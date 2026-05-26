Aż 9 na 10 przypadków czerniaka można byłoby potencjalnie uniknąć / fot. Shutterstock.com
Czerniak w natarciu. Rekordowe ponad 20 tys. diagnoz rocznie

Miłosz Magrzyk
Ostrzeżenia przed nadmiernym opalaniem przeważnie są traktowane jak sezonowe marudzenie dermatologów. Niesłusznie. Czerniak w UK nie odpuszcza, dlatego problemu nie należy traktować wyłącznie jako wakacyjnej przestrogi. Liczba przypadków najbardziej agresywnej odmiany raka skóry przekroczyła historyczną granicę 20 tys. diagnoz rocznie.

Trudno uznać to za przypadek w epoce kultu opalonej skóry, weekendowych „smażingów” i powszechnie działających solariów.

Słońce za witaminę D wystawia rachunek

Według Cancer Research UK w 2022 roku odnotowano dokładnie 20 980 nowych przypadków czerniaka. Medycyna rozwija się błyskawicznie, ale najwyraźniej moda na lekceważenie promieniowania UV rozwija się jeszcze szybciej. Ciągle zapominamy o złośliwości promieniowania ultrafioletowego i uszkadzania przez nie DNA komórek skóry. Efekty uszkodzeń nie pojawiają się od razu. Człowiek wychodzi z plaży zadowolony, lekko zaróżowiony, dumny z ładnej opalenizny.

Głównym winowajcą rozwoju nowotworu skóry pozostaje nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV – zarówno naturalne, pochodzące ze słońca, jak i to emitowane przez solaria. Oparzenie słoneczne nie jest niewinną pamiątką po weekendzie nad wodą. Co ciekawe, aż 9 na 10 przypadków czerniaka można byłoby potencjalnie uniknąć.

Kobiety chorują wcześniej

Kobiety częściej zapadają na czerniaka w młodszym wieku. Lekarze wiążą to przede wszystkim z intensywniejszym korzystaniem ze słońca, częstszym plażowaniem oraz korzystaniem z solariów. Mężczyźni z kolei „pracują” na nowotwór latami. Nowotwór pojawia się w charakterystycznych miejscach. U około 40 proc. mężczyzn czerniak rozwija się na tułowiu – najczęściej na plecach, klatce piersiowej lub brzuchu. U kobiet zmiany częściej występują na nogach.

14-latkowie w solarium?

Walka z rakiem skóry przenosi się na poziom prawa. Rząd zapowiedział zaostrzenie zasad korzystania z solariów. Bo mimo że osoby poniżej 18. roku życia nie mogą legalnie korzystać z łóżek opalających, zakaz łatwo obejść przez bezobsługowe płatności zbliżeniowe. Wtedy nawet 14-latkowie potrafią korzystać z solariów bez jakiejkolwiek kontroli personelu.

W odpowiedzi ministerstwo zdrowia rozważa obowiązkową weryfikację tożsamości klientów i konieczność fizycznej obecności pracowników podczas korzystania z solarium.

Jak rozpoznać czerniaka?

Dermatolodzy apelują, by regularnie obserwować skórę i reagować na każdą nietypową zmianę. Na ratunek podsyłają pomocną zasadę ABCDE stosowaną przy ocenie pieprzyków:

  • A jak asymetria,
  • B jak nierówne brzegi,
  • C jak zmieniający się kolor,
  • D jak duży rozmiar – zwykle powyżej 6 mm,
  • E jak ewolucja – zmiana wyglądu w czasie.
U mężczyzn czerniak często rozwija się na tułowiu, a u kobiet na nogach / fot. Shutterstock.com

Niepokój powinny wzbudzić niegojące się ranki, swędzące zmiany skórne i dodatkowo nowe znamiona pojawiające się nagle. Ponieważ takie objawy mogą wskazywać na chorobę, nie należy ich bagatelizować i warto skonsultować je ze specjalistą.

Podstawowa ochrona przeciwsłoneczna

Bezpieczeństwo na słońcu nie wymaga rezygnowania z uroków lata i zamknięcia się w domu do września. Chodzi o zachowanie rozsądku. Często brakuje go, gdy termometry pokazują ponad 30 stopni, a zdjęcia z plaż zalewają Instagrama.

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania ze słońca:

  • unikanie pełnego słońca między godziną 11.00 a 15.00,
  • noszenie nakrycia głowy i odzieży chroniącej skórę,
  • używanie okularów z filtrem UV,
  • regularne stosowanie kremów z filtrem SPF 30 lub SPF 50+,
  • ponawianie aplikacji kremu po kąpieli i wytarciu skóry ręcznikiem.
