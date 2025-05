Ile musi być spóźniony lot, żeby wystąpić o odszkodowanie?

Opóźnienia samolotów na lotniskach całego świata to powszechnie występujący problem. Niestety ze względu na gwałtowne zjawiska pogodowe, brak personelu naziemnego zdarza się to coraz częściej. Pasażerowie mogą wystąpić o odszkodowanie za spóźniony lot, ale nie zawsze. O ile zatem musi być opóźniony lot, żeby można było wystąpić o odszkodowanie?

Opóźnienia lotów są dla podróżnych są prawdziwą udręką. Szczególnie jeśli mają przesiadkę i opóźnienie jednego lotu niweczy całą podróż. Ale nawet jeśli opóźnienie oznacza po prostu późniejsze dotarcie do hotelu i tak niesie ze sobą wiele niedogodności.

Podróżni mogą żądać od przewoźnika odszkodowania za opóźnienie lotu, co choć trochę zrekompensuje problemy spowodowane przez feralny. Jeśli więc nasz samolot spóźnił się, warto sprawdzić czy należy nam się odszkodowanie. Obecnie na stronach firm zajmujących się odszkodowaniami lotniczymi, wystarczy wpisać nasz lot, aby od razu wiedzieć czy jest sens występować o pieniądze. Standardowa kwota odszkodowania to 600 euro.

Jaki musi być czas opóźnienia, abyśmy mogli żądać odszkodowania?

Minimalny czas opóźnienia wynosi 3 godziny. Zgodnie z prawem unijnym lot musi odbywać się europejskimi liniami lotniczymi, a samolot musi wylatywać z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Szwajcarii lub któregoś z krajów Unii. Spóźnienia poniżej 3 godzin, choć również są uciążliwe, niestety nie kwalifikują się do odszkodowań.

O odszkodowanie za spóźniony lot można wystąpić tutaj.

Każdy ma prawo do odszkodowania, niezależnie od przewoźnika

Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że odszkodowanie za opóźniony lot gwarantują przepisy unijne, konkretnie WE 261/2004. Nie jest to zależne od widzimisię przewoźnika, albo tego, że zagwarantuje on nam vouchery na żywność.

Co jeśli lot nie jest na terenie UE?

Jeżeli miejsce przylotu nie leży na terenie Unii Europejskiej, lub przewoźnik nie należy do któregoś z krajów Unii, to pasażerowie powinni skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem. Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od tego, jak długo samolot był opóźniony.

Jeśli natomiast lot zostanie odwołany, to przewoźnik jest również zobowiązany na zwrot pełnych kosztów podróży lub zapewnienie zastępczego samolotu. Należy również pamiętać, że odszkodowanie należy się tylko i wyłącznie, jeśli wynika ono z problemów technicznych, a niezwiązanych ze zjawiskami atmosferycznymi.

Podróżni powinni też zawsze wiedzieć, jakie będą mieli konsekwencje z powodu opóźnienia ich lotu, ponieważ nawet dwie godziny może mieć kolosalny wpływ na wiele rzeczy, a to z kolei może przełożyć się na wysokość odszkodowania.

W przypadkach wypłacania odszkodowań linie lotnicze najczęściej zamiast pieniędzy proponują jedzenie, picie albo zakwaterowanie w hotelu.

Kiedy bilety w Ryanair są najtańsze Rozgryźliśmy algorytm?