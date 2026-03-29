Czego nie można przewozić z UK do Polski i z Polski do UK?

Podróżnych z Wysp obowiązują surowe zasady przy przekraczaniu granicy. Dlatego warto przypomnieć sobie przed Świętami Wielkanocnymi, jakich produktów spożywczych nie można przewozić z UK do Polski i z Polski do UK.

Lista ograniczeń dotyczących produktów spożywczych przewożonych miedzy Polską a Wielką Brytanią jest bardzo podobna. Ze względu na bliskość czasową Świąt Wielkanocnych, publikujemy w ramach przypomnienia informacje na temat tego, czego nie można przewozić z UK do Polski i z Polski na Wyspy. Pozwoli nam to uniknąć nieprzyjemności przy przekraczaniu granicy. A także sytuacji, w których pewne produkty wielkanocne będziemy musieli z ciężkim sercem wypakować z walizki.

- Advertisement -

Czego nie można przewozić z UK do Polski?

Od 1 stycznia 2021 roku przy przewożeniu produktów spożywczych z UK do Polski podróżnych obowiązują surowe przepisy. W kontekście Świąt Wielkanocnych będziemy musieli szczególnie pamiętać o zakazie przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnych.

W związku z ograniczeniami po 1 stycznia 2021 roku z Wielkiej Brytanii do Polski nie można przewozić mięsa, mleka i jakichkolwiek produktów, które je zawierają.

Natomiast w przypadku roślin i produktów roślinnych także istnieją surowe ograniczenia. Jak czytamy na stronie rządowej: „Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zdrowia roślin, osoby podróżujące do UE nie mogą przewozić z Wielkiej Brytanii żadnych roślin ani materiałów roślinnych. Chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany, ponieważ te owoce nie stanowią zagrożenia.”

Produkty spożywcze, których nie można przewozić z Polski do Wielkiej Brytanii

Ograniczenia dotyczące przewozu towarów w przypadku podróży z Polski na Wyspy zaostrzyły się 12 kwietnia 2025 roku. Zgodnie z nimi do Wielkiej Brytanii nie przewieziemy żadnych produktów mięsnych i mlecznych. Są to m.in. wędliny, sery, jogurty, masło, konserwy. Dotyczy to także kanapek, sałatek z mięsem, czy pierogów (z mięsem i serem).

W przypadku owoców i warzyw także istnieją ograniczenia fitosanitarne. Do Wielkiej Brytanii nie możemy przewieźć ziemniaków, większości świeżych warzyw, a także owoców. Wyjątek w tym ostatnim przypadku stanowią daktyle, banany, kokosy, ananasy i duriany.

Podróżni, którzy będą próbowali przewieźć niedozwolone produkty zarówno z Wielkiej Brytanii do Polski, jak i z Polski do UK muszą się liczyć z ich utratą i wysoką grzywną.