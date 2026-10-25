Skład frytek z McDonald’s – z czego są zrobione? Sprawdzamy mit o „trującym” pestycydzie

Skład frytek z McDonald’s zależy od kraju. W Polsce lista składników jest krótka, w USA zawiera kilkanaście pozycji, a w Wielkiej Brytanii mieści się w czterech składnikach. Sprawdziliśmy, co dokładnie trafia do frytek, skąd pochodzą ziemniaki i czy w sieci słusznie krąży plotka o „toksycznym pestycydzie”.

Skład sprawdzony: 19 października 2026. Receptury mogą się zmieniać, dlatego przed zakupem, zwłaszcza przy alergiach, zawsze sprawdź aktualną kartę produktu na stronie McDonald’s.

O tym, że jedzenie w McDonald’s nie jest zbyt zdrowe, wszyscy wiemy od dawna. Jednak śledztwo przeprowadzone przez amerykańskiego dziennikarza w roku 2013 dowiodło, że żywność w popularnej sieci fast foodów jest wręcz toksyczna! Od tamtej pory wiele się zmieniło. Mimo to, w sieci ciągle krąży plotka, że ziemniaki używane do frytek McDonald’s są pryskane niebezpiecznym pestycydem. Sprawdziliśmy skład frytek oraz co z niebezpiecznym pestycydem.

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Z czego są zrobione frytki z McDonald’s w Polsce?

Według informacji publikowanych przez McDonald’s Polska frytki powstają z ziemniaków i soli. Do smażenia w restauracjach używa się oleju roślinnego (nie smalcu). Producent podkreśla, że ziemniaki pochodzą z polskich upraw, głównie z województw wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Frytki produkuje się m.in. w zakładzie Farm Frites w Lęborku, a każda partia przechodzi kontrolę kilkudziesięciu parametrów, takich jak długość, kolor, smak i chrupkość.

Frytki trafiają do restauracji jako produkt mrożony. W fabryce ziemniaki są myte, krojone, blanszowane, wstępnie smażone i zamrażane. Drugi raz smaży się je dopiero w lokalu. Dlatego wyglądają i smakują tak samo w każdej restauracji.

Z czego są zrobione frytki z McDonald’s w UK?

Według stron Maca w Wielkiej Brytanii w skład frytek wchodzą ziemniaki, oleje (słonecznikowy i rzepakowy), dextroza i sól.

Skład frytek McDonald’s w Polsce, UK, Holandii i USA – porównanie

Kraj Skład (według oficjalnych i branżowych źródeł) Aromat wołowy Polska ziemniaki, sól; smażone w oleju roślinnym* brak informacji w karcie produktu Wielka Brytania ziemniaki, nieutwardzony olej roślinny (rzepakowy), dekstroza, sól nie Holandia ok. 9 pozycji: ziemniaki, oleje (słonecznikowy, rzepakowy), dekstroza, kwaśny pirofosforan sodu, sól, kwas cytrynowy nie USA ok. 19 pozycji, m.in. oleje (rzepakowy, sojowy, utwardzony sojowy), naturalny aromat wołowy, dekstroza, pirofosforan sodu, dimetylopolisiloksan (środek przeciwpieniący) tak

Skąd różnice?

McDonald’s tłumaczy, że receptury zależą od lokalnych preferencji klientów i dostępności składników w łańcuchu dostaw. W USA aromat wołowy powstaje z hydrolizowanej pszenicy i mleka. W Europie sieć zrezygnowała z niego w frytkach.

Czy frytki z McDonald’s są wegetariańskie i wegańskie?

Zależy od kraju. W USA frytki nie są wegetariańskie ani wegańskie, ze względu na aromat wołowy, który zawiera też pszenicę i mleko. W Wielkiej Brytanii i Irlandii McDonald’s podaje je jako wegańskie, bo w składzie nie ma produktów zwierzęcych. Pamiętaj jednak, że frytki mogą być smażone we wspólnych frytownicach z innymi produktami, więc osoby z alergiami lub rygorystyczną dietą powinny zapytać obsługę lub sprawdzić aktualne informacje o alergenach.

Mit o „trującym” pestycydzie – co naprawdę mówił Michael Pollan?

W 2013 roku amerykański dziennikarz i pisarz Michael Pollan powiedział w wystąpieniu w Royal Society of Arts, że ziemniaki na frytki McDonald’s są pryskane silnie toksycznym środkiem o nazwie Monitor. Nagranie obejrzały miliony osób i regularnie wraca ono w mediach społecznościowych.

Kim jest Michael Pollan, który wywołał burzę wokół frytek z Maca?

Michael Pollan – dziennikarz i profesor dziennikarstwa na Berkeley Graduate School of Journalism ujawnił jako pierwszy, jak przebiega proces produkcji frytek w McDonald’s. Ze śledztwa dziennikarskiego Pollana wynikało, że McDonald’s używa ziemniaków pryskanych jednym z najbardziej toksycznych pestycydów. Wywołuje on podrażnienie płuc, katar, trudności w oddychaniu, drętwienie kończyn oraz niewyraźne widzenie. Dodatkowo pojawiają się nudności, wymioty, zaburzenia mowy oraz nieregularne bicie serca. W najcięższych przypadkach, może prowadzić także do śpiączki prowadzącej do śmierci. Pollan odwiedził jedną z hal produkcyjnych sieci.

