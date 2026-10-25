Skład frytek z McDonald’s – z czego są zrobione? Sprawdzamy mit o „trującym” pestycydzie

Skład frytek z McDonald’s zależy od kraju. W Polsce lista składników jest krótka, w USA zawiera kilkanaście pozycji, a w Wielkiej Brytanii mieści się w czterech składnikach. Sprawdziliśmy, co dokładnie trafia do frytek, skąd pochodzą ziemniaki i czy w sieci słusznie krąży plotka o „toksycznym pestycydzie”.
Skład sprawdzony: 19 października 2026. Receptury mogą się zmieniać, dlatego przed zakupem, zwłaszcza przy alergiach, zawsze sprawdź aktualną kartę produktu na stronie McDonald’s.
O tym, że jedzenie w McDonald’s nie jest zbyt zdrowe, wszyscy wiemy od dawna. Jednak śledztwo przeprowadzone przez amerykańskiego dziennikarza w roku 2013 dowiodło, że żywność w popularnej sieci fast foodów jest wręcz toksyczna! Od tamtej pory wiele się zmieniło. Mimo to, w sieci ciągle krąży plotka, że ziemniaki używane do frytek McDonald’s są pryskane niebezpiecznym pestycydem. Sprawdziliśmy skład frytek oraz co z niebezpiecznym pestycydem.
Z czego są zrobione frytki z McDonald’s w Polsce?
Według informacji publikowanych przez McDonald’s Polska frytki powstają z ziemniaków i soli. Do smażenia w restauracjach używa się oleju roślinnego (nie smalcu). Producent podkreśla, że ziemniaki pochodzą z polskich upraw, głównie z województw wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Frytki produkuje się m.in. w zakładzie Farm Frites w Lęborku, a każda partia przechodzi kontrolę kilkudziesięciu parametrów, takich jak długość, kolor, smak i chrupkość.
Frytki trafiają do restauracji jako produkt mrożony. W fabryce ziemniaki są myte, krojone, blanszowane, wstępnie smażone i zamrażane. Drugi raz smaży się je dopiero w lokalu. Dlatego wyglądają i smakują tak samo w każdej restauracji.
Z czego są zrobione frytki z McDonald’s w UK?
Według stron Maca w Wielkiej Brytanii w skład frytek wchodzą ziemniaki, oleje (słonecznikowy i rzepakowy), dextroza i sól.
Skład frytek McDonald’s w Polsce, UK, Holandii i USA – porównanie
|Kraj
|Skład (według oficjalnych i branżowych źródeł)
|Aromat wołowy
|Polska
|ziemniaki, sól; smażone w oleju roślinnym*
|brak informacji w karcie produktu
|Wielka Brytania
|ziemniaki, nieutwardzony olej roślinny (rzepakowy), dekstroza, sól
|nie
|Holandia
|ok. 9 pozycji: ziemniaki, oleje (słonecznikowy, rzepakowy), dekstroza, kwaśny pirofosforan sodu, sól, kwas cytrynowy
|nie
|USA
|ok. 19 pozycji, m.in. oleje (rzepakowy, sojowy, utwardzony sojowy), naturalny aromat wołowy, dekstroza, pirofosforan sodu, dimetylopolisiloksan (środek przeciwpieniący)
|tak
Skąd różnice?
McDonald’s tłumaczy, że receptury zależą od lokalnych preferencji klientów i dostępności składników w łańcuchu dostaw. W USA aromat wołowy powstaje z hydrolizowanej pszenicy i mleka. W Europie sieć zrezygnowała z niego w frytkach.
Czy frytki z McDonald’s są wegetariańskie i wegańskie?
Zależy od kraju. W USA frytki nie są wegetariańskie ani wegańskie, ze względu na aromat wołowy, który zawiera też pszenicę i mleko. W Wielkiej Brytanii i Irlandii McDonald’s podaje je jako wegańskie, bo w składzie nie ma produktów zwierzęcych. Pamiętaj jednak, że frytki mogą być smażone we wspólnych frytownicach z innymi produktami, więc osoby z alergiami lub rygorystyczną dietą powinny zapytać obsługę lub sprawdzić aktualne informacje o alergenach.
Mit o „trującym” pestycydzie – co naprawdę mówił Michael Pollan?
W 2013 roku amerykański dziennikarz i pisarz Michael Pollan powiedział w wystąpieniu w Royal Society of Arts, że ziemniaki na frytki McDonald’s są pryskane silnie toksycznym środkiem o nazwie Monitor. Nagranie obejrzały miliony osób i regularnie wraca ono w mediach społecznościowych.
Kim jest Michael Pollan, który wywołał burzę wokół frytek z Maca?
