National Highways poinformowało, jakie pojawią się utrudnienia na drogach przed świętami
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Przedświąteczne utrudnienia na drogach, kolei i na lotniskach

Paulina Markowska
Mieszkańcy Wysp, którzy planują podróż przed Świętami Wielkanocnymi, powinni wziąć pod uwagę utrudnienia, które pojawią się zarówno na drogach, na kolei i na lotniskach w najbliższym czasie.

W następnym tygodniu na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu. Znaczna liczba osób będzie także podróżować koleją, zapełni lotniska i pojawi się w porcie Dover. Na autostradzie M25 pojawi się największy ruch, szczególnie w okolicach skrzyżowania autostrady M23 z lotniskiem Gatwick. A korki mogą wystąpić również na przejeździe kolejowym w Dartford.

- Advertisement -

Utrudnienia na drogach przed świętami

Mimo że na autostradzie M25 pojawi się duży ruch, National Highways nie przewiduje znaczących utrudnień. Rzecznik powiedział:

Wiemy, jak ważne są niezawodne podróże w okresie Wielkanocy, dlatego staramy się dokończyć roboty drogowe na kluczowych trasach.

Niestety w tym czasie pewne drogi będą jednak zamknięte:

  • W dniach od 7 do 15 kwietnia East Sussex Highways prowadzi prace modernizacyjne jezdni na The Ridge West, St Leonards.
  • Od 30 marca do 9 kwietnia West Sussex Highways prowadzi prace remontowe nawierzchni na odcinku Worth Park Avenue i Balcombe Road, dlatego droga tam będzie zamknięta.
  • Rada Hrabstwa Kent będzie prowadzić prace na Tourney Road w Lydd w dniach od 1 do 3 kwietnia.
  • UK Power Networks będzie prowadzić prace na Marlborough Road w Ramsgate w dniach od 7 do 14 kwietnia.
  • W związku z trwającym projektem South East Water, Chapel Lane w Sissinghurst zostanie ponownie otwarta dopiero 10 kwietnia.
W czasie przerwy wielkanocnej największe utrudnienia na kolei możemy spodziewać się w weekend wielkanocny / fot. Shutterstock

Podróż pociągiem utrudniona – prace na kolei

W weekend wielkanocny inżynierowie zainstalują nowe tory na stacji Margate i przeprowadzą prace naprawcze mostu kolejowego w Broadstairs. Ponadto prace konserwacyjne i odwadniające służby przeprowadzą także w Hildenborough, na linii Chislehurst – Orpington/Tonbridge, która jest podatna na powodzie.

W związku z pracami na kolei w czasie przerwy wielkanocnej największe utrudnienia wystąpią w weekend wielkanocny. Autobusy zastąpią pociągi na poniższych trasach:

  • między Herne Bay a Ramsgate od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie.
  • między Eastbourne a Hastings/Ore w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Poniedziałek Wielkanocny.
  • w Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną między Orpington a Tonbridge.
  • między Polegate, Eastbourne a Ore w Niedzielę Wielkanocną.
  • między Ashford International a Dover Priory, Barnehurst/Crayford a Dartford oraz Slade Green a Gravesend w Niedzielę Wielkanocną.
  • między Clapham Junction a Barnes w Niedzielę Wielkanocną, co wpłynie na połączenia między London Waterloo a Woking oraz Clapham Junction a Woking.
  • między Littlehampton a Barnham/Chichester oraz między Barnham a Bognor Regis w Niedzielę Wielkanocną.

Utrudnienia w podróżach lotniczych

Port lotniczy Gatwick przewiduje, że Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny będą dniami o największym natężeniu ruchu. 2 kwietnia również będzie pracowity. Według rzecznika lotniska to Barcelona, Malaga i Alicante będą najpopularniejszymi destynacjami w okresie wielkanocnym.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Pracujesz w UK? Sprawdź, czy twój pracodawca jest na liście firm zaniżających płace

Brytyjski rząd opublikował pełną listę firm, które zaniżają zarobki swoim pracownikom i nie płacą im Minimum Wage.
Praca i finanse

Odszkodowanie za nieprawidłowości w NS&I. Tysiące Polaków ma tam konta!

AKTUALIZACJA
Brytyjski państwowy bank oszczędnościowy National Savings and Investments przygotowuje się do wypłaty setek milionów funtów klientom. Wśród poszkodowanych są również Polacy oszczędzający w instytucji, która cieszyła się dotąd ogromnym zaufaniem.
Praca i finanse

Coraz trudniej dostać pracę przez rekrutacje prowadzone przez AI

Rekrutacje prowadzone przez AI utrudniają znalezienie pracy. Ludzie po studiach skarżą się, że, składając setki aplikacji, ciągle są odrzucani.
Kryzys w UK

Kto dostanie wsparcie do rachunków? 24.03.2026 Reeves wykluczyła pomoc dla milionów rodzin i biznesu

Rachunki rosną, koszty tankowania również, a pomoc nadal jest czysto teoretyczna. Dodatkowo już teraz wiadomo, że choć koszty przytłaczają wszystkich, wsparcie do rachunków dostaną nieliczni. Brakuje również rozwiązań dla biznesu.
Kryzys w UK

Ostatnie podwyżki paliwa kosztowały kierowców w UK 307 mln funtów

Według najnowszej analizy kryzys naftowy wywołany wojną w Iranie kosztował kierowców w UK niebagatelną kwotę 307 mln funtów przez podwyżki cen paliwa.

Przeczytaj także