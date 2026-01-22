Wise czy Revolut? Porównujemy kursy wymiany i opłaty 

Wise i Revolut to jedne z najbardziej popularnych alternatyw dla tradycyjnych banków w UK i nie tylko. Wypadają korzystniej niż banki szczególnie jeśli transferujesz funty do Polski. Jednak ostatnio Revolut “podpadł” wielu użytkownikom przez limity i prowizje przy przewalutowaniach. Sprawdziliśmy jak realnie wypadają opłaty w obu firmach. Poniżej rzetelne porównanie obu systemów.

Wise i Revolut to nie banki

Najpierw należy podkreślić, że ani Wise, ani Revolut nie są pełnoprawnymi bankami w Wielkiej Brytanii.

Ani Wise ani Revolut nie posiada brytyjskiej licencji bankowej. Oba działają jako instytucja pieniądza elektronicznego (Electronic Money Institution – EMI) regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA).

Revolut co prawda jest zarejestrowany jako Revolut Bank, ale na Litwie. Jego litewska licencja bankowa działa w UE, ale nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Dlatego użytkownicy UK nie są klientami banku, tylko instytucji e-money, tak jak użytkownicy Wise. Revolut stara się o pełną licencję bankową w UK (proces trwa od 2021).

Co to oznacza dla użytkownika?

Zarówno w Revolut jak i Wise, pieniądze nie są chronione przez FSCS (Financial Services Compensation Scheme – do £85,000). Zamiast tego środki są „safeguarded”, czyli przechowywane na oddzielnych kontach w dużych bankach i nie mogą być używane przez firmę do inwestowania czy pożyczania.

Jeśli Wise lub Revolut upadnie, twoje środki powinny być zwrócone, ale nie gwarantuje tego rząd UK (FSC zapewnia taką gwarancję tylko dla banków).

Porównanie statusu Revolut i Wise jako banków Cecha Wise Revolut Czy jest bankiem w UK? ❌ Nie ❌ Nie Status prawny EMI, licencja FCA EMI, licencja FCA Ochrona FSCS (£85k) ❌ Nie ❌ Nie Safeguarding ✔ Tak ✔ Tak Oddzielne konta klientów ✔ ✔ Możliwość kredytów/depozytów bankowych ❌ Nie ❌ Nie

Wise vs Revolut. Co jest tańsze w codziennym użytkowaniu?

Sprawdziliśmy jakie opłaty wiążą się z codziennym użytkowaniem zarówno Revoluta i Wise. Braliśmy pod uwagę zarówno lokalne przelewy, jak i przewalutowywanie pieniędzy i przelewanie ich do Polski a także płacenie kartą za granicą.

Lokalne przelewy do UK

W obu przypadkach lokalne przelewy (z UK do UK) są darmowe, a ich wykonanie bardzo proste przez aplikację. Revolut umożliwia także wysyłanie pieniędzy do innych użytkowników Revoluta po ich nazwach/tagach, a także po numerze telefonu, co ułatwia transfery.

Przewalutowanie/przelewy do Polski

Przelewy międzynarodowe w tym do Polski różnią się jednak znacząco u obu operatorów.

Wygląda na to, że Wise oferuje bardziej jasną politykę cen za przelew międzynarodowy z przewalutowaniem niż Revolut. Opłaty są stałe, a kurs jest realny uśredniony i wiadomy. Tu sprawdzisz aktualny kurs z Wise.

W Revolut z kolei ma różne opłaty w zależności od planu konta, limitów i nawet dnia tygodnia. W każdym z 5 planów Revoluta (Standard, Plus, Premium, Metal, Ultra) użytkownik na inny limit darmowych przewalutowań. Prawie każdy też naciął się na prowizję 1% za transfery w weekendy, kiedy pilnie musiał przelać pieniądze i nie mógł poczekać do poniedziałku. Niby opłata niewielka, bo tylko 1%, ale jest to denerwujące.

Przykładowo darmowy plan Standard oferuje bezpłatne 1000 funtów przewalutowań, (powyżej tej kwoty jest 1% prowizji). Jednak limit ten dotyczy tylko przelewów od poniedziałku do piątku. W weekendy płacimy prowizję zawsze co może być zaskoczeniem. Chyba, że mamy dwa najdroższe plany Revoluta Metal £14.99 miesięcznie, lub Ultra £55, które jako jedyne oferują przewalutowania w weekend bez prowizji.

Mowa tu nie tylko o przesyłaniu pieniędzy na zewnętrzne konta, ale także przewalutowaniu w obrębie Revoluta. Czyli przewalutowywując funty na złotówki w obrębie Revolut w weekend, aby je wysłać do Polski i tak zapłacimy prowizję.

W Revolut są też opłaty za np. przelew na konto oszczędnościowe. Powyżej limitu (1000 funtów na miesiąc) przelewając na własne konto oszczędnościowe, też zapłacimy prowizję.

Płatności kartą poza UK

Wise: Jeśli masz środki w odpowiedniej walucie na koncie Wise — możesz płacić kartą bez dodatkowej opłaty. Wise używa realnego kursu (kurs średni mid-market).

