HMRC ostrzega użytkowników TikToka przed oszustwem

HMRC ostrzega użytkowników TikToka przed udostępnianiem danych podatkowych. Informacje te mogą wykorzystywać oszuści do składania fałszywych wniosków o zwrot podatku.

Brytyjski urząd podatkowy wydał ostrzeżenie w związku z aresztowaniem dwóch osób podejrzanych o oszustwo podatkowe na kwotę 153 mln funtów. Funkcjonariusze HMRC zatrzymali we wschodnim Londynie dwóch Rumunów w wieku 22 i 25 lat.

HMRC ostrzega przed oszustwem na TikToku

Obecnie HMRC apeluje do użytkowników TikToka o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku wszelkich wpisów online. Zwłaszcza tych, które zachwalają „bezpieczne” zyski finansowe w zamian za udostępnienie danych osobowych.

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Śledztwo w sprawie wspomnianego oszustwa wciąż trwa. Systemy wykrywania oszustw HMRC zidentyfikowały jednak i zablokowały wnioski o zwrot podatku na łączną kwotę 153 milionów funtów.

Uważa się, że wykryto i zablokowano wiele wniosków od kilku firm, które mogli zwerbować aresztowani mężczyźni. Podejrzanych przesłuchano z zachowaniem środków ostrożności i zwolniono za kaucją do czasu przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

Ciążą na nich zarzuty dotyczące popełnienia różnych przestępstw. W tym oszustwa z użyciem fałszywych oświadczeń, nieautoryzowanego dostępu z zamiarem popełnienia przestępstwa oraz prania pieniędzy.

Dane podatkowe należy chronić jak dane bankowe

Simon Grunwell, szef działu dochodzeń w sprawie cyberprzestępczości w Służbie Dochodzeń w Sprawach Oszustw HMRC, powiedział:

– Powinniście chronić swoje dane podatkowe w taki sam sposób, w jaki chronicie swoje dane bankowe. Zapewnienia o szybkiej i bezpiecznej wypłacie pieniędzy w zamian za udostępnienie danych osobowych to oszustwo. Mają one na celu oszukanie podatnika. Każdy, kto natknie się na reklamy w mediach społecznościowych lub w jakikolwiek sposób zostanie poproszony o dane podatkowe, powinien dwa razy się zastanowić i zgłosić to na stronie gov.uk.

Osoby, które podają swoje dane podatkowe, ryzykują kradzieżą tożsamości lub zamrożeniem konta bankowego. Mogą również zostać zobowiązane do zwrotu pieniędzy. A nawet stanąć przed sądem, zgodnie z informacjami HMRC.

Podejrzane konta i wiadomości w mediach społecznościowych związane z podatkami można zgłaszać zespołowi ds. bezpieczeństwa HMRC, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Każda osoba posiadająca informacje o oszustwach podatkowych lub osobach za nimi stojących może zgłosić to na stronie www.gov.uk/report-tax-fraud.

Brytyjski fiskus podkreśla, że nigdy nie będzie wykorzystywać mediów społecznościowych do oferowania zwrotu podatku ani prosić o podanie danych osobowych lub płatniczych.