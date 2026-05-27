Darmowe zestawy awaryjne trafią do mieszkańców Amsterdamu
Darmowe zestawy awaryjne trafią do mieszkańców Amsterdamu / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Amsterdam rozda 2000 zestawów awaryjnych osobom o niskich dochodach

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Amsterdam ogłosił plany dystrybucji 2000 zestawów awaryjnych dla mieszkańców o niskich dochodach. Będą one wydawane od tego lata.

Rząd Holandii nie przeznaczył środków na zapewnienie pakietów ratunkowych gospodarstwom domowym o niskich dochodach. Dlatego władze Amsterdamu wzięły sprawy w swoje ręce i postanowiły zadbać o to same.

Darmowe zestawy awaryjne dla osób o niskich dochodach

Amsterdam rozda tego lata 2000 pakietów ratunkowych mieszkańcom o niskich dochodach. Poinformowali o tym burmistrz Amsterdamu Femke Halsema oraz radny ds. społecznych Rutger Groot Wassink.

- Advertisement -

Gospodarstwa domowe zarejestrowane w lokalnym banku żywności otrzymają pakiety wraz z cotygodniową dystrybucją. W zestawach awaryjnych znajdą się takie przedmioty, jak: radioodbiornik, apteczka pierwszej pomocy i gwizdek.

Miasto rozda 2000 pakietów, a ich koszt pokrywa z miejskiego budżetu przeznaczonego na walkę z ubóstwem.

Mieszkańcom Holandii zalecono posiadanie trzydniowego zestawu przetrwania na wypadek sytuacji kryzysowej w kraju
Mieszkańcom Holandii zalecono posiadanie trzydniowego zestawu przetrwania na wypadek sytuacji kryzysowej w kraju / fot. Shutterstock

Zalecenia dotyczące zestawu ratunkowego

W zeszłym roku mieszkańcom Holandii zalecono posiadanie trzydniowego zestawu przetrwania na wypadek sytuacji kryzysowej w kraju. Zalecano, aby w zestawie ratunkowym znajdowały się takie rzeczy, jak żywność, leki, radioodbiornik i gotówka. Rząd holenderski wysłał również poradnik przetrwania.

Pomimo szeroko zakrojonej kampanii rządowej wzywającej Holendrów do przygotowania się na sytuacje kryzysowe, ponad połowa gospodarstw domowych nadal nie posiada w domu zestawu awaryjnego, poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa w oparciu o badania zlecone przez Ipsos I&O. Ministerstwo podkreśliło, że ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych rośnie w związku ze zmianami klimatu i sytuacją geopolityczną.

Według danych 44 proc. Holendrów przygotowało zestaw awaryjny. Ministerstwo podkreśliło wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to 35 proc. gospodarstw domowych przygotowało pakiet na wypadek sytuacji kryzysowej.

Ministerstwo poinformowało również, że liczba Holendrów posiadających plan awaryjny podwoiła się. A prawie połowa z nich rozmawiała z pozostałymi członkami rodziny o tym, jak postępować w nagłych wypadkach. Wielu mieszkańców Holandii stwierdziło, że powodem, dla którego nie mają jeszcze zestawu awaryjnego, jest zbyt wysoka jego cena.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku rząd przeprowadził szeroko zakrojoną kampanię pod hasłem „Denk Vooruit”, czyli „Myśl przyszłościowo”. Wysłał w jej ramach broszury do 8,5 miliona gospodarstw domowych z informacjami o tym, jak przygotować zestaw awaryjny i jakie inne środki należy podjąć.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Studia we Wrocławiu to nowe możliwości rozwoju na Wyspach

Praca w Wielkiej Brytanii i studia w Polsce? Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu pokazuje, że taki model nauki jest dziś realny.

Polacy na emigracji namiętnie popełniają ten błąd w sieci

Większość darmowych VPN-ów sprzedaje dane użytkowników. Ten wyjątek daje bezpieczeństwo, prywatność i dostęp do polskich treści za granicą.

Zdalny opis badań radiologicznych – szybka konsultacja bez wychodzenia z domu

Opis rezonansu lub tomografii bez wizyty w placówce? Coraz więcej pacjentów korzysta ze zdalnych konsultacji radiologicznych online.

Koszty lotów w Europie wzrosły o 13 proc. Pociągi są tańsze na wielu trasach

Jak wypadają koszty lotów w porównaniu z cenami przejazdów kolejowych na trasach najczęściej wybieranych przez Polaków?

Mieszkasz w Holandii i masz pleśń w mieszkaniu? Możesz dostać obniżkę czynszu

Jeżeli pleśń lub wilgoć nie są spowodowane niewłaściwym użytkowaniem mieszkania, najemca może ubiegać się o obniżenie czynszu do czasu usunięcia usterki. Jak to zrobić?

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport