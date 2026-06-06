Dzięki Marriage Allowance pary małżeńskie mogą dzielić się ulgami podatkowymi
Praca i finanse
1 min.czytania

Małżeństwa w UK mogą zyskać 252 funtów rocznie. Jak działa Marriage Allowance?

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Ile można zyskać dzięki Marriage Allowance? Kto się kwalifikuje do otrzymania „zasiłku małżeńskiego” i jakie warunki trzeba spełniać? Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat.

Dodatek Marriage Allowance umożliwia parom małżeńskim lub osobom będącym w związkach partnerskich dzielenie się swoimi ulgami podatkowymi. Polega on na przeniesieniu 10% swojej osobistej ulgi podatkowej na rzecz swojego partnera.

Marriage Allowance pozwala kwalifikującym się parom dzielić się Personal Allowance, dzięki czemu możliwe jest obniżenie podatku nawet o £252 funtów rocznie – komentowała Angela MacDonald, zastępca dyrektora naczelnego HMRC, na łamach portalu „The Daily Mirror”.

- Advertisement -

Już prawie 1,8 miliona par już korzysta z tej usługi – jest ona bezpłatna, szybka i łatwa do złożenia, wystarczy wyszukać hasło „zasiłek małżeński” na stronie GOV.UK – dodała.

Ile można zyskać dzięki Marriage Allowance?

Jeśli jeden z partnerów osiąga dochód poniżej progu ulgi osobistej w wysokości £12,570, a drugi jest podatnikiem stawki podstawowej, ten pierwszy może przekazać część swojej kwoty wolnej.

W praktyce oznacza to, że pary mogą obniżyć płacony podatek nawet o £252 rocznie. Ponieważ maksymalna kwota jaką można przekazać małżonkowi to 10% swojej kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu obdarowany małżonek będzie miał kwotę wolną w wysokości £13,830. 

Ponadto pary mogą antydatować swoje roszczenia z dowolnego z czterech poprzednich lat podatkowych. W sumie mogą one być warte nawet do £1,220.

Pary mogą obniżyć płacony podatek nawet o £252 rocznie
Pary mogą obniżyć płacony podatek nawet o £252 rocznie / fot. Shutterstock

Kto się kwalifikuje do otrzymania „zasiłku małżeńskiego”?

Do skorzystania z Marriage Allowance mogą kwalifikować się te pary, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • niedawno zawarły małżeństwo lub związek cywilny;
  • jeden partner przeszedł na emeryturę, a drugi nadal pracuje;
  • COVID-19 spowodował zmianę zatrudnienia;
  • skrócenie czasu pracy sprawiło, że ich zarobki spadły poniżej dodatku Personal Allowance;
  • jeśli doszło do przerwy w pracy zawodowej lub urlopu bezpłatnego. Albo jeden z partnerów studiuje i nie zarabia powyżej wysokości Personal Allowance.

Roszczenia o zasiłek małżeński są automatycznie odnawiane co roku. Jednak pary powinny powiadomić HMRC, jeśli ich sytuacja ulegnie zmianie i ulga nie będzie się im już należała.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Co trzecia firma planuje zwolnienia w 2027 roku. Jaka jest pozycja Polaków na rynku pracy w UK?

Dane rynkowe i obserwacje agencji zatrudnienia wskazują, że duża część Polaków w UK ma stabilne zatrudnienie, często oparte na wieloletniej współpracy z jednym pracodawcą.  Czy unikną zwolnień w 2027 roku?
Praca i finanse

Pomoc czy pułapka? Jak korzystać z chatbota HMRC?

Jak korzystać z chatbota HMRC? Czy nowa usługa realnie pomoże rozwiązywać szybko i sprawnie wątpliwości podatników. Czy jest generatorem błędów i uproszczeń? Dowiedz się czy warto skorzystać z pomocy AI przy podatkach
UK

Czy NHS będzie wiedział o tobie wszystko?

Lekarz zyska szybki dostęp do historii leczenia: do listy leków, alergii czy wcześniejszych diagnoz.
Holandia

Studia we Wrocławiu to nowe możliwości rozwoju na Wyspach

Praca w Wielkiej Brytanii i studia w Polsce? Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu pokazuje, że taki model nauki jest dziś realny.
UK

Henry Nowak mógł przeżyć? Lekarz przedstawia swoją ocenę

Wiele osób śledzących sprawę morderstwa Henry'ego Nowaka zadaje sobie...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie