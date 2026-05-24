Niemcy: składki zdrowotne znowu w górę? Nowa analiza pokazuje, ile zapłacą Polacy w 2026 r.

Rosnące koszty leczenia, starzejące się społeczeństwo i miliardowe deficyty kas chorych sprawiają, że niemiecki system ochrony zdrowia znajduje się pod coraz większą presją. Najnowsze analizy rynku pokazują, że w 2026 roku miliony pracowników – w tym setki tysięcy Polaków zatrudnionych w Niemczech – mogą zapłacić wyższe składki zdrowotne.

Eksperci alarmują, że bez reform i dodatkowych oszczędności publiczny system ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech będzie wymagał dalszego podnoszenia składek.

- Advertisement -

System zdrowotny w Niemczech coraz droższy

Niemiecki system ustawowych kas chorych (GKV) od lat opiera się na zasadzie solidarności społecznej. Składki są uzależnione od wysokości dochodów, a nie od wieku czy stanu zdrowia. Dzięki temu większość mieszkańców kraju ma dostęp do publicznej opieki zdrowotnej niezależnie od sytuacji życiowej.

Problem polega jednak na tym, że wydatki systemu rosną dziś znacznie szybciej niż wpływy ze składek. Coraz większe koszty generują między innymi drogie terapie, wzrost cen usług medycznych, niedobory personelu oraz starzenie się społeczeństwa.

Według najnowszych analiz finansowych wydatki kas chorych rosną w tempie przekraczającym wzrost przychodów. To oznacza coraz większy deficyt, który musi zostać pokryty dodatkowymi składkami pobieranymi od pracowników i pracodawców.

Ile wynoszą składki zdrowotne w Niemczech?

Podstawowa składka zdrowotna w Niemczech wynosi obecnie 14,6 proc. wynagrodzenia brutto. Koszt jest dzielony po połowie między pracownika i pracodawcę.

Do tego dochodzi jednak tzw. składka dodatkowa (Zusatzbeitrag), którą każda kasa chorych ustala indywidualnie. Właśnie ten element systemu rośnie obecnie najszybciej.

W 2026 roku średni poziom dodatkowej składki ma wynosić około 2,9 proc., choć wiele kas już teraz przekracza poziom 3 proc. Ostatecznie całkowite obciążenie zdrowotne może sięgać średnio nawet około 17–18 proc. wynagrodzenia brutto.

Poniżej szacunkowe wyliczenia i porównanie:

Dla pracowników oznacza to niższe wynagrodzenie „na rękę”, a dla firm – wyższe koszty zatrudnienia.

Polacy pracujący w Niemczech też odczują podwyżki

Wyższe składki obejmą również Polaków zatrudnionych za Odrą. Według różnych szacunków w Niemczech pracują setki tysięcy obywateli Polski, z których większość korzysta właśnie z publicznego systemu GKV.

W praktyce oznacza to, że wzrost składki dodatkowej automatycznie zmniejszy ich miesięczne wynagrodzenie netto. Im wyższa pensja, tym bardziej odczuwalne będą zmiany.

Przykładowo przy wynagrodzeniu rzędu 4–5 tys. euro brutto rocznie różnice wynikające z podwyżek składek mogą oznaczać setki euro dodatkowych kosztów w skali roku.

Zobacz także: Wiek emerytalny w Niemczech podniesiony do 70-tki

Kasy chorych mają problem z rezerwami

Jednym z największych problemów niemieckiego systemu są dziś niewystarczające rezerwy finansowe. Zgodnie z przepisami kasy chorych powinny posiadać zabezpieczenia odpowiadające około 20 proc. miesięcznych wydatków.

W praktyce jednak wiele z nich znajduje się znacznie poniżej wymaganego poziomu. To sprawia, że nawet niewielki wzrost kosztów leczenia szybko przekłada się na konieczność podnoszenia składek.

Eksperci podkreślają, że bez reform finansowych sytuacja może się dalej pogarszać, a kolejne podwyżki w następnych latach pozostają bardzo prawdopodobne.

Niemcy szykują reformy systemu

Rząd w Berlinie zapowiada działania mające ustabilizować finanse kas chorych i ograniczyć tempo wzrostu składek. Branża ubezpieczeniowa podkreśla jednak, że bez głębszych zmian strukturalnych problemu nie uda się rozwiązać na dłuższą metę.

Dyskusja dotyczy między innymi ograniczania kosztów administracyjnych, zmian w finansowaniu szpitali oraz większego wsparcia systemu z budżetu państwa.

Na razie jednak dla milionów pracowników w Niemczech – także dla Polaków – najbardziej odczuwalny pozostaje jeden efekt: coraz wyższe składki zdrowotne.