Polska prawniczka w UK. Jak Ewa Fisher wspiera Polaków w sprawach prawnych

Udało nam się porozmawiać z Ewą Fisher – polską solicitor, która od lat buduje silną pozycję w wymagającym świecie brytyjskiego prawa rodzinnego. Profesjonalnie, spokojnie i konsekwentnie – prowadzi sprawy, które dla jej klientów często oznaczają moment przełomowy w życiu. Rozwód, spory o dzieci, kwestie majątkowe. Są to tematy trudne, ale codzienne dla wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Prawo rodzinne to dziedzina, w której przepisy spotykają się również z dużymi emocjami. Liczy się tutaj znajomość procedur oraz umiejętność prowadzenia ludzi przez sytuacje, które wymykają się prostym schematom. I właśnie w tym miejscu Ewa Fisher odnalazła swoją specjalizację.

W świecie zagadnień prawnych, który często kojarzy się z chłodną procedurą i bezosobową argumentacją, Ewa Fisher wybrała inną drogę. Założycielka i Principal kancelarii „FisherWright Solicitors” od lat udowadnia, że prawo rodzinne może opierać się nie tylko na wiedzy i doświadczeniu, lecz także na empatii, uważności i autentycznym zrozumieniu ludzkich historii. Jej zawodowa droga jest przykładem sukcesu Polek w Wielkiej Brytanii i konsekwencją świadomego wyboru, by stać po stronie ludzi w najtrudniejszych momentach ich życia.

Empatia jako fundament praktyki

Już na początku kariery Ewa Fisher wiedziała, że nie interesuje jej korporacyjna ścieżka prawnicza. Zamiast tego pociągał ją wymiar prawa, który dotyka codziennych problemów rodzin, relacji i emocji. Doświadczenia zdobyte podczas pracy pro bono oraz działalności wolontariackiej utwierdziły ją w przekonaniu, że prawo może realnie zmieniać życie ludzi. To właśnie wtedy odkryła, że jej miejscem jest prawo rodzinne – dziedzina wymagająca zarówno znajomości przepisów, jak również wrażliwości i umiejętności prowadzenia klientów przez życiowe zakręty.

Przez lata Ewa Fisher zdobyła bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych, dotyczących opieki nad dziećmi oraz podziału majątku. Każdą sprawę traktuje indywidualnie, z zachowaniem dyskrecji i profesjonalizmu. Jej celem jest ochrona interesów klientów, a także zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i spokoju w sytuacjach, które często wiążą się z silnym obciążeniem emocjonalnym. W świecie problemów rodzinnych, gdzie decyzje mają długofalowe konsekwencje, takie podejście staje się wartością bezcenną.

Kancelaria zbudowana na wartościach

Decyzja o założeniu własnej kancelarii była naturalnym krokiem. Ewa Fisher chciała stworzyć miejsce, w którym wiedza prawnicza będzie łączyć się z autentyczną troską o klienta, w tym o Polaków w Anglii. FisherWright Solicitors powstała jako kancelaria oparta na trzech filarach – indywidualnym podejściu, strategicznym doradztwie i dostępności. Klienci otrzymują tam precyzyjną analizę prawną oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji, które wpływają na ich przyszłość.

Profesjonalizm i zrozumienie emocji

Prawo rodzinne często dotyczy najbardziej wrażliwych aspektów życia. Rozpad związku, spory o opiekę nad dziećmi, kwestie finansowe – każda z tych sytuacji niesie ze sobą ogromne emocje. Ewa Fisher podkreśla, że kluczem do skutecznego działania jest umiejętność połączenia obiektywizmu z empatią. Zrozumienie emocji klienta nie oznacza rezygnacji z profesjonalizmu – przeciwnie, pozwala lepiej określić cele i znaleźć rozwiązania, które mają realne znaczenie.

Szczególną reputację zyskała w prowadzeniu złożonych spraw rozwodowych, w których pojawiają się elementy międzynarodowe (często na linii UK – Polska), skomplikowane struktury majątkowe czy spory dotyczące przedsiębiorstw. W takich przypadkach liczy się precyzja, strategia i konsekwencja. Każda sprawa rozpoczyna się od dokładnego zrozumienia sytuacji klienta – zarówno w wymiarze prawnym, jak i osobistym. Następnie opracowywana jest ścieżka działania, która pozwala klientowi podejmować świadome decyzje.

Technologia wspierająca relacje

Kancelaria FisherWright Solicitors stawia również na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Zaawansowane systemy zarządzania sprawami i komunikacji umożliwiają sprawne prowadzenie postępowań i stały kontakt z klientami. Technologia ma jednak pełnić rolę narzędzia, a nie zastępować relację. Dlatego obok konsultacji online i bezpiecznej komunikacji cyfrowej równie ważne pozostają spotkania bezpośrednie i indywidualne podejście.

Silny zespół i rozwój młodych prawników

Istotnym elementem filozofii Ewy Fisher jest budowanie silnego zespołu. W kancelarii szczególną wagę przykłada się do rozwoju młodych prawników, zachęcając ich do samodzielności, wymiany doświadczeń i ciągłego doskonalenia. To inwestycja, która przekłada się na jakość obsługi klientów, jak również na kulturę organizacyjną opartą na współpracy i wzajemnym wsparciu.

Równowaga w wymagającej profesji

Prawo rodzinne bywa wymagające również dla samych prawników. Dlatego Ewa Fisher podkreśla znaczenie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Czas poświęcony rodzinie, aktywności fizycznej czy odpoczynkowi pozwala jej zachować perspektywę i energię potrzebną do prowadzenia trudnych spraw. W jej przekonaniu tylko zachowanie tej równowagi umożliwia skuteczne wspieranie klientów.

W swojej pracy konsekwentnie przełamuje stereotypy dotyczące prawa rodzinnego. Wbrew powszechnym opiniom nie chodzi wyłącznie o konflikt. Wiele spraw kończy się dzięki negocjacjom i poszukiwaniu rozwiązań, które pozwalają obu stronom rozpocząć nowy etap życia. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, opartego na rzetelnej analizie i realistycznych oczekiwaniach.

Wizja rozwoju i ludzkiego prawa

Patrząc w przyszłość, Ewa Fisher planuje dalszy rozwój kancelarii, łączący innowacje z zachowaniem ludzkiego wymiaru prawa. Jej wizja opiera się na przekonaniu, że profesjonalizm i empatia nie wykluczają się – przeciwnie, tworzą fundament skutecznego doradztwa. A przy okazji – swoją codzienną pracą buduje też coś więcej: obraz Polski w Wielkiej Brytanii jako kraju ludzi kompetentnych, rzetelnych i godnych zaufania.

U podstaw tej filozofii leży prosta zasada: traktować ludzi z szacunkiem, uczciwością i zrozumieniem. W praktyce oznacza to słuchanie, jasne doradztwo i konsekwentne działanie w interesie klienta. W świecie pełnym procedur i paragrafów takie podejście przypomina, że za każdą sprawą stoi człowiek – a prawo, w swojej najlepszej formie, powinno służyć właśnie jemu.

artykuł sponsorowany.