Michael Pollan – dziennikarz i profesor dziennikarstwa na Berkeley Graduate School of Journalism ujawnił jako pierwszy, jak przebiega proces produkcji frytek w McDonald’s. Ze śledztwa dziennikarskiego Pollana wynikało, że McDonald’s używa ziemniaków pryskanych jednym z najbardziej toksycznych pestycydów. Wywołuje on podrażnienie płuc, katar, trudności w oddychaniu, drętwienie kończyn oraz niewyraźne widzenie. Dodatkowo pojawiają się nudności, wymioty, zaburzenia mowy oraz nieregularne bicie serca. W najcięższych przypadkach, może prowadzić także do śpiączki prowadzącej do śmierci. Pollan odwiedził jedną z hal produkcyjnych sieci.
Jego doniesienia były szeroko komentowane na całym świecie, zaś jego filmik opatrzono tytułem: Nigdy więcej nie zjesz frytek z McDonalda. Film obejrzano ponad 6 milionów razy:
Co ustaliły redakcje weryfikujące fakty?
Monitor to nazwa handlowa metamidofosu. Środek produkowany przez Bayer został w USA wycofany z użycia w 2009 roku na wniosek producenta, czyli cztery lata przed wystąpieniem Pollana. Sam Pollan wyjaśnił, że jego relacja opierała się na reportażu z końca lat 90. i że środek nie jest już stosowany w USA. McDonald’s USA i dostawcy ziemniaków poinformowali, że preparat nie jest używany na ich ziemniakach. Teza o „odgazowywaniu toksyn” przez sześć tygodni w halach magazynowych została uznana za nieprawdziwą. Kontrolowane warunki przechowywania służą temu, żeby ziemniaki zachowały jakość przez cały rok.
Frytki z McDonalda w 2026 roku nadal trujące?
Filmik sprzed ponad 10 lat skutecznie obrzydził danie wielu osobom. Rzucił też cień podejrzenia, na to jak produkowane są pozostałe potrawy z Maca. Jednak od czasu śledztwa Michaela Pollana wiele się zmieniło. McDonald’s prowadzi restrykcyjną politykę w zakresie wyboru ziemniaków przeznaczonych do produkcji frytek. Rozsyłany w sieci przekaz, że frytki z McDonald’s są dziś pryskane Monitorem, jest nieaktualny. To nie znaczy, że frytki są produktem zdrowym.
Ile kalorii mają frytki z McDonald’s?
Według danych z bazy Fitatu mała porcja (ok. 80 g) ma około 231 kcal, 11 g tłuszczu i 29 g węglowodanów. To ok. 290 kcal na 100 g.
Czy frytki z McDonald’s są zdrowe? Co z akryloamidem?
Frytki z McDonald’s nie są zdrową żywnością: to smażony produkt o wysokiej kaloryczności, tłusty i słony. Dobrze mieć też świadomość istnienia akryloamidu. To związek, który powstaje w produktach bogatych w skrobię podczas smażenia, pieczenia i grillowania w wysokiej temperaturze. Dotyczy to każdych frytek, także domowych, a nie tylko tych z fast foodu. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznaje, że akryloamid w diecie może zwiększać ryzyko nowotworów, dlatego w UE obowiązują wartości orientacyjne dla jego zawartości w żywności.
Jak ograniczyć akryloamid w domowych frytkach?
Smaż do złotego koloru, a nie do brązowego. Nie przechowuj surowych ziemniaków w lodówce, bo gromadzą wtedy więcej cukrów prostych. Przed smażeniem moczone i osuszone frytki zawierają mniej cukrów na powierzchni.
Najczęstsze pytania (FAQ)
Z czego są frytki z McDonald’s?
W Polsce według informacji sieci głównie z ziemniaków i soli, smażonych w oleju roślinnym. W innych krajach skład różni się i może zawierać oleje, dekstrozę i środki zapobiegające ciemnieniu.
Dlaczego frytki z McDonald’s tak smakują?
Wpływa na to dobór odmian ziemniaków, jednolite krojenie, blanszowanie i dwuetapowe smażenie. W USA dodatkowo stosuje się aromat wołowy.
Czy w frytkach z McDonald’s jest mleko, gluten lub wołowina?
W wersji amerykańskiej tak: aromat zawiera hydrolizowaną pszenicę i mleko. W Europie sieć podaje skład bez tych składników, ale alergicy powinni sprawdzić aktualną kartę produktu.
Czy pestycyd Monitor jest nadal używany na ziemniakach do frytek?
Nie. Metamidofos został wycofany w USA w 2009 roku, a w UE nie jest dopuszczony do stosowania.
Czy frytki z McDonald’s są zdrowe?
Nie należą do zdrowej żywności, ale od czasu do czasu nie stanowią zagrożenia. Najważniejsze to częstotliwość i wielkość porcji.
Źródła
McDonald’s Polska: karta produktu „Frytki” (mcdonalds.pl) i materiały prasowe o pochodzeniu ziemniaków
McDonald’s UK: mcdonalds.com/gb (frytki, skład i alergeny)
PolitiFact, Full Fact, Lead Stories: weryfikacja twierdzeń o pestycydzie Monitor
McGill University, Office for Science and Society: „Should we Fear McDonald’s French Fries?”
EFSA: opinia naukowa na temat akryloamidu w żywności
Fitatu: wartości odżywcze (do weryfikacji z kartą McDonald’s)