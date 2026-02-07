Książka, która uczy alfabetu przez zabawę – idealna dla polskich rodzin w UK

Nauka czytania i pisania to fundament, od którego zależy szkolny start dziecka – i często jego dalsza droga. W anglojęzycznym środowisku rodzice coraz częściej szukają książek, które uczą alfabetu naturalnie, bez ćwiczeń przypominających szkolny obowiązek. Taką propozycją jest „Sally Meets the Alphabots” – angielska książka edukacyjna dla dzieci, która łączy opowieść, wyobraźnię i naukę podstaw czytania.

To książka zaprojektowana z myślą o dzieciach, które dopiero wchodzą w świat liter.

- Advertisement -

O czym opowiada „Sally Meets the Alphabots”

Główna bohaterka, Sally, dzięki robotowi, którego sama skonstruowała, trafia do świata liter. Tam poznaje Alphabots – wysłannika Rady Starszych Liter – który wprowadza ją w alfabet i pokazuje, że litery to coś więcej niż znaki na papierze.

Historia nie jest jedynie tłem. W kluczowym momencie Alphabots ratuje Sally z bardzo trudnej sytuacji, a dziecko – podążając za fabułą – mimowolnie zaczyna rozpoznawać litery, ich role i znaczenie. To nauka wpleciona w narrację.

Dlaczego podstawy mają znaczenie

Czytanie i pisanie to umiejętności których nie możemy dziecku przekładać „na później”. To punkt startowy.

Dzieci, które wcześnie opanują alfabet:

łatwiej radzą sobie w szkole

szybciej przyswajają nowe treści

zyskują większą pewność siebie

mają solidny fundament do dalszej nauki

„Sally Meets the Alphabots” opiera się na prostej, ale często pomijanej zasadzie: „learning at the basics is the key to success”. Bez solidnych podstaw trudno dogonić rówieśników – a jeszcze trudniej polubić naukę.

Dla jakich dzieci ta książka sprawdzi się najlepiej

Książka została zaprojektowana z myślą o:

dzieciach w wieku 4–8 lat

dzieciach uczących się czytać po angielsku

dzieciach rozpoczynających edukację szkolną

rodzicach, którzy chcą uczyć bez presji i stresu

Tak, to także dobre narzędzie dla rodziców, którzy chcą uczestniczyć w nauce dziecka, zamiast oddawać ją wyłącznie w ręce szkoły.

Co wyróżnia „Sally Meets the Alphabots” na tle innych książek edukacyjnych

Na rynku nie brakuje książek uczących alfabetu. Ta robi to jednak zupełnie inaczej.

stawia na opowieść zamiast ćwiczeń

uczy „przy okazji” czytania

buduje pozytywne skojarzenia z nauką

zachęca do wspólnego czytania rodzica z dzieckiem

Dodatkowo książka została profesjonalnie zilustrowana i zaprojektowana jako pełnoprawna literatura dziecięca, a nie tylko jako pomoc dydaktyczna udająca bajkę.

Wersja polska – naturalne uzupełnienie

Warto dodać, że historia Sally i Alphabots dostępna jest również w wersji polskojęzycznej, pod tytułem „Ala ma kota, czyli przygody Sally i Alfabota”. To dobra wiadomość dla rodzin dwujęzycznych, które chcą rozwijać u dzieci zarówno język angielski, jak i polski.

Gdzie kupić książkę

Książka dostępna jest online, m.in. na Amazonie.

„Sally Meets the Alphabots” dostępna jest online na Amazonie w wersji elektronicznej. To wygodne rozwiązanie dla rodziców w UK i poza nim.

KUP KSIĄŻKĘ >>> https://www.amazon.com/Sally-Meets-Alphabots-Piotr-Rokicki/dp/1399946587

Kilka słów o autorze

Autorem książki jest Piotr Rokicki – pisarz mieszkający w Wielkiej Brytanii, który od lat interesuje się edukacją opartą na wyobraźni i nauce u podstaw. „Sally Meets the Alphabots” powstała jako rozwinięcie wcześniejszej, polskiej wersji książki, z myślą o dzieciach uczących się czytać w języku angielskim.