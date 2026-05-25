Koszty lotów są niższe niż koszt podróży pociągiem? Jak jest na wybieranych przez Polaków trasach?
Koszty lotów są niższe niż koszt podróży pociągiem? Jak jest na wybieranych przez Polaków trasach? / fot. Shutterstock
HolandiaTransportPodróże i turystyka
3 min.czytania

Koszty lotów w Europie wzrosły o 13 proc. Pociągi są tańsze na wielu trasach

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Podróże lotnicze w Europie znacznie podrożały w ciągu ostatniego roku. Natomiast ceny biletów kolejowych utrzymