Już dziś! Finał! Justyna Steczkowska na Eurowizji!

Półfinał 13 maja pokazał, że Justyna Steczkowska to artystka pełna, światowej klasy. Polska wokalistka z łatwością przeszła do finału konkursu i właśnie dziś ma szansę zdobyć pierwsze miejsce w konkursie Eurowizja 2025! Czy uda się jej zdobyć ten historyczny sukces? To zależy także od nas – Polaków za granicą. A ważny jest każdy głos, na który wokalistka zdecydowanie zasłużyła! Dziś wieczorem czeka nas świetna zabawa!

Półfinał jak z bajki – narodziny „Yennefer Eurowizji”

Wtorkowy półfinał 13 maja przejdzie do historii polskich występów na Eurowizji. Justyna Steczkowska zaprezentowała się w utworze, który był nie tylko popowym manifestem siły kobiecości, ale też spektakularnym show wizualno-wokalnym. Jej występ porównywano do magicznych widowisk z pogranicza fantasy i koncertu światowej gwiazdy – dziennikarze nazwali ją nawet „Yennefer Eurowizji”, od legendarnej czarodziejki z sagi „Wiedźmin”.

W czarnej, błyszczącej kreacji z dynamiczną choreografią i perfekcyjną reżyserią świateł, Justyna hipnotyzowała publiczność w Bazylei. Co więcej, wokalnie wypadła bezbłędnie – z operowym zacięciem, niesamowitą kontrolą głosu i mocą, która na żywo dosłownie ścinała z nóg. Owacje na stojąco i entuzjastyczne recenzje w europejskich mediach sprawiły, że awans do finału był formalnością.

Finał Eurowizja 2025 – kiedy i gdzie oglądać?

Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 odbędzie się dzisiaj – w sobotę, 17 maja o godzinie 21:00 w hali St. Jakobshalle w Bazylei (Szwajcaria). Transmisję na żywo można oglądać:

w Polsce: w TVP1 oraz online na TVP VOD,

za granicą: przez oficjalny kanał YouTube Eurovision Song Contest, a także lokalne telewizje transmitujące Eurowizję (np. BBC, ARD, RTVE, France 2).

Jak głosować na Justynę Steczkowską?

Polacy mieszkający za granicą mogą głosować SMS-owo lub przez aplikację mobilną Eurovision App, dostępnej w App Store i Google Play. Niestety, osoby przebywające w Polsce nie mogą głosować na polską reprezentantkę – mogą jednak zachęcać znajomych z zagranicy, by oddali głos właśnie na Justynę!

Wśród najlepszych – kto jeszcze w finale?

W finale zmierzy się 26 państw – 20 wyłonionych z dwóch półfinałów oraz 6 automatycznych finalistów (tzw. „Wielka Piątka” + gospodarz). Oto niektórzy z tegorocznych faworytów:

Szwecja: KAJ z ekstatycznym „Bara Bada Bastu” – retro-dance-popowy hit.

Hiszpania: Melody z utworem „Esa Diva” – potężna latynoska energia.

Ukraina: Ziferblat z „Bird of Pray” – emocjonalna ballada niosąca przesłanie nadziei.

Włochy: Alessandro Marelli z „Lucciole” – romantyczna i teatralna propozycja.

Jednak to Polska i Justyna Steczkowska są dziś na ustach wszystkich. Natomiast film z jej występem z Eurowizji maj 2,5 mln wyświetleń! To najwięcej spośród wszystkich finalistów. Absolutny rekord!

Justyna Steczkowska – wokalistka totalna

Justyna to nie debiutantka, lecz prawdziwa artystka o międzynarodowym kalibrze. Jej kariera obejmuje dziesiątki płyt, niezliczone koncerty, występy z orkiestrami symfonicznymi i eksperymenty z elektroniką. Na Eurowizji 2025 udowodniła, że dojrzałość sceniczna i bezkompromisowa wizja artystyczna mogą równać się z najnowszymi trendami muzyki pop. Jej show był nie tylko pięknie skonstruowany – był emocjonalny, pełen symboliki i przemyślany w każdym detalu.

Eurowizja 2025. Czy Polska sięgnie po pierwsze zwycięstwo?

Szansa jest realna. Jeśli Europa da się porwać temu występowi tak, jak zrobiła to publiczność w półfinale, Polska może po raz pierwszy w historii zdobyć pierwsze miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji. Ale wszystko zależy od głosów – szczególnie Polaków mieszkających w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Irlandii, Francji i innych krajach.

Głosujmy na Justynę – artystkę, która pokazała, że marzenia mogą się spełnić, gdy talent spotyka odwagę.