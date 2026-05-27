Studia we Wrocławiu to nowe możliwości rozwoju na Wyspach

Praca i życie na Wyspach na co dzień, studia w Polsce w weekendy? Dla wielu polskich rodzin mieszkających poza granicami kraju jeszcze kilka lat temu brzmiało to jak nierealny scenariusz. Dziś – przy tanich lotach, atrakcyjnym czesnym i dobrze ułożonym planie studiów – coraz częściej staje się to ciekawą propozycją podniesienia swego statusu zawodowego. Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu należy do uczelni, które uwzględniają w swojej ofercie potrzeby osób żyjących i pracujących poza Polską, myślących o zdobyciu dyplomu wyższej uczelni.

Studiuj we Wrocławiu, mieszkając w UK

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu w swojej ofercie posiada studia z zajęciami, które odbywają się w formie zjazdów weekendowych. Oznacza to, że kandydat może na co dzień pracować w Wielkiej Brytanii, a do Polski przylatywać na wybrane weekendy zgodnie z harmonogramem zajęć. Terminy zjazdów są znane z wyprzedzeniem, co pozwala zaplanować nie tylko naukę, ale również podróże i obowiązki zawodowe. Dla osób, które i tak regularnie odwiedzają Polskę, połączenie wizyt rodzinnych czy spraw urzędowych z nauką może okazać się naturalnym rozwiązaniem.

Dobre połączenia z Wrocławiem

Ważną rolę odgrywają dostępne połączenia lotnicze między brytyjskimi lotniskami a Wrocławiem. Rozwój tanich linii sprawił, że przelot do Polski na czas zjazdu studiów jest inwestycją dostępną dla znacznej większości osób. Kupowanie biletów z wyprzedzeniem, łączenie kilku zjazdów w semestrze z przemyślanym kalendarzem podróży oraz korzystanie z szerokiej siatki połączeń pozwala realnie rozważyć taki model studiowania.

- Advertisement -

Dla części osób to właśnie logistyka decyduje o tym, czy studia w Polsce są możliwe – w przypadku Wrocławia i Uniwersytetu WSB Merito ten element staje się jednym z istotnych atutów.

Kierunki „pod pracę” – dla osób z doświadczeniem zawodowym

Oferta Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu koncentruje się na kierunkach o profilu praktycznym. Wśród nich znajdują się m.in. zarządzanie, marketing, logistyka, finanse i rachunkowość, informatyka oraz kierunki związane z bezpieczeństwem czy turystyką. To obszary, w których łatwo powiązać program studiów z rzeczywistymi zadaniami wykonywanymi w pracy.

Dla osób, które od lat pracują w Wielkiej Brytanii, ale nie mają formalnego wykształcenia wyższego, może to być szansa na uporządkowanie i potwierdzenie zdobytego doświadczenia dyplomem polskiej uczelni. Z kolei dla dzieci polskich emigrantów to możliwość rozpoczęcia studiów w Polsce na kierunkach dających szerokie perspektywy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Organizacja nauki z myślą o pracujących

Studia na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu są projektowane tak, by dało się je połączyć z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Zjazdy studentów zaocznych odbywają się w wybrane weekendy, a wiele spraw formalnych i organizacyjnych można załatwić zdalnie – przez Internet. Ułatwia to funkcjonowanie osobom, które nie mogą pozwolić sobie na częstą i długą obecność w Polsce. Dobrze zaplanowany kalendarz zajęć, dostęp do materiałów oraz kontakt z wykładowcami i administracją uczelni w dużej mierze w trybie online umożliwiają pogodzenie studiów z pracą zawodową.

Środowisko międzynarodowe i znajomość angielskiego

Uczelnia współpracuje ze studentami z różnych krajów i prowadzi część oferty również w języku angielskim. Może to być istotne dla osób, które część edukacji odbyły w systemie brytyjskim lub na co dzień funkcjonują w środowisku wielokulturowym. Znajomość języka angielskiego bywa tu dodatkowym atutem, a nie barierą.

Dla dzieci polskich emigrantów oznacza to, że mogą wrócić na studia do Polski, nie tracąc kontaktu z językiem oraz stylem pracy, który znają z zagranicy.

Wrocław – duże miasto akademickie, blisko z lotniska

Wrocław to jeden z głównych ośrodków akademickich w Polsce. Dla osób przylatujących z Wielkiej Brytanii ważne jest, że miasto posiada port lotniczy z szeroką ofertą połączeń. Łatwy dojazd do kampusu, rozwinięta infrastruktura miejska oraz zaplecze usług dla studentów tworzą warunki sprzyjające łączeniu krótkich pobytów z intensywną nauką.

Połączenie: dużego miasta, dostępnych lotów i oferty studiów zaocznych powoduje, że dla kandydatów z Wielkiej Brytanii Wrocław może stać się realnym kierunkiem edukacyjnym.

Co zrobić, jeśli taki model studiów Cię interesuje?

Jeśli uważasz, że zaproponowany model podnoszenia kwalifikacji odpowiada Tobie – lub chcesz zachęcić do niego swych najbliższych: