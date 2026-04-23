Kancelaria Anna Montgomery – Rozwód w UK – kompletny przewodnik dla Polaków

W Wielkiej Brytanii mieszkają dziś setki tysięcy Polaków, a wraz z upływem lat coraz więcej osób staje przed decyzją o zakończeniu małżeństwa. Tematy takie jak rozwód w UK dla Polaków, jak wygląda rozwód w Anglii krok po kroku czy podział majątku po rozwodzie w UK należą do najczęściej wyszukiwanych w internecie.

W wyszukiwarkach Polacy w UK regularnie szukają informacji: od czego zacząć rozwód w UK, ile kosztuje rozwód w Anglii, jak podzielić majątek po rozwodzie w Wielkiej Brytanii czy co z dziećmi po rozwodzie w UK. To pokazuje, jak duża jest potrzeba rzetelnych informacji i jasnego wyjaśnienia całego procesu.

Procedury różnią się od tych w Polsce, a brak wiedzy może prowadzić do błędów, wysokich kosztów oraz przedłużających się spraw. Szczególnie gdy w grę wchodzą kwestie takie jak dom z kredytem, rozdzielność majątkowa, majątek w Polsce czy opieka nad dzieckiem i kontakt z nim po rozwodzie.

Od czego zacząć rozwód w Wielkiej Brytanii

Marcin Batko (Polish Express): W takim razie od czego powinien zacząć Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii, który rozważa rozwód? Jak wygląda pierwszy krok i co jest najważniejsze?

Anna Montgomery: Warto zacząć od wyjaśnienia, że rozwód w Wielkiej Brytanii nie wygląda tak samo w każdym regionie. Procedury różnią się w zależności od tego, czy sprawa toczy się w Anglii, Walii, Szkocji czy Irlandii Północnej.

W tym artykule skupiam się na Anglii i Walii, ponieważ to tam znajduje się kancelaria Ask Montgomery Advocates i tam mieszka największa liczba Polaków.

Wiele osób próbuje działać samodzielnie, opierając się na przypadkowych informacjach z internetu, forach Facebooka lub radach znajomych. Niestety często prowadzi to do błędów, które później kosztują czas i pieniądze.

Pierwszym i najważniejszym krokiem powinna być konsultacja oraz zrozumienie swojej sytuacji prawnej. Każdy przypadek jest inny – inaczej wygląda rozwód bez dzieci, inaczej z dziećmi, inaczej gdy w grę wchodzi kredyt hipoteczny, a inaczej gdy pojawia się majątek w Polsce.

Z czego składa się rozwód w UK

Polish Express: Z jakich etapów składa się rozwód w UK i z czym tak naprawdę się wiąże?

Anna Montgomery: Wiele osób myśli, że rozwód to tylko formalne zakończenie małżeństwa. W rzeczywistości jest to proces składający się z kilku niezależnych etapów.

Pierwszy etap to sam rozwód – formalne zakończenie małżeństwa przez sąd.

Drugi – kluczowy element to podział majątku, czyli formalne zakończenie wspólnoty finansowej między małżonkami.

Trzeci obszar to sprawy dotyczące dzieci, a więc ustalenie miejsca zamieszkania, kontaktów oraz decyzji dotyczących ich życia po separacji rodziców.

Należy zrozumieć, że rozwód to proces składający się z kilku równoległych, ale niezależnych od siebie procedur prawnych, które wzajemnie na siebie wpływają. I właśnie na tym etapie wiele osób popełnia

błędy.

Dlaczego podział majątku jest kluczowy

Polish Express: Dlaczego to takie ważne, aby mieć uregulowane sprawy finansowe z małżonkiem w czasie rozwodu?

Anna Montgomery: W Wielkiej Brytanii sam rozwód nie kończy automatycznie wspólnoty finansowej między małżonkami. Oznacza to, że nawet po rozwodzie były partner może zgłaszać roszczenia finansowe w przyszłości – dotyczące nieruchomości, emerytury, firmy czy oszczędności drugiego małżonka.

Dlatego konieczne jest formalne uregulowanie spraw finansowych, najczęściej poprzez tzw. Consent Order zatwierdzany przez sąd, jeśli jest zgoda między małżonkami. Najlepiej zrobić to równolegle z rozwodem lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Odkładanie tego w czasie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jeśli nie ma zgody, robimy to przez sąd, co jest bardziej stresujące i kosztowne.

Należy pamiętać o tym, że w praktyce zdarzają się sytuacje, w których jedna ze stron wraca z roszczeniami o majątek. Miałam przypadek, gdy była żona po czterech latach wystąpiła o część domu, który był spłacany wyłącznie przez byłego małżonka, po jej wyprowadzce z domu i zaraz po kupnie nieruchomości przez małżonka, ale jeszcze w trakcie małżeństwa. Największym błędem jest założenie, że po rozwodzie wszystko jest zamknięte. W Wielkiej Brytanii tak to nie działa. Finanse musisz zamknąć osobno.

Ile kosztuje rozwód w Wielkiej Brytanii

Polish Express: Ile kosztuje rozwód w UK i od czego zależą koszty?

Anna Montgomery: Koszty zależą od stopnia skomplikowania sprawy. Inaczej wygląda sytuacja przy prostym rozwodzie, inaczej przy rozwodzie z podziałem majątku, a jeszcze inaczej, gdy sprawa trafia do sądu.

Największe koszty pojawiają się wtedy, gdy w grę wchodzą nieruchomości, kredyty i sprawy dotyczące dzieci oraz konflikt między małżonkami o wszystko.

W moim modelu pracy w Ask Montgomery Advocates stawiam na przejrzystość – jasno określone zasady współpracy i stałe pakiety cenowe, dzięki którym klient wie, czego się spodziewać. Ponadto, największym błędem jest rozpoczęcie sprawy bez strategii – to wtedy koszty rosną najszybciej.

Najczęstszy błąd – działanie na własną rękę

Polish Express: Czy samodzielne przechodzenie przez rozwód to dobre rozwiązanie?

Anna Montgomery: Rozwód to sprawa życiowa, sprawa dziedziczenia, kwestia dzieci oraz zabezpieczenia finansowego na całe życie. Nie można tego traktować jako kolejną zwykłą formę do wypełnienia.

Często widzę sytuacje, w których Polacy samodzielnie lub z pomocą znajomego czy osoby niewykwalifikowanej, a teraz nawet Chatu GPT:

podpisują prawne dokumenty,

zgadzają się na niekorzystne warunki,

nie zabezpieczają swojej przyszłości finansowej,

pomijają formalne zamknięcie spraw majątkowych.

Do tego dochodzi bariera językowa i brak znajomości systemu prawnego. Błędy popełnione na początku bardzo trudno później naprawić. Warto korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy – na moim kanale YouTube „Anna Montgomery – Rozwód UK – Kanał informacyjny” omawiam szczegółowo kwestie rozwodu, podziału majątku oraz spraw dotyczących dzieci w Wielkiej Brytanii.

Jak naprawdę działa sąd w sprawach majątkowych

Polish Express: Jak wygląda praktyka sądowa w sprawach o majątek?

Anna Montgomery: Wbrew powszechnemu przekonaniu, sędzia nie analizuje sprawy „od zera”. Opiera się na tym, co zostanie przedstawione przez strony – dokumentach, argumentach i sposobie prowadzenia sprawy, które powinny być profesjonalnie przygotowane.

Dlatego bardzo ważne są: strategia i odpowiednie przygotowanie całej sprawy zgodnie z wymogami sądu. Samodzielne występowanie w sądzie lub korzystanie z przypadkowej pomocy to duże ryzyko. W sprawach majątkowych odpowiednia reprezentacja i przygotowanie są kluczowe, bo możesz stracić wszystko, a nawet być obciążony kosztami drugiej strony.

Kim jest Anna Montgomery i jak działa jej kancelaria

Polish Express: Pani nazwisko często pojawia się w kontekście rozwodów i spraw sądowych. Czym zajmuje się Pani kancelaria?

Anna Montgomery: Ask Montgomery Advocates specjalizuje się w sprawach rozwodowych Polaków w Anglii i Walii. Zapewniamy kompleksowe wsparcie – od analizy sytuacji, przez przygotowanie dokumentów, po reprezentację w sądzie z adwokatem-barristerem.

Naszym celem jest prowadzenie klienta od początku do końca w sposób uporządkowany i strategiczny.

Model pracy i rola barristera

Polish Express: Na czym polega różnica między solicitor a barrister?

Anna Montgomery: Solicitor zajmuje się przygotowaniem sprawy i dokumentacją. Natomiast barrister to specjalista od reprezentacji w sądzie. To on prowadzi sprawę na rozprawie i odpowiada za argumentację przed sędzią.

W moim modelu pracuję wyłącznie z barristerami, co pozwala przygotować sprawę klienta na najwyższym poziomie, a tym samym zoptymalizować koszty, ponieważ nie korzystamy

z tzw. middle man – czyli solicitora.

Jak można ograniczyć koszty sprawy

Polish Express: Czy można realnie zmniejszyć koszty rozwodu?

Anna Montgomery: Tak. W mojej formie zapewniamy wsparcie w przygotowaniu dokumentów, reprezentację zaufanego adwokata-barristera oraz pomoc językową, konsultacje prawne, w tym certyfikowane i przysięgłe tłumaczenia i przygotowanie dokumentów w języku angielskim. Dzięki temu klient ma wszystko w jednym miejscu oraz szybką możliwość porady i wsparcia na każdym etapie jego sprawy przez wysoce wyspecjalizowanego specjalistę prawa.

Najważniejsza rada dla Polaków. Co naprawdę decyduje o przebiegu rozwodu

Anna Montgomery: Rozwód w Wielkiej Brytanii to proces, który wykracza daleko poza formalne zakończenie małżeństwa. Obejmuje kwestie finansowe, majątkowe i rodzinne, które mogą mieć wpływ na całe przyszłe życie.

Konsultacja na wczesnym etapie może przesądzić o wszystkim.

Anna Montgomery

