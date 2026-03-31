Popularna wędlina dostępna w Tesco i Sainsbury’s jest wycofana ze sprzedaży w największych sieciach handlowych w Wielkiej Brytanii. Informacja jest pilna. Powodem jest wykrycie niebezpiecznej bakterii Listeria monocytogenes, która może prowadzić do poważnych chorób.

Bakteria w skrajnych przypadkach powoduje nawet do zapalenie opon mózgowych. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności wydały jednoznaczne ostrzeżenie. Dlatego sieci apelują do konsumentów o niespożywanie wskazanego produktu.

Wędlina dostępna w Tesco i Sainsbury’s skażona groźną bakterią! Który produkt został wycofany?

Wycofanie dotyczy wędliny Gilbert’s Turkey Breast Pastrami, sprzedawanej w opakowaniach o wadze 142 gramów. Produkt posiada datę przydatności do spożycia 9 kwietnia 2026 roku. Skażenie wykryto w partiach oznaczonych kodami CK016 oraz CK027. Wędlina była szeroko dostępna w popularnych sieciach supermarketów, takich jak Tesco i Sainsbury’s. Często pojawia się w koszykach klientów, ponieważ jest częstym elementem kanapek.

Szczególne znaczenie tej sytuacji wynika z faktu, że produkt ten należy do często wybieranych artykułów spożywczych w okresie przedświątecznym. Wiele osób sięga po tego typu wędliny, przygotowując zapasy na Wielkanoc. To sprawia, że potencjalna skala zagrożenia może być większa niż zwykle.

Dlaczego listeria jest tak groźna?

Bakteria Listeria monocytogenes wywołuje chorobę zwaną listeriozą, której objawy początkowo mogą przypominać zwykłą infekcję grypową. U zakażonych osób pojawiają się gorączka, bóle mięśni, dreszcze, a także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty czy biegunka.

W cięższych przypadkach listerioza może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zakażenia krwi oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Są to stany bezpośrednio zagrażające życiu, wymagające natychmiastowej interwencji medycznej.

Komu najbardziej zagraża listeria?

Największe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby dotyczy osób szczególnie wrażliwych. Należą do nich kobiety w ciąży, u których zakażenie może prowadzić do poronienia lub martwego urodzenia, a także noworodki, osoby starsze oraz pacjenci z osłabionym układem odpornościowym, na przykład w wyniku chorób przewlekłych takich jak nowotwory czy cukrzyca.

W tych grupach nawet niewielka ilość bakterii może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, dlatego tak istotne jest przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych.

Dlaczego wędlina stanowi szczególne zagrożenie?

Produkty takie jak pastrami należą do żywności gotowej do spożycia, co oznacza, że nie wymagają żadnej obróbki termicznej przed zjedzeniem. To właśnie ten fakt sprawia, że są one szczególnie niebezpieczne w przypadku skażenia. Bakterie nie są bowiem eliminowane przez gotowanie czy smażenie, a dodatkowo mogą rozwijać się nawet w warunkach chłodniczych.

W praktyce oznacza to, że spożycie zakażonego produktu może prowadzić do bezpośredniego wprowadzenia bakterii do organizmu.

Co powinni zrobić konsumenci?

Służby sanitarne jednoznacznie zalecają, aby nie spożywać wskazanej partii produktu. Osoby, które zakupiły tę wędlinę, powinny zwrócić ją do sklepu, w którym została kupiona. Podkreśla się, że możliwe jest uzyskanie pełnego zwrotu kosztów, nawet bez konieczności okazania paragonu.