weekendowe studia we Wrocławiu
Wrocław jako kierunek studiów dla Polonii mieszkającej w Wielkiej Brytanii
HolandiaIrlandiaNiemcy
3 min.czytania

Studia we Wrocławiu to nowe możliwości rozwoju na Wyspach

Marcin Batko
Marcin Batko

Praca i życie na Wyspach na co dzień, studia w Polsce w weekendy? Dla wielu polskich rodzin mieszkających poza granicami kraju jeszcze kilka lat temu brzmiało to jak nierealny scenariusz. Dziś – przy tanich lotach, atrakcyjnym czesnym i dobrze ułożonym planie studiów – coraz częściej staje się to ciekawą propozycją podniesienia swego statusu zawodowego. Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu należy do uczelni, które uwzględniają w swojej ofercie potrzeby osób żyjących i pracujących poza Polską, myślących o zdobyciu dyplomu wyższej uczelni.

Studiuj we Wrocławiu, mieszkając w UK

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu w swojej ofercie posiada studia z zajęciami, które odbywają się w formie zjazdów weekendowych. Oznacza to, że kandydat może na co dzień pracować w Wielkiej Brytanii, a do Polski przylatywać na wybrane weekendy zgodnie z harmonogramem zajęć. Terminy zjazdów są znane z wyprzedzeniem, co pozwala zaplanować nie tylko naukę, ale również podróże i obowiązki zawodowe. Dla osób, które i tak regularnie odwiedzają Polskę, połączenie wizyt rodzinnych czy spraw urzędowych z nauką może okazać się naturalnym rozwiązaniem.

Dobre połączenia z Wrocławiem

Ważną rolę odgrywają dostępne połączenia lotnicze między brytyjskimi lotniskami a Wrocławiem. Rozwój tanich linii sprawił, że przelot do Polski na czas zjazdu studiów jest inwestycją dostępną dla znacznej większości osób. Kupowanie biletów z wyprzedzeniem, łączenie kilku zjazdów w semestrze z przemyślanym kalendarzem podróży oraz korzystanie z szerokiej siatki połączeń pozwala realnie rozważyć taki model studiowania.

- Advertisement -

Dla części osób to właśnie logistyka decyduje o tym, czy studia w Polsce są możliwe – w przypadku Wrocławia i Uniwersytetu WSB Merito ten element staje się jednym z istotnych atutów.

polskie studia dla emigrantów
Studia we Wrocławiu dla Polaków z UK

Kierunki „pod pracę” – dla osób z doświadczeniem zawodowym

Oferta Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu koncentruje się na kierunkach o profilu praktycznym. Wśród nich znajdują się m.in. zarządzanie, marketing, logistyka, finanse i rachunkowość, informatyka oraz kierunki związane z bezpieczeństwem czy turystyką. To obszary, w których łatwo powiązać program studiów z rzeczywistymi zadaniami wykonywanymi w pracy.

Dla osób, które od lat pracują w Wielkiej Brytanii, ale nie mają formalnego wykształcenia wyższego, może to być szansa na uporządkowanie i potwierdzenie zdobytego doświadczenia dyplomem polskiej uczelni. Z kolei dla dzieci polskich emigrantów to możliwość rozpoczęcia studiów w Polsce na kierunkach dających szerokie perspektywy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Organizacja nauki z myślą o pracujących

Studia na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu są projektowane tak, by dało się je połączyć z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Zjazdy studentów zaocznych odbywają się w wybrane weekendy, a wiele spraw formalnych i organizacyjnych można załatwić zdalnie – przez Internet. Ułatwia to funkcjonowanie osobom, które nie mogą pozwolić sobie na częstą i długą obecność w Polsce. Dobrze zaplanowany kalendarz zajęć, dostęp do materiałów oraz kontakt z wykładowcami i administracją uczelni w dużej mierze w trybie online umożliwiają pogodzenie studiów z pracą zawodową.

Środowisko międzynarodowe i znajomość angielskiego

Uczelnia współpracuje ze studentami z różnych krajów i prowadzi część oferty również w języku angielskim. Może to być istotne dla osób, które część edukacji odbyły w systemie brytyjskim lub na co dzień funkcjonują w środowisku wielokulturowym. Znajomość języka angielskiego bywa tu dodatkowym atutem, a nie barierą.

Dla dzieci polskich emigrantów oznacza to, że mogą wrócić na studia do Polski, nie tracąc kontaktu z językiem oraz stylem pracy, który znają z zagranicy.

studia i praca za granicą
Kampus Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu podczas zajęć weekendowych

Wrocław – duże miasto akademickie, blisko z lotniska

Wrocław to jeden z głównych ośrodków akademickich w Polsce. Dla osób przylatujących z Wielkiej Brytanii ważne jest, że miasto posiada port lotniczy z szeroką ofertą połączeń. Łatwy dojazd do kampusu, rozwinięta infrastruktura miejska oraz zaplecze usług dla studentów tworzą warunki sprzyjające łączeniu krótkich pobytów z intensywną nauką.

Połączenie: dużego miasta, dostępnych lotów i oferty studiów zaocznych powoduje, że dla kandydatów z Wielkiej Brytanii Wrocław może stać się realnym kierunkiem edukacyjnym.

Co zrobić, jeśli taki model studiów Cię interesuje?

Jeśli uważasz, że zaproponowany model podnoszenia kwalifikacji odpowiada Tobie – lub chcesz zachęcić do niego swych najbliższych:

  • wejdź na stronę Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu
  • www.merito.pl/wroclaw
  • sprawdź kierunki studiów, które możesz dopasować do swoich potrzeb,
  • przejrzyj informacje o rekrutacji i organizacji zjazdów weekendowych,
  • policz, ile faktycznie kosztowałoby Cię połączenie kilku zjazdów w semestrze z tanimi lotami do Polski. Zobacz, ile zyskasz w porównaniu do kosztu studiów na uczelniach brytyjskich.
  • Może się okazać, że to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nieosiągalne, dziś jest w zasięgu Twoich możliwości – bez rezygnacji z życia w Wielkiej Brytanii, a z perspektywą europejskiego dyplomu z uczelni we Wrocławiu!
Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Polska i Wielka Brytania podpisały traktat obronny. Wizyta premiera Donalda Tuska w UK

Podpisany dokument zakłada rozszerzenie współpracy w obszarach uznawanych dziś za najważniejsze dla bezpieczeństwa państw NATO.

Wiele osób w UK dostaje zaniżoną emeryturę. Czy Tobie również ona grozi?

Okazuje się, że część osób przez lata nie miała pojęcia, że państwo wypłaca im zbyt niskie świadczenie. Dlaczego emeryci nie dostali swoich pieniędzy i czy mogą je odzyskać?

Jak wyglądają świadczenia socjalne w czerwcu 2026? Zasiłki i wypłaty

Dla wielu gospodarstw domowych będzie to realny zastrzyk gotówki, ale też moment, w którym warto uważnie sprawdzić terminy i warunki przyznawania świadczeń

Amsterdam rozda 2000 zestawów awaryjnych osobom o niskich dochodach

Amsterdam ogłosił plany dystrybucji 2000 darmowych zestawów awaryjnych dla mieszkańców o niskich dochodach.

Niemcy jednym z najlepszych krajów na świecie dla imigrantów

W Indeksie Imigracyjnym na 2026 rok podano, jakie są najlepsze kraje dla imigrantów, a Niemcy znalazły się w nim na piątej pozycji.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport