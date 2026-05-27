Amsterdam rozda 2000 zestawów awaryjnych osobom o niskich dochodach

Amsterdam ogłosił plany dystrybucji 2000 zestawów awaryjnych dla mieszkańców o niskich dochodach. Będą one wydawane od tego lata.

Rząd Holandii nie przeznaczył środków na zapewnienie pakietów ratunkowych gospodarstwom domowym o niskich dochodach. Dlatego władze Amsterdamu wzięły sprawy w swoje ręce i postanowiły zadbać o to same.

Darmowe zestawy awaryjne dla osób o niskich dochodach

Amsterdam rozda tego lata 2000 pakietów ratunkowych mieszkańcom o niskich dochodach. Poinformowali o tym burmistrz Amsterdamu Femke Halsema oraz radny ds. społecznych Rutger Groot Wassink.

Gospodarstwa domowe zarejestrowane w lokalnym banku żywności otrzymają pakiety wraz z cotygodniową dystrybucją. W zestawach awaryjnych znajdą się takie przedmioty, jak: radioodbiornik, apteczka pierwszej pomocy i gwizdek.

Miasto rozda 2000 pakietów, a ich koszt pokrywa z miejskiego budżetu przeznaczonego na walkę z ubóstwem.

Zalecenia dotyczące zestawu ratunkowego

W zeszłym roku mieszkańcom Holandii zalecono posiadanie trzydniowego zestawu przetrwania na wypadek sytuacji kryzysowej w kraju. Zalecano, aby w zestawie ratunkowym znajdowały się takie rzeczy, jak żywność, leki, radioodbiornik i gotówka. Rząd holenderski wysłał również poradnik przetrwania.

Pomimo szeroko zakrojonej kampanii rządowej wzywającej Holendrów do przygotowania się na sytuacje kryzysowe, ponad połowa gospodarstw domowych nadal nie posiada w domu zestawu awaryjnego, poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa w oparciu o badania zlecone przez Ipsos I&O. Ministerstwo podkreśliło, że ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych rośnie w związku ze zmianami klimatu i sytuacją geopolityczną.

Według danych 44 proc. Holendrów przygotowało zestaw awaryjny. Ministerstwo podkreśliło wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to 35 proc. gospodarstw domowych przygotowało pakiet na wypadek sytuacji kryzysowej.

Ministerstwo poinformowało również, że liczba Holendrów posiadających plan awaryjny podwoiła się. A prawie połowa z nich rozmawiała z pozostałymi członkami rodziny o tym, jak postępować w nagłych wypadkach. Wielu mieszkańców Holandii stwierdziło, że powodem, dla którego nie mają jeszcze zestawu awaryjnego, jest zbyt wysoka jego cena.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku rząd przeprowadził szeroko zakrojoną kampanię pod hasłem „Denk Vooruit”, czyli „Myśl przyszłościowo”. Wysłał w jej ramach broszury do 8,5 miliona gospodarstw domowych z informacjami o tym, jak przygotować zestaw awaryjny i jakie inne środki należy podjąć.