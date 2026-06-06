Małżeństwa w UK mogą zyskać 252 funtów rocznie. Jak działa Marriage Allowance?

Ile można zyskać dzięki Marriage Allowance? Kto się kwalifikuje do otrzymania „zasiłku małżeńskiego” i jakie warunki trzeba spełniać? Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat.

Dodatek Marriage Allowance umożliwia parom małżeńskim lub osobom będącym w związkach partnerskich dzielenie się swoimi ulgami podatkowymi. Polega on na przeniesieniu 10% swojej osobistej ulgi podatkowej na rzecz swojego partnera.

– Marriage Allowance pozwala kwalifikującym się parom dzielić się Personal Allowance, dzięki czemu możliwe jest obniżenie podatku nawet o £252 funtów rocznie – komentowała Angela MacDonald, zastępca dyrektora naczelnego HMRC, na łamach portalu „The Daily Mirror”.

- Advertisement -

– Już prawie 1,8 miliona par już korzysta z tej usługi – jest ona bezpłatna, szybka i łatwa do złożenia, wystarczy wyszukać hasło „zasiłek małżeński” na stronie GOV.UK – dodała.

Ile można zyskać dzięki Marriage Allowance?

Jeśli jeden z partnerów osiąga dochód poniżej progu ulgi osobistej w wysokości £12,570, a drugi jest podatnikiem stawki podstawowej, ten pierwszy może przekazać część swojej kwoty wolnej.

W praktyce oznacza to, że pary mogą obniżyć płacony podatek nawet o £252 rocznie. Ponieważ maksymalna kwota jaką można przekazać małżonkowi to 10% swojej kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu obdarowany małżonek będzie miał kwotę wolną w wysokości £13,830.

Ponadto pary mogą antydatować swoje roszczenia z dowolnego z czterech poprzednich lat podatkowych. W sumie mogą one być warte nawet do £1,220.

Kto się kwalifikuje do otrzymania „zasiłku małżeńskiego”?

Do skorzystania z Marriage Allowance mogą kwalifikować się te pary, które spełniają jeden z poniższych warunków:

niedawno zawarły małżeństwo lub związek cywilny;

jeden partner przeszedł na emeryturę, a drugi nadal pracuje;

COVID-19 spowodował zmianę zatrudnienia;

skrócenie czasu pracy sprawiło, że ich zarobki spadły poniżej dodatku Personal Allowance;

jeśli doszło do przerwy w pracy zawodowej lub urlopu bezpłatnego. Albo jeden z partnerów studiuje i nie zarabia powyżej wysokości Personal Allowance.

Roszczenia o zasiłek małżeński są automatycznie odnawiane co roku. Jednak pary powinny powiadomić HMRC, jeśli ich sytuacja ulegnie zmianie i ulga nie będzie się im już należała.