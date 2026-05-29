Dodatkowy podatek dla Polaków pracujących w Holandii? Gmina chce obciążyć pracowników sezonowych

W holenderskiej gminie Son en Breugel rozgorzała dyskusja, która może zainteresować tysiące Polaków pracujących za granicą. Lokalne władze rozważają wprowadzenie specjalnej opłaty dla pracowników migrujących, którzy tymczasowo mieszkają na terenie gminy, ale nie są tam oficjalnie zameldowani. Czy dodatkowy podatek dla Polaków pracujących w Holandii jest realnie potrzebny?

Choć formalnie miałby to być podatek turystyczny, przeciwnicy projektu już określają go mianem „podatku dla cudzoziemców”. W praktyce nowe przepisy mogłyby objąć między innymi Polaków zatrudnionych sezonowo w rolnictwie, logistyce czy transporcie.

Podatek dla Polaków pracujących w Holandii ma wesprzeć lokalny budżet

Pomysł wyszedł od lokalnych polityków partii VVD. Argumentują oni, że osoby mieszkające czasowo w gminie również korzystają z infrastruktury, dróg, transportu czy innych usług publicznych. Według władz koszty utrzymania tych usług rosną. Natomiast sytuacja finansowa gminy jest coraz trudniejsza.

Holenderskie prawo pozwala samorządom pobierać podatek turystyczny od osób nocujących odpłatnie na terenie gminy, jeśli nie są one jej mieszkańcami. Dotychczas rozwiązanie to dotyczyło głównie turystów. Jednak Son en Breugel chce rozszerzyć interpretację przepisów również na pracowników sezonowych i migrantów zarobkowych.

To oznacza, że polski pracownik zbierający szparagi, pracujący w szklarni lub kierowca ciężarówki mieszkający tymczasowo w hotelu pracowniczym będzie, w przypadku przyjęcia zmiany, objęty dodatkową opłatą.

Czy podatek rzeczywiście zapłacą sami pracownicy?

To jedno z najważniejszych pytań w całej debacie. Część lokalnych polityków podkreśla, że koszty mogą ostatecznie zostać przerzucone na agencje pracy lub pracodawców, którzy organizują zakwaterowanie. Jednak w praktyce wiele zależy od zapisów umów i sposobu rozliczeń.

Eksperci zwracają uwagę, że podobne koszty często finalnie trafiają do samych pracowników. Głównie poprzez wyższe opłaty za zakwaterowanie lub niższe wynagrodzenia netto. W przypadku osób pracujących sezonowo nawet niewielkie dodatkowe koszty mogą być odczuwalne. Zwłaszcza przy rosnących cenach życia w Holandii.

Podatek dla Polaków pracujących w Holandii budzi polityczne emocje

Projekt wywołał wyraźny podział wśród lokalnych ugrupowań. Zwolennicy przekonują, że obecni mieszkańcy nie powinni sami finansować infrastruktury wykorzystywanej również przez osoby przyjezdne. Przeciwnicy odpowiadają jednak, że pracownicy migrujący już dziś płacą podatki od wynagrodzeń, robią zakupy, korzystają z usług i wspierają lokalną gospodarkę.

Pojawiają się także głosy, że określanie pracowników sezonowych mianem „turystów” jest nadużyciem. Krytycy podkreślają, że osoby przyjeżdżające do ciężkiej pracy fizycznej nie powinny być traktowane w taki sam sposób jak odwiedzający Holandię turyści.

W debacie coraz częściej pada również określenie „buitenlandersbelasting”, czyli „podatek dla cudzoziemców”. To pokazuje, jak bardzo temat stał się politycznie i społecznie wrażliwy.

Czy opłata za pobyt dla migrantów może pojawić się także w innych gminach?

Na razie chodzi o jedną gminę. Jednak sprawa może mieć szersze konsekwencje. Holandia od lat zmaga się z problemem zakwaterowania pracowników migrujących i rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury lokalnej. Jeśli rozwiązanie w Son en Breugel okaże się skuteczne finansowo, podobne pomysły mogą pojawić się również w innych regionach kraju.

Dla wielu Polaków pracujących w Holandii byłby to kolejny sygnał, że warunki pracy i życia migrantów stają się coraz bardziej przedmiotem politycznych sporów. Szczególnie że to właśnie Polacy należą do największych grup pracowników sezonowych w holenderskim rolnictwie, magazynach i transporcie.

Podatek dla Polaków pracujących w Holandii może zmienić debatę o pracy migrantów

Spór wokół nowej opłaty pokazuje szerszy problem, z którym mierzy się dziś Holandia. Gospodarka nadal potrzebuje tysięcy pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, ale jednocześnie rośnie presja społeczna dotycząca kosztów migracji zarobkowej, rynku mieszkań i lokalnych usług publicznych.

Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, jednak sama dyskusja już budzi ogromne emocje — zarówno wśród holenderskich mieszkańców, jak i samych pracowników z Polski. Dla wielu osób pytanie nie brzmi już, czy taki podatek jest możliwy, ale czy w przyszłości stanie się standardem również w innych częściach Holandii.