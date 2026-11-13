Oszustwa w Czarny Piątek
Oszustwa w Czarny Piątek / fot. Shutterstock
UKStyl życiaŻycie w UK
1 min.czytania

Ostrzeżenie przed oszustwami w Czarny Piątek z wykorzystaniem AI

Paulina Markowska
Paulina Markowska

27 listopada wypada Czarny Piątek. Jednak w związku ze zbliżającym się „szałem zakupów” pojawia się też coraz więcej ostrzeżeń przed oszustwami. Są one jednak o tyle niebezpieczne, że coraz częściej wykorzystuje się w nich AI.

Choć Czarny Piątek przypada w tym roku 27 listopada, wielu sprzedawców wprowadza promocje z dużym wyprzedzeniem. Niestety oszustwa stają się coraz bardziej przekonujące i nie wzbudzają sygnałów ostrzegawczych u konsumentów.

Oszustwa w Czarny Piątek

Konsumenci robiący zakupy w Czarny Piątek (Black Friday) są bardziej narażeni na przeoczenie sygnałów ostrzegawczych świadczących o oszustwie, ponieważ często wykonują kilka czynności jednocześnie.

- Advertisement -

Z badania zleconego przez bank Barclays wynika, że jedna piąta (21 proc.) ankietowanych przyznaje, iż robi zakupy online, jednocześnie zajmując się czymś innym, na przykład oglądaniem telewizji.

Bank ostrzega, że rozproszenie uwagi utrudnia dostrzeżenie oznak oszustwa. Takich jak błędnie zapisane adresy stron internetowych czy oferty, które wydają się podejrzanie tanie.

Badanie wykazało, że 34 proc. respondentów zetknęło się z oszustwem handlowym. Straciło w ten sposób pieniądze lub zna kogoś, kto padł ofiarą takiego przestępstwa.

Zaledwie co dziesiąta osoba (10 proc.) biorąca udział w ankiecie wyraziła przekonanie, że zdołałaby uniknąć oszustwa podczas zakupów w Czarny Piątek czy Cyber Monday.

Jednocześnie tylko 36 proc. badanych przyznało, że faktycznie sprawdza autentyczność strony internetowej przed dokonaniem zakupu.

Znaczna część ankietowanych – 76 proc. – uważa, że dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji oszustwa internetowe stały się znacznie bardziej wiarygodne.

Oszuści korzystają z AI

Kupujący zwracają uwagę, że technologia AI sprawia, iż fałszywe opinie o produktach (44 proc.) oraz fałszywe strony sklepów (43 proc.) są znacznie trudniejsze do wykrycia.

Tylko 34 proc. konsumentów czuje się na siłach, by rozpoznać zwodniczą ofertę stworzoną przez sztuczną inteligencję.

Dr Rasha Kassem, starszy wykładowca i kierownik grupy badawczej ds. oszustw (Fraud Research Group) na Uniwersytecie Aston, stwierdziła:

Konsumenci muszą pamiętać, że oszuści mogą podszywać się nawet pod znane marki. Postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji ułatwił przestępcom tworzenie niezwykle wiarygodnych kopii prawdziwych witryn sklepowych. Wraz z profesjonalnym wyglądem, logotypami i sfabrykowanymi opiniami klientów.

Paulina Markowska
Paulina Markowska
Pisze od 20 lat, a dla Polish Express od ponad dekady. Fascynuje ją historia Wielkiej Brytanii sięgająca czasów Stonehenge i Ring of Brodgar. W każdej wolnej chwili eksploruje zakątki tego kraju.
Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

HMRC wysyła milionów listów. Jak sprawdzić ich autentyczność?

Duża liczba prawdziwych kontaktów ze strony urzędu stwarza okazję dla oszustów. Jak się chronić?

Wówczas Twoje śmieci zostaną na podjeździe!

Czy wiesz kiedy Twoje śmieci zostaną na podjeździe? Mieszkańcy UK stosują dziwne metody na oszczędności, ale osoby odbierające odpady są na nie wyczuleni!

John Healey ogłasza polowanie na “podejrzane” firmy, a HMRC upraszcza zgłaszanie oszustw

HMRC dostał w tym planie konkretne zadanie: znaleźć pieniądze, które powinny trafić do budżetu, oraz uderzyć w firmy wykorzystujące luki i obchodzące przepisy

Rekordowa liczba fałszywych policjantów w Holandii

Liczba zgłoszeń dotycząca fałszywych policjantów w Holandii osiągnęła rekordowy poziom. Rozpoczęto kampanie ostrzegawcze.

Oszustwa parkingowe w UK coraz częstsze. Ich liczba wzrosła aż o 1300 proc.

Oszustwa parkingowe, w których fałszywy kod QR jest wykorzystywany do kradzieży danych płatniczych, stają się coraz częstsze w UK.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Samozatrudnieni zapłacą jak pracownicy? Rewolucja w podatkach

Rząd szykuje rewolucyjne zmiany w sposobie płacenia podatku dla...
Praca i finanse

Drugie konto bankowe jest koniecznością. Zobacz dlaczego

Eksperci radzą, aby mieć awaryjne konto bankowe na wypadek...
UK

Pilot mówi, jak pozbyć się strachu przed lataniem. Oto 6 złotych rad [wideo]

.Jeśli boisz się latać, warto skorzystać z tych sześciu...
UK

Dziecko w UK bez settled status: co zrobić, gdy rodzice nie złożyli wniosku

Rodzice mają settled status, ale dziecko nie? Sprawdź, jak złożyć spóźniony wniosek EUSS, uniknąć problemów i kiedy dziecku przysługuje brytyjskie obywatelstwo.
Crime

Egzekwowanie przepisów imigracyjnych za pomocą technologii rozpoznawania twarzy

W ramach największej w historii akcji związanej z egzekwowaniem przepisów imigracyjnych Wielka Brytania wdroży system rozpoznawania twarzy.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości.

Czytaj więcej