HMRC apeluje do użytkowników TikToka o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku wszelkich wpisów online
HMRC apeluje do użytkowników TikToka o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku wszelkich wpisów online / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
1 min.czytania

HMRC ostrzega użytkowników TikToka przed oszustwem

Paulina Markowska
Paulina Markowska

HMRC ostrzega użytkowników TikToka przed udostępnianiem danych podatkowych. Informacje te mogą wykorzystywać oszuści do składania fałszywych wniosków o zwrot podatku.

Brytyjski urząd podatkowy wydał ostrzeżenie w związku z aresztowaniem dwóch osób podejrzanych o oszustwo podatkowe na kwotę 153 mln funtów. Funkcjonariusze HMRC zatrzymali we wschodnim Londynie dwóch Rumunów w wieku 22 i 25 lat.

HMRC ostrzega przed oszustwem na TikToku

Obecnie HMRC apeluje do użytkowników TikToka o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku wszelkich wpisów online. Zwłaszcza tych, które zachwalają „bezpieczne” zyski finansowe w zamian za udostępnienie danych osobowych.

- Advertisement -

Śledztwo w sprawie wspomnianego oszustwa wciąż trwa. Systemy wykrywania oszustw HMRC zidentyfikowały jednak i zablokowały wnioski o zwrot podatku na łączną kwotę 153 milionów funtów.

Uważa się, że wykryto i zablokowano wiele wniosków od kilku firm, które mogli zwerbować aresztowani mężczyźni. Podejrzanych przesłuchano z zachowaniem środków ostrożności i zwolniono za kaucją do czasu przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

Ciążą na nich zarzuty dotyczące popełnienia różnych przestępstw. W tym oszustwa z użyciem fałszywych oświadczeń, nieautoryzowanego dostępu z zamiarem popełnienia przestępstwa oraz prania pieniędzy.

Urząd skarbowy zablokował fałszywe wnioski o zwrot podatku na łączną kwotę 153 milionów funtów
Urząd skarbowy zablokował fałszywe wnioski o zwrot podatku na łączną kwotę 153 milionów funtów / fot. Shutterstock

Dane podatkowe należy chronić jak dane bankowe

Simon Grunwell, szef działu dochodzeń w sprawie cyberprzestępczości w Służbie Dochodzeń w Sprawach Oszustw HMRC, powiedział:

Powinniście chronić swoje dane podatkowe w taki sam sposób, w jaki chronicie swoje dane bankowe. Zapewnienia o szybkiej i bezpiecznej wypłacie pieniędzy w zamian za udostępnienie danych osobowych to oszustwo. Mają one na celu oszukanie podatnika. Każdy, kto natknie się na reklamy w mediach społecznościowych lub w jakikolwiek sposób zostanie poproszony o dane podatkowe, powinien dwa razy się zastanowić i zgłosić to na stronie gov.uk.

Osoby, które podają swoje dane podatkowe, ryzykują kradzieżą tożsamości lub zamrożeniem konta bankowego. Mogą również zostać zobowiązane do zwrotu pieniędzy. A nawet stanąć przed sądem, zgodnie z informacjami HMRC.

Podejrzane konta i wiadomości w mediach społecznościowych związane z podatkami można zgłaszać zespołowi ds. bezpieczeństwa HMRC, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Każda osoba posiadająca informacje o oszustwach podatkowych lub osobach za nimi stojących może zgłosić to na stronie www.gov.uk/report-tax-fraud.

Brytyjski fiskus podkreśla, że nigdy nie będzie wykorzystywać mediów społecznościowych do oferowania zwrotu podatku ani prosić o podanie danych osobowych lub płatniczych.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Pierwszy w tym roku spadek cen domów w UK. Z ile teraz kupimy nieruchomość?

Ceny domów w UK spadają po raz pierwszy w tym roku. Średnia wartość nieruchomości na Wyspach spadła o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym.
UK

Strajk RMT sparaliżuje metro w Londynie. Sprawdź, które linie staną

Związek zawodowy RMT zapowiedział dwa 24-godzinne protesty pracowników londyńskiego metra – 2 i 4 czerwca.
UK

Masz dość hałasu o poranku? Takie są zasady remontów w Wielkiej Brytanii

Gdy temperatura sprzyja chodzeniu na krótki rękaw, na Wyspach rusza narodowy sport sezonowy – remonty.
UK

Czy NHS będzie wiedział o tobie wszystko?

Lekarz zyska szybki dostęp do historii leczenia: do listy leków, alergii czy wcześniejszych diagnoz.
UK

Ostatni dom opieki dla polskich weteranów w UK ma zostać zamknięty. Ruszyła petycja do rządu

Ruszyła petycja o sfinansowanie wsparcia dla ostatniego domu opieki dla polskich weteranów w Wielkiej Brytanii Ilford Park Polish Home.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie