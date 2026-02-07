Nauka liter przez zabawę - książka edukacyjna dla dzieci 4–8 lat
Książka do nauki alfabetu dla dzieci - idealna dla polskich rodzin w UK
Książka, która uczy alfabetu przez zabawę – idealna dla polskich rodzin w UK

Marcin Batko
Marcin Batko

Nauka czytania i pisania to fundament, od którego zależy szkolny start dziecka – i często jego dalsza droga. W anglojęzycznym środowisku rodzice coraz częściej szukają książek, które uczą alfabetu naturalnie, bez ćwiczeń przypominających szkolny obowiązek. Taką propozycją jest „Sally Meets the Alphabots” – angielska książka edukacyjna dla dzieci, która łączy opowieść, wyobraźnię i naukę podstaw czytania.

To książka zaprojektowana z myślą o dzieciach, które dopiero wchodzą w świat liter.

O czym opowiada „Sally Meets the Alphabots”

Główna bohaterka, Sally, dzięki robotowi, którego sama skonstruowała, trafia do świata liter. Tam poznaje Alphabots – wysłannika Rady Starszych Liter – który wprowadza ją w alfabet i pokazuje, że litery to coś więcej niż znaki na papierze.

Historia nie jest jedynie tłem. W kluczowym momencie Alphabots ratuje Sally z bardzo trudnej sytuacji, a dziecko – podążając za fabułą – mimowolnie zaczyna rozpoznawać litery, ich role i znaczenie. To nauka wpleciona w narrację.

Dlaczego podstawy mają znaczenie

Czytanie i pisanie to umiejętności których nie możemy dziecku przekładać „na później”. To punkt startowy.

Dzieci, które wcześnie opanują alfabet:

  • łatwiej radzą sobie w szkole
  • szybciej przyswajają nowe treści
  • zyskują większą pewność siebie
  • mają solidny fundament do dalszej nauki

„Sally Meets the Alphabots” opiera się na prostej, ale często pomijanej zasadzie: „learning at the basics is the key to success”. Bez solidnych podstaw trudno dogonić rówieśników – a jeszcze trudniej polubić naukę.

Dla jakich dzieci ta książka sprawdzi się najlepiej

Książka została zaprojektowana z myślą o:

  • dzieciach w wieku 4–8 lat
  • dzieciach uczących się czytać po angielsku
  • dzieciach rozpoczynających edukację szkolną
  • rodzicach, którzy chcą uczyć bez presji i stresu

Tak, to także dobre narzędzie dla rodziców, którzy chcą uczestniczyć w nauce dziecka, zamiast oddawać ją wyłącznie w ręce szkoły.

Co wyróżnia „Sally Meets the Alphabots” na tle innych książek edukacyjnych

Na rynku nie brakuje książek uczących alfabetu. Ta robi to jednak zupełnie inaczej.

  • stawia na opowieść zamiast ćwiczeń
  • uczy „przy okazji” czytania
  • buduje pozytywne skojarzenia z nauką
  • zachęca do wspólnego czytania rodzica z dzieckiem

Dodatkowo książka została profesjonalnie zilustrowana i zaprojektowana jako pełnoprawna literatura dziecięca, a nie tylko jako pomoc dydaktyczna udająca bajkę.

Wersja polska – naturalne uzupełnienie

Warto dodać, że historia Sally i Alphabots dostępna jest również w wersji polskojęzycznej, pod tytułem „Ala ma kota, czyli przygody Sally i Alfabota”. To dobra wiadomość dla rodzin dwujęzycznych, które chcą rozwijać u dzieci zarówno język angielski, jak i polski.

Gdzie kupić książkę

Książka dostępna jest online, m.in. na Amazonie.
„Sally Meets the Alphabots” dostępna jest online na Amazonie w wersji elektronicznej. To wygodne rozwiązanie dla rodziców w UK i poza nim.

KUP KSIĄŻKĘ >>> https://www.amazon.com/Sally-Meets-Alphabots-Piotr-Rokicki/dp/1399946587

Kilka słów o autorze

Autorem książki jest Piotr Rokicki – pisarz mieszkający w Wielkiej Brytanii, który od lat interesuje się edukacją opartą na wyobraźni i nauce u podstaw. „Sally Meets the Alphabots” powstała jako rozwinięcie wcześniejszej, polskiej wersji książki, z myślą o dzieciach uczących się czytać w języku angielskim.

