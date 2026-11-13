Ostrzeżenie przed oszustwami w Czarny Piątek z wykorzystaniem AI

27 listopada wypada Czarny Piątek. Jednak w związku ze zbliżającym się „szałem zakupów” pojawia się też coraz więcej ostrzeżeń przed oszustwami. Są one jednak o tyle niebezpieczne, że coraz częściej wykorzystuje się w nich AI.

Choć Czarny Piątek przypada w tym roku 27 listopada, wielu sprzedawców wprowadza promocje z dużym wyprzedzeniem. Niestety oszustwa stają się coraz bardziej przekonujące i nie wzbudzają sygnałów ostrzegawczych u konsumentów.

Oszustwa w Czarny Piątek

Konsumenci robiący zakupy w Czarny Piątek (Black Friday) są bardziej narażeni na przeoczenie sygnałów ostrzegawczych świadczących o oszustwie, ponieważ często wykonują kilka czynności jednocześnie.

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Z badania zleconego przez bank Barclays wynika, że jedna piąta (21 proc.) ankietowanych przyznaje, iż robi zakupy online, jednocześnie zajmując się czymś innym, na przykład oglądaniem telewizji.

Bank ostrzega, że rozproszenie uwagi utrudnia dostrzeżenie oznak oszustwa. Takich jak błędnie zapisane adresy stron internetowych czy oferty, które wydają się podejrzanie tanie.

Badanie wykazało, że 34 proc. respondentów zetknęło się z oszustwem handlowym. Straciło w ten sposób pieniądze lub zna kogoś, kto padł ofiarą takiego przestępstwa.

Zaledwie co dziesiąta osoba (10 proc.) biorąca udział w ankiecie wyraziła przekonanie, że zdołałaby uniknąć oszustwa podczas zakupów w Czarny Piątek czy Cyber Monday.

Jednocześnie tylko 36 proc. badanych przyznało, że faktycznie sprawdza autentyczność strony internetowej przed dokonaniem zakupu.

Znaczna część ankietowanych – 76 proc. – uważa, że dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji oszustwa internetowe stały się znacznie bardziej wiarygodne.

Oszuści korzystają z AI

Kupujący zwracają uwagę, że technologia AI sprawia, iż fałszywe opinie o produktach (44 proc.) oraz fałszywe strony sklepów (43 proc.) są znacznie trudniejsze do wykrycia.

Tylko 34 proc. konsumentów czuje się na siłach, by rozpoznać zwodniczą ofertę stworzoną przez sztuczną inteligencję.

Dr Rasha Kassem, starszy wykładowca i kierownik grupy badawczej ds. oszustw (Fraud Research Group) na Uniwersytecie Aston, stwierdziła:

– Konsumenci muszą pamiętać, że oszuści mogą podszywać się nawet pod znane marki. Postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji ułatwił przestępcom tworzenie niezwykle wiarygodnych kopii prawdziwych witryn sklepowych. Wraz z profesjonalnym wyglądem, logotypami i sfabrykowanymi opiniami klientów.