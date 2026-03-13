Policja w Leeds dokonała zaskakującego odkrycia w domu przy Falkland Court, Moortown. Policjanci znaleźli narkotyki warte 2 mln funtów w workach od odkurzacza.
Funkcjonariusze znaleźli 209 worków do odkurzacza wypełnionych suszoną marihuaną, każdy ważący około kilograma. Szacunkowa wartość uliczna znaleziska wynosi 2,09 miliona funtów. Narkotyki warte 2 mln funtów w workach nie są codziennością. A ukrycie ich w workach od odkurzacza brzmi co najmniej dziwnie. Dodatkowo sprawa pokazuje, że przestępcy stosują coraz bardziej wymyślne sposoby na ukrycie nielegalnych substancji.
Nie tylko narkotyki – także fałszywe dokumenty i luksusowe samochody
Mężczyzna zatrzymany w trakcie akcji, Renat S., 32 lata, został oskarżony o posiadanie marihuany w celu jej sprzedaży, posiadanie mienia pochodzącego z przestępstwa oraz posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości w celu ustalenia danych osobowych. W domu oprócz narkotyków zabezpieczono 30 000 funtów w gotówce. Policja zabezpieczyła również dziesięć luksusowych pojazdów. To sugeruje, że działalność S. mogła być częścią większego, zorganizowanego procederu. Dlatego funkcjonariusze kontynuują śledztwo.
Pomysłowe metody przestępców
Zdaniem śledczych, worki odkurzacza mogły służyć zarówno do składowania, jak i do dystrybucji narkotyków. Natomiast ich liczba i wartość pokazują, że przestępcy nieustannie szukają sposobów na ukrycie swoich działań przed wymiarem sprawiedliwości. Narkotyki w workach do odkurzacza stały się symbolem skali zagrożenia, z jakim zmagają się służby w dużych miastach.
Co dalej z oskarżonym?
Oskarżony stanął dziś przed sądem magistrackim w Leeds i tymczasowo aresztowany. Policja zapowiada dalsze dochodzenia, mające na celu ustalenie całej sieci powiązań oraz źródeł narkotyków. Władze wskazują, że to dopiero początek śledztwa i możliwe są kolejne zatrzymania.
Narkotyki warte 2 mln funtów w workach do odkurzacza. Mieszkańcy w szoku
Dla mieszkańców Moortown odkrycie było szokiem. Codzienne ulice skrywają tajemnice, których nikt by się nie spodziewał. Natomiast worki odkurzacza, w których znaleziono narkotyki, stały się symbolem przestępczej kreatywności.Ukryte w workach do odkurzacza narkotyki pokazują, że w świecie przestępczym nie ma rzeczy niemożliwych.