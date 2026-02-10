HMRC zmienia sposób logowania – tysiące podatników muszą znać GOV.UK One Login

Od 9 lutego weszła w życie GOV.UK One Login Jest to ważna zmiana dotycząca dostępu do usług podatkowych w Wielkiej Brytanii. HMRC zmienia sposób logowania do swoich systemów online. Zmiana dotyczy tysięcy użytkowników korzystających z cyfrowych usług urzędu skarbowego. Kto będzie logował się „po nowemu”?

Nowe rozwiązanie ma uprościć dostęp do kont podatkowych i w przyszłości zastąpić dotychczasowy system Government Gateway.

Jedno logowanie do usług rządowych – czym jest GOV.UK One Login

Zmiana polega na stopniowym wprowadzaniu systemu GOV.UK One Login, który umożliwia korzystanie z usług HMRC za pomocą jednego konta. Osoby, które nie posiadają jeszcze identyfikatora Government Gateway, mogą teraz założyć konto używając jedynie adresu e-mail i hasła. Bez konieczności zapamiętywania długiego, 10–12-cyfrowego numeru. Zatem obecna zmiana obejmuje jedynie nowych użytkowników.

- Advertisement -

Rząd zapowiada, że w przyszłości GOV.UK One Login będzie jedynym sposobem logowania do wszystkich usług publicznych online w Wielkiej Brytanii. Dlatego obecna modyfikacja jest tak istotna.

Kogo dotyczy zmiana, a kto nie musi nic robić

Nie wszyscy podatnicy muszą działać od razu. HMRC zmienia sposób logowania stopniowo, dlatego część użytkowników nadal będzie korzystać z dotychczasowych danych.

W praktyce oznacza to, że:

osoby posiadające konto Government Gateway nadal logują się jak dotychczas,

nie trzeba samodzielnie przechodzić na nowy system,

HMRC skontaktuje się z użytkownikami, gdy nadejdzie moment obowiązkowej zmiany.

Jeśli ktoś korzysta już z GOV.UK One Login do innych usług rządowych (np. emerytury państwowej lub Companies House), nie oznacza to jeszcze, że może używać tego samego logowania do HMRC. Zmiana dotyczy obecnie jedynie nowych użytkowników, którzy nie założą już Government Gateway.

Co zyskają podatnicy dzięki nowemu systemowi

Według HMRC nowy sposób logowania ma przede wszystkim uprościć i przyspieszyć kontakt z urzędem. GOV.UK One Login umożliwia jednorazowe potwierdzenie tożsamości, które następnie można wykorzystywać w wielu serwisach rządowych.

Nowy system ma ułatwić m.in.:

składanie deklaracji Self Assessment online,

sprawdzanie informacji PAYE,

ubieganie się o zwrot podatku w aplikacji HMRC,

bezpieczny dostęp do danych podatkowych bez wielokrotnej weryfikacji.

Dlaczego HMRC wprowadza zmiany właśnie teraz

Wprowadzenie GOV.UK One Login jest częścią szerszej strategii cyfryzacji administracji publicznej. Celem jest połączenie rozproszonych systemów w jeden spójny mechanizm, który będzie bardziej przyjazny dla użytkowników, a jednocześnie bezpieczny.

HMRC podkreśla, że osoby potrzebujące wsparcia przy zakładaniu lub obsłudze nowego konta mogą skorzystać z pomocy Government Digital Service.

Co warto zrobić już teraz?

Choć zmiana nie będzie od razu obowiązkowa dla wszystkich podatników, eksperci zalecają zachowanie czujności i odpowiednie przygotowanie. Warto upewnić się, że dane kontaktowe zapisane w systemach HMRC są aktualne, regularnie śledzić oficjalne komunikaty urzędu oraz zachować szczególną ostrożność wobec fałszywych e-maili i wiadomości SMS podszywających się pod HMRC. Urząd podkreśla, że HMRC zmienia sposób logowania w sposób stopniowy i kontrolowany, a przejście na nowy system ma być bezpieczne i – zgodnie z zapowiedziami – realnie korzystne dla podatników.