Rząd radzi ograniczyć dzieciom czas spędzany przed ekranami
Rząd radzi, ile maksymalnie czasu dziennie mogą spędzać dzieci przed ekranami

Paulina Markowska

Zgodnie z nowymi zaleceniami rządu, rodzice powinni ograniczyć dzieciom czas spędzany przed ekranami smartfonów, tabletów, komputerów czy telewizorów.

Władze twierdzą, że dzieci poniżej piątego roku życia nie powinny spędzać więcej niż jedną godzinę dziennie przed ekranami. Ponadto rząd zaleca rodzinom, aby czas snu i posiłków był wolny od ekranów. Natomiast dzieci poniżej drugiego roku życia powinny ich całkowicie unikać, z wyjątkiem wspólnych aktywności sprzyjających interakcji.

Konieczne jest ograniczenie dzieciom czasu spędzanego przed ekranami

Nowe rządowe wytyczne pojawiają się w momencie, gdy ministrowie rozważają wprowadzenie ograniczeń lub zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16 roku życia. Związane jest to z rosnącymi obawami dotyczących wpływu technologii na dobrostan i rozwój dzieci.

Premier uważa, że rządowe wytyczne pomogą rodzinom zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Zasugerował również, że ministrowie są gotowi podjąć walkę z niezdrowymi nawykami najmłodszych w nadchodzących miesiącach.

Znajdą się tacy, którzy będą się temu sprzeciwiać. Ale niezależnie od tego, czy chodzi o korzystanie z technologii, radzenie sobie z kosztami utrzymania, czy godzenie wymagań życia rodzinnego, zawsze będę stał po stronie rodziców, którzy robią wszystko, co w ich mocy dla swoich dzieci – powiedział premier.

Instytut Polityki Edukacyjnej zalecił w swoim raporcie, aby rodzice zastanowili się nad korzystaniem z ekranów w obecności dzieci
Rządowe zalecenia dla rodziców

Rząd zaleca odejście od ekranów na rzecz wspólnych zabaw rodziców z dziećmi. Dlatego rodziny z dziećmi w wieku od dwóch do pięciu lat zachęca do słuchania muzyki, grania w gry, czytania bajek i kolorowania przed snem i podczas posiłków. Ponadto ostrzega także rodziców przed dynamicznymi filmami, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Jak również zabawkami i narzędziami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Wytyczne opracował zespół pod przewodnictwem komisarza ds. dzieci Dame Rachel de Souza i eksperta ds. zdrowia dzieci, profesora Russella Vinera. Zespół stwierdził, że długie spędzanie czasu przed ekranami może wpływać na aktywności ważne dla prawidłowego rozwoju, takie jak sen, aktywność fizyczna, kreatywna zabawa i interakcja z rodzicami.

Natomiast Instytut Polityki Edukacyjnej zalecił w swoim raporcie, aby także rodzice zastanowili się nad korzystaniem z ekranów w obecności dzieci. I rozważyli wygospodarowanie czasu bez ekranów w ciągu dnia dla całej rodziny.

