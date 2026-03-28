Przedświąteczne utrudnienia na drogach, kolei i na lotniskach

Mieszkańcy Wysp, którzy planują podróż przed Świętami Wielkanocnymi, powinni wziąć pod uwagę utrudnienia, które pojawią się zarówno na drogach, na kolei i na lotniskach w najbliższym czasie.

W następnym tygodniu na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu. Znaczna liczba osób będzie także podróżować koleją, zapełni lotniska i pojawi się w porcie Dover. Na autostradzie M25 pojawi się największy ruch, szczególnie w okolicach skrzyżowania autostrady M23 z lotniskiem Gatwick. A korki mogą wystąpić również na przejeździe kolejowym w Dartford.

Utrudnienia na drogach przed świętami

Mimo że na autostradzie M25 pojawi się duży ruch, National Highways nie przewiduje znaczących utrudnień. Rzecznik powiedział:

– Wiemy, jak ważne są niezawodne podróże w okresie Wielkanocy, dlatego staramy się dokończyć roboty drogowe na kluczowych trasach.

Niestety w tym czasie pewne drogi będą jednak zamknięte:

W dniach od 7 do 15 kwietnia East Sussex Highways prowadzi prace modernizacyjne jezdni na The Ridge West, St Leonards.

Od 30 marca do 9 kwietnia West Sussex Highways prowadzi prace remontowe nawierzchni na odcinku Worth Park Avenue i Balcombe Road, dlatego droga tam będzie zamknięta.

Rada Hrabstwa Kent będzie prowadzić prace na Tourney Road w Lydd w dniach od 1 do 3 kwietnia.

UK Power Networks będzie prowadzić prace na Marlborough Road w Ramsgate w dniach od 7 do 14 kwietnia.

W związku z trwającym projektem South East Water, Chapel Lane w Sissinghurst zostanie ponownie otwarta dopiero 10 kwietnia.

Podróż pociągiem utrudniona – prace na kolei

W weekend wielkanocny inżynierowie zainstalują nowe tory na stacji Margate i przeprowadzą prace naprawcze mostu kolejowego w Broadstairs. Ponadto prace konserwacyjne i odwadniające służby przeprowadzą także w Hildenborough, na linii Chislehurst – Orpington/Tonbridge, która jest podatna na powodzie.

W związku z pracami na kolei w czasie przerwy wielkanocnej największe utrudnienia wystąpią w weekend wielkanocny. Autobusy zastąpią pociągi na poniższych trasach:

między Herne Bay a Ramsgate od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie.

między Eastbourne a Hastings/Ore w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Poniedziałek Wielkanocny.

w Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną między Orpington a Tonbridge.

między Polegate, Eastbourne a Ore w Niedzielę Wielkanocną.

między Ashford International a Dover Priory, Barnehurst/Crayford a Dartford oraz Slade Green a Gravesend w Niedzielę Wielkanocną.

między Clapham Junction a Barnes w Niedzielę Wielkanocną, co wpłynie na połączenia między London Waterloo a Woking oraz Clapham Junction a Woking.

między Littlehampton a Barnham/Chichester oraz między Barnham a Bognor Regis w Niedzielę Wielkanocną.

Utrudnienia w podróżach lotniczych

Port lotniczy Gatwick przewiduje, że Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny będą dniami o największym natężeniu ruchu. 2 kwietnia również będzie pracowity. Według rzecznika lotniska to Barcelona, Malaga i Alicante będą najpopularniejszymi destynacjami w okresie wielkanocnym.