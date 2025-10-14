polski festiwal muzyczny szkocja
estiwal Piosenki Polskiej w Szkocji 2025 - młodzi artyści na scenie w Edynburgu
5. Festiwal Piosenki Polskiej w Szkocji – inicjatywa, która łączy pokolenia i buduje mosty polskości

Kiedy śpiewa się po polsku, szczególnie z dala od ojczyzny, dla wielu emigrantów w środku rozbrzmiewa coś, czego nie można sprowadzić jedynie do melodii. To wspomnienie Polski, przyjaciół i rodziny, emocje – fragment tożsamości, który trwa mimo odległości i czasu.
Taka właśnie idea przyświeca organizatorom Festiwalu Piosenki Polskiej w Szkocji, który tej jesieni odbędzie się już po raz piąty. To wydarzenie wyjątkowe nie tylko muzycznie, ale przede wszystkim kulturowo, bo w jego centrum stoi młode pokolenie Polonii, które dzięki muzyce odnajduje swoją drogę do polskości.

Święto muzyki, emocji i wspólnoty

Festiwal Piosenki Polskiej w Szkocji to od pięciu lat jedno z najważniejszych wydarzeń w polonijnym kalendarzu kulturalnym. Na scenie pojawiają się dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat, a także duety i zespoły rodzinne oraz szkolne – w zasadzie bez ograniczeń wiekowych. To wyjątkowa okazja, by polonijna społeczność mogła wspólnie celebrować muzykę, język i tradycję, a najmłodsi – by stanęli w świetle reflektorów i pokazali swój talent.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbędzie się 26 października o godzinie 11:00 w Edynburgu (miejsce koncertu zostanie ogłoszone wkrótce). Wydarzenie organizują Akademia Języka Polskiego im. gen. Stanisława Maczka przy ECP oraz Edukacyjne Centrum Polonijne w Szkocji, przy patronacie Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu.

Andrzej Krzywy przewodniczącym jury

W tym roku uczestników oceni Andrzej Krzywy, wokalista i lider bardzo popularnego zespołu De Mono – artysta, którego głos i charyzma od lat stanowią część historii polskiej muzyki rozrywkowej. Można śmiało powiedzieć, że jest już jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny pop-rockowej. Dla młodych wykonawców to nie tylko szansa na zdobycie statuetki, ale też możliwość usłyszenia wskazówek od jednego z najbardziej doświadczonych muzyków w kraju.

W skład jury tegorocznej edycji wejdą także wybitne osobowości świata muzyki i sztuki. Magdalena Durant, sopranistka o międzynarodowej karierze, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Muzycznej w Kolonii, występuje na scenach Europy, obu Ameryk i Azji. To już piąty raz, gdy zasiada w jury festiwalu, dzieląc się doświadczeniem i pasją do muzyki.

Obok niej zasiądzie Patrycja Zając (Pat Zajac) – dyplomowana aktorka scen wokalnych i dramatycznych, dyrektorka artystyczna teatru MOS – The Mirror of Stage w Edynburgu, a także instruktorka teatralna i twórczyni muzyki scenicznej. Jej obecność gwarantuje spojrzenie na występy uczestników z perspektywy scenicznego wyrazu i artystycznej wrażliwości.

Skład jury uzupełni Klementyna Borowska, dyrektorka Ice Candy School – Sports & Arts w Aberdeen, założycielka i liderka Centrum Kultury Polonijnej. Od lat wspiera edukację i rozwój artystyczny Polonii w Szkocji, łącząc sztukę, ruch i pracę z młodymi ludźmi.

W poprzednich edycjach przewodniczącymi jury byli m.in. Majka Jeżowska – niekwestionowana ikona piosenki dziecięcej i młodzieżowej – oraz sam Andrzej Krzywy, który po raz kolejny zasiądzie na czele komisji artystycznej. Ta ciągłość nie jest przypadkiem: festiwal od początku stawia na profesjonalizm, ale również na serdeczną atmosferę i poczucie wspólnoty, które wypełniają salę od pierwszej do ostatniej nuty.

Dwa etapy, setki emocji

Festiwal tradycyjnie dzieli się na dwa etapy:
I etap – przyjmowanie zgłoszeń: od 17 września do 15 października 2025 roku
II etap – Koncert Laureatów: 26 października 2025 roku

Zgłaszać mogą się zarówno soliści, jak i duety oraz zespoły rodzinne. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci – statuetki w kształcie mikrofonu, przygotowane specjalnie z okazji jubileuszowej, piątej edycji festiwalu. To wyjątkowa pamiątka, symbolizująca pasję i radość wspólnego śpiewania.

