400 miejsc pracy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Amazon w UK poszerza działalność. Ogłasza inwestycję wartą około 107 mln funtów i dorzuca do tego solidną liczbę miejsc pracy: około 1400. Skala przedsięwzięcia sugeruje, że będzie ono czymś więcej niż tylko kolejnym magazynem na mapie.

Nowe centrum dystrybucyjne ma ruszyć pod koniec września 2026 roku i już na starcie będzie funkcjonować w modelu one distribution centre – mniej przestojów i mniej przeładunków.

Amazon umacnia swoją obecność w mieście

Nowy obiekt powstaje przy Flaxley Road, obok centrum logistycznego Amazona, które działa tam od 2010 roku i zatrudnia ponad 1000 osób. Firma nie tyle wchodzi do miasta, co konsekwentnie je zagęszcza swoją obecnością. Dotychczasowa infrastruktura była wykorzystywana sezonowo w okresach największego ruchu zakupowego. Na przełomie września i października z zaplecza „na święta” zmieni się w pełnoprawne centrum.

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Kogo do pracy szuka Amazon?

Przy okazji inwestycji Amazon w UK utworzy około 1400 miejsc pracy. Mimo że otwarcie zaplanowano za kilka miesięcy, rekrutacja już się rozpędza. Na liście ofert znajdują się nie tylko typowe role magazynowe, ale też praca dla inżynierów, finansistów czy behapowców.

Nowe centrum nie będzie wyłącznie „halą z paczkami”, ale bardziej zaawansowanym węzłem operacyjnym. W tle słychać zresztą język automatyzacji i sztucznej inteligencji.

amazon w UK
Inwestycja Amazona warta ponad 100 mln funtów przełoży się na 1400 miejsc pracy / fot. Shutterstock.com

– Pracownik mówi mu, co należy zrobić, a robot określa priorytet, trasę i czas – tak Amazon opisuje sposób działania magazynów – skrzyżowanie fabryki z asystentem głosowym. Firma rozwija systemy robotyczne takie jak Proteus, Vulcan czy Stark, które stopniowo przejmują najbardziej powtarzalne i fizycznie wymagające zadania.

Europejska układanka Amazona

Ta inwestycja Amazona nie jest samotną wyspą. Firma zapowiadała wcześniej nawet 40 mld funtów wydatków w Wielkiej Brytanii w latach 2025–2027. W szerszym planie europejskim mówiła o ponad 10 mld euro na modernizację sieci oraz około 25 tys. nowych miejscach pracy w całym regionie. Peterborough jest jednym z wielu punktów na mapie transformacji.

Władze Peterborough nie kryją zadowolenia. Dla miasta to nie tylko nowe miejsca pracy, ale też kontynuacja współpracy z jednym z największych pracodawców na świecie. Dodatkowym elementem układanki jest program Career Choice, w ramach którego pracownicy mogą liczyć na finansowanie szkoleń.

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