Wypłaty z bankomatu za granicą: Wise oferuje 2 darmowe wypłaty miesięcznie (lub do równowartości ok. 100 USD/100 EUR, zależnie od kraju).

Po wykorzystaniu darmowych wypłat — opłata jest relatywnie niska (np. 1.5 USD + prowizja, albo 2% dla większych kwot — w zależności od waluty i regulaminu).

Jeśli nie masz środków w lokalnej walucie — Wise musi dokonać przewalutowania: wtedy pojawia się opłata za konwersję (choć zwykle niewielka, np. od ~0,33 % w górę).

Po przekroczeniu miesięcznej liczby darmowych wypłat z bankomatu — każda kolejna może być dodatkowo opodatkowana.

W skrócie: Wise bywa bardzo korzystny przy częstych podróżach / płatnościach za granicą, o ile pilnujesz waluty konta i wypłat.

Revolut: Jeśli masz środki w odpowiedniej walucie na koncie — możesz płacić kartą bez dodatkowej opłaty. Wypłaty z bankomatu: darmowe do określonego limitu (różnego w zależności od planu), potem często 2 % prowizji albo opłata min. za wypłatę.

Kryterium / cecha Wise Revolut Koszty przelewów międzynarodowych / przewalutowania Niskie i bardzo przewidywalne — opłaty od ok. 0,64% kwoty + realny kurs rynkowy (tzw. kurs mid-market). Różne. Tańsze lub droższe — wszystko zależy od planu, limitów i dnia tygodnia: np. w planie Standard przewalutowanie do określonego limitu jest bez opłaty, potem 1%; w weekend dodatkowa prowizja ~1%. Przejrzystość kosztów i kursów walut Bardzo dobra — widzisz kurs i opłatę z góry , zanim wyślesz przelew. Kurs to realny kurs rynkowy. Kursy czasem mają narzut, a dodatkowe koszty np. weekendowe mogą zaskoczyć. Opłata za konto / subskrypcja Konto bez opłat miesięcznych. Darmowy plan (Standard) jest bez opłat, ale wyższe plany (Plus / Premium / Metal itp.) już kosztują. Szybkość i prostota przelewów do Polski Dobre. Dobre. Dodatkowe funkcje (wydawanie karty, płatności, budżetowanie, „bankowość codzienna”) Bardziej „oszczędnościowo-transferowy” — przelewy międzynarodowe, obsługa wielu walut, kursy, karta, ale mniej funkcji jak bank. Szeroki zestaw funkcji: karta, płatności, konta walutowe, budżetowanie, dodatkowe usługi — przydatne, jeśli mieszkasz w UK i chcesz mieć „komplet”.

Kiedy Wise będzie lepszy?

W naszym odczuciu Wise jest często bardziej opłacalny dla osób, które regularnie przelewają pieniądze do Polski lub podróżują i potrzebują też przewalutowywać środki w weekendy. Zwłaszcza jeśli zależy nam na niskich kosztach i przewidywalności opłat/kursów oraz możliwości robienia przelewów w dowolne dni bez obaw o koszty np. weekendowe przelewy w Revolut zawsze mają opłatę. Jeśli cenisz prostotę i przejrzystość rozliczeń.

Wise chwali się, że nie pobiera opłat za utrzymanie konta i jest to prawda. W Revolut po rejestracji, często okazuje się, że potrzebne nam funkcje są dostępne w innym płatnym planie.

W przypadku dużych lub częstych transferów do Polski Wise też wychodzi taniej niż Revolut. Nawet jeśli przelewamy środki w limicie i nie mamy prowizji naliczonej przez Revolut, strata na kursie może oznaczać, że odbiorca dostanie mniej niż dostałby w Wise z prowizją.

Dla przykładu w momencie pisania tego artykułu:

Kurs w Wise 1 GBP ≈ 4,8347 PLN

Revolut 1 GBP ≈ 4,8181 PLN

Przy przesyłaniu 1000 GBP

WISE zabiera 0,47% prowizji. Odbiorca łącznie dostanie 4811,97 PLN

Revolut

przy braku prowizji, jak jesteś w limicie i nie ma weekendu odbiorca dostanie 4 818,10 PLN, a więc niecałe 7zł więcej niż w Wise.

a więc niecałe 7zł więcej niż w Wise. w weekend, lub jeśli wykorzystałeś limit zabiera 1% prowizji, odbiorca dostanie 4769,91 PLN, a więc 40zł mniej.

Im większa kwota transferu tym różnica większa na niekorzyść Revoluta.

Kiedy Revolut może mieć sens

Revolut może być lepszy, jeżeli chcesz mieć wszystko w jednym — konto, kartę, zarządzanie wydatkami, oszczędzania, budżetowania, konto oszczędnościowe, konto dla dziecka. Dodatkowo pozwala na inwestowaniem w tym inwestowanie w kryptowaluty.

Jeśli jednak chcesz głównie przewalutowywać funty i wysyłać złotówki na konto w Polsce, Revolut może być droższy — zwłaszcza przy darmowym planie i przy przewalutowaniach powyżej limitów albo w weekendy.