Jego doniesienia były szeroko komentowane na całym świecie, zaś jego filmik opatrzono tytułem: Nigdy więcej nie zjesz frytek z McDonalda. Film obejrzano ponad 6 milionów razy:

Co ustaliły redakcje weryfikujące fakty?

Monitor to nazwa handlowa metamidofosu. Środek produkowany przez Bayer został w USA wycofany z użycia w 2009 roku na wniosek producenta, czyli cztery lata przed wystąpieniem Pollana. Sam Pollan wyjaśnił, że jego relacja opierała się na reportażu z końca lat 90. i że środek nie jest już stosowany w USA. McDonald’s USA i dostawcy ziemniaków poinformowali, że preparat nie jest używany na ich ziemniakach. Teza o „odgazowywaniu toksyn” przez sześć tygodni w halach magazynowych została uznana za nieprawdziwą. Kontrolowane warunki przechowywania służą temu, żeby ziemniaki zachowały jakość przez cały rok.

Frytki z McDonalda w 2026 roku nadal trujące?

Filmik sprzed ponad 10 lat skutecznie obrzydził danie wielu osobom. Rzucił też cień podejrzenia, na to jak produkowane są pozostałe potrawy z Maca. Jednak od czasu śledztwa Michaela Pollana wiele się zmieniło. McDonald’s prowadzi restrykcyjną politykę w zakresie wyboru ziemniaków przeznaczonych do produkcji frytek. Rozsyłany w sieci przekaz, że frytki z McDonald’s są dziś pryskane Monitorem, jest nieaktualny. To nie znaczy, że frytki są produktem zdrowym.

Ile kalorii mają frytki z McDonald’s?

Według danych z bazy Fitatu mała porcja (ok. 80 g) ma około 231 kcal, 11 g tłuszczu i 29 g węglowodanów. To ok. 290 kcal na 100 g.

Czy frytki z McDonald’s są zdrowe? Co z akryloamidem?

Frytki z McDonald’s nie są zdrową żywnością: to smażony produkt o wysokiej kaloryczności, tłusty i słony. Dobrze mieć też świadomość istnienia akryloamidu. To związek, który powstaje w produktach bogatych w skrobię podczas smażenia, pieczenia i grillowania w wysokiej temperaturze. Dotyczy to każdych frytek, także domowych, a nie tylko tych z fast foodu. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznaje, że akryloamid w diecie może zwiększać ryzyko nowotworów, dlatego w UE obowiązują wartości orientacyjne dla jego zawartości w żywności.

Jak ograniczyć akryloamid w domowych frytkach?

Smaż do złotego koloru, a nie do brązowego. Nie przechowuj surowych ziemniaków w lodówce, bo gromadzą wtedy więcej cukrów prostych. Przed smażeniem moczone i osuszone frytki zawierają mniej cukrów na powierzchni.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Z czego są frytki z McDonald’s?

W Polsce według informacji sieci głównie z ziemniaków i soli, smażonych w oleju roślinnym. W innych krajach skład różni się i może zawierać oleje, dekstrozę i środki zapobiegające ciemnieniu.

Dlaczego frytki z McDonald’s tak smakują?

Wpływa na to dobór odmian ziemniaków, jednolite krojenie, blanszowanie i dwuetapowe smażenie. W USA dodatkowo stosuje się aromat wołowy.

Czy w frytkach z McDonald’s jest mleko, gluten lub wołowina?

W wersji amerykańskiej tak: aromat zawiera hydrolizowaną pszenicę i mleko. W Europie sieć podaje skład bez tych składników, ale alergicy powinni sprawdzić aktualną kartę produktu.

Czy pestycyd Monitor jest nadal używany na ziemniakach do frytek?

Nie. Metamidofos został wycofany w USA w 2009 roku, a w UE nie jest dopuszczony do stosowania.

Czy frytki z McDonald’s są zdrowe?

Nie należą do zdrowej żywności, ale od czasu do czasu nie stanowią zagrożenia. Najważniejsze to częstotliwość i wielkość porcji.

Źródła

McDonald’s Polska: karta produktu „Frytki” (mcdonalds.pl) i materiały prasowe o pochodzeniu ziemniaków

McDonald’s UK: mcdonalds.com/gb (frytki, skład i alergeny)

PolitiFact, Full Fact, Lead Stories: weryfikacja twierdzeń o pestycydzie Monitor

McGill University, Office for Science and Society: „Should we Fear McDonald’s French Fries?”

EFSA: opinia naukowa na temat akryloamidu w żywności

Fitatu: wartości odżywcze (do weryfikacji z kartą McDonald’s)