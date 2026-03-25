Kto dostanie wsparcie do rachunków? 24.03.2026 Reeves wykluczyła pomoc dla milionów rodzin i biznesu

Czy rząd UK gra “na zwłokę? 24.03.2026 kanclerz skarbu Rachel Reeves zapowiedziała wprowadzenie ukierunkowaną pomoc finansową dla gospodarstw domowych. Rachunki rosną, koszty tankowania również, a pomoc nadal jest czysto teoretyczna. Dodatkowo już teraz wiadomo, że choć koszty przytłaczają wszystkich, wsparcie do rachunków dostaną nieliczni.

Już teraz ceny benzyny i diesla osiągają najwyższy poziom od lipca 2024 roku. Natomiast na Wyspach Normandzkich rachunki za gaz wzrosły o 5% w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie. To pierwsza w UK podwyżka cen gazu w związku z wojną w Iranie. Zapewne jedna nie ostatnia.

Celowana pomoc zamiast powszechnych dopłat

Reeves odrzuciła kontrowersyjne „powszechne” dopłaty wprowadzone przez poprzedni rząd w momencie kryzysu. Uzasadniała, że takie działania faworyzowały także najbogatsze gospodarstwa i zwiększały krajowy dług. Obecne decyzje zakładają, że pomoc będzie dostępna jedynie dla tych, którzy rzeczywiście jej potrzebują. W praktyce oznacza to selekcję na podstawie dochodów i sytuacji rodzinnej.

„Chcemy działać odpowiedzialnie i wspierać tych, którzy najbardziej tego potrzebują, bez narażania finansów publicznych na niekontrolowane koszty” – powiedziała 25.03. 2026 Reeves w Izbie Gmin.

Kto dostanie wsparcie do rachunków – jasne decyzje?

Pomoc finansowa będzie dostępna dla gospodarstw o najniższych dochodach oraz rodzin z dziećmi, seniorów o niskich emeryturach oraz osób korzystających z dodatków socjalnych. Formy wsparcia obejmą zarówno dopłaty do rachunków za energię, jak i możliwe zniżki dla najbardziej obciążonych kosztami gospodarstw.

Kanclerz przedstawi szczegóły w ciągu miesiąca, z możliwością rozpoczęcia wypłat po wygaśnięciu limitu cen energii w czerwcu. Rząd będzie współpracował z bankami i supermarketami, aby ułatwić dostęp do środków.

Inflacja i rosnące koszty – problem nadal realny dla rodzin i małych firm

Eksperci ostrzegają, że decyzja o ograniczeniu wsparcia może pozostawi miliony osób bez pomocy w momencie, gdy inflacja i ceny energii wciąż rosną. Największe trudności już mają osoby na granicy dostępu do świadczeń. Ludzie młodzi, imigranci, najmujący mieszkania. Rodziny z dwojgiem pracujących rodziców, jednak zarabiających w okolicach pensji minimalnej. Na skraju w UK żyją miliony rodzin, dla których skumulowany wzrost kosztów może oznaczać długi i wybór między czynszem a rachunkami. Dodatkowo Reeves pominęła w swoim wczorajszym przemówieniu pomoc systemową dla firm. Z powodu wzrostu cen paliw wiele małych i średnich firm przewozowych lub uzależnionych od transportu jest na skraju. Bez pomocy państwa wiele z nich zniknie w najbliższym czasie – a to oznacza jedno – wzrost bezrobocia i olejne rodziny w kryzysie finansowym.

Średnia roczna podwyżka rachunków dla gospodarstwa domowego szacowana jest na ponad 300 funtów, a koszty paliwa już uderzyły po kieszeni kierowców.

Z jednej strony takie ukierunkowane podejście jest rozsądne z punktu widzenia finansów publicznych. Z drugiej – krytycy, w tym liderzy partii opozycyjnych, wskazują, że wiele rodzin wciąż pozostanie bez realnej pomocy.

Pomoc będzie dostępna po weryfikacji potrzeb, a jej skala i sposób wypłaty mają zostać określone jeszcze przed lipcem 2026 r.