Szczegóły dotyczące regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie organizatora: ecp-scotland.co.uk/festiwal-piosenki-polskiej-2025

Laureaci Festiwalu Piosenki Polskiej w Szkocji odbierają statuetki

Polskie brzmienia na szkockiej ziemi

To, co wyróżnia Festiwal Piosenki Polskiej w Szkocji, to nie tylko wysoki poziom artystyczny, ale także jego symboliczna rola w życiu Polonii. Dla dzieci urodzonych już poza granicami Polski – często dwujęzycznych, wychowujących się w międzynarodowym środowisku – śpiewanie po polsku staje się nie tylko formą ekspresji, ale również sposobem na budowanie więzi z kulturą przodków.

Polska piosenka to oczywiście coś więcej niż muzyka. To nośnik emocji, historii i wspólnego doświadczenia. Dzieci śpiewające o marzeniach, miłości czy ojczyźnie uczą się nie tylko melodii, ale też znaczenia słów, które od pokoleń łączą Polaków – niezależnie od miejsca, w którym żyją.

Uczestnicy Festiwalu Piosenki Polskiej w Szkocji 2023

Scena, która otwiera drzwi do czegoś więcej

Dla wielu uczestników występ na festiwalu to pierwszy kontakt ze sceną, mikrofonem i publicznością. To doświadczenie, które daje młodym ludziom radość, pewność siebie i inspirację do dalszego rozwijania pasji. Organizatorzy podkreślają, że to nie rywalizacja jest tu najważniejsza, lecz wspólna zabawa, odkrywanie talentów i budowanie pozytywnych emocji.

Jak podkreśla dyrektorka Akademii Języka Polskiego im. gen. Stanisława Maczka, Małgorzata Firlit:

„Muzyka jest uniwersalnym językiem, ale śpiew po polsku ma szczególną moc. To sposób, by dzieci wychowane w Szkocji mogły poczuć dumę z bycia Polakami i przekazywać tę tożsamość dalej – przez emocje, dźwięki i serce.”

Festiwal, który buduje wspólnotę

Festiwal Piosenki Polskiej w Szkocji to wydarzenie, które łączy. Nie tylko uczestników, ale też rodziny, nauczycieli i całą polonijną społeczność. Podczas koncertu laureatów sala zawsze wypełnia się publicznością, która reaguje spontanicznie, żywiołowo, z entuzjazmem.
To dowód na to, że polska kultura żyje i rozwija się również daleko od kraju.

Takie wydarzenia jak Festiwal Piosenki Polskiej pozwalają utrwalać poczucie wspólnoty, przekazywać wartości i budować dumę z bycia częścią większej historii – tej muzycznej i tej narodowej.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Możliwość zaprezentowania swojego talentu przed profesjonalistami.
  • Spotkanie z artystami, którzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem.
  • Rozwój muzyczny, sceniczny i emocjonalny.
  • Szansa na występ wśród najlepszych młodych wykonawców Polonii.
  • I przede wszystkim – wspólne świętowanie polskiej piosenki w Szkocji!
młodzi uczestnicy festiwalu

Kultura nie zna granic

W czasach, gdy młode pokolenie dorasta w wielokulturowym świecie, projekty takie jak Festiwal Piosenki Polskiej w Szkocji mają szczególne znaczenie. To zarówno promocja muzyki, jak i utrwalanie języka, tradycji oraz dumy narodowej – przekazywanych w sposób naturalny, autentyczny i radosny.

Jak co roku, organizatorzy zapraszają wszystkich – uczestników, rodziny i publiczność – do wspólnego świętowania polskiej muzyki. Pomimo dzielących nas kilometrów, polska piosenka potrafi zbliżyć bardziej niż jakiekolwiek granice. Jest to manifestacja polskiej kultury na emigracji, scena pełna talentów, emocji i dumy. A nade wszystko – dowód, że nawet daleko od kraju można śpiewać po polsku z sercem i z pasją.

5. Festiwal Piosenki Polskiej w Szkocji 

26 października 2025, godz. 11:00

Edinburgh (miejsce koncertu zostanie ogłoszone wkrótce)

Zgłoszenia do 15 października 2025

ecp-scotland.co.uk/festiwal-piosenki-polskiej-2025

Organizatorzy:

Akademia Języka Polskiego im. gen. Stanisława Maczka przy ECP

Edukacyjne Centrum Polonijne w Szkocji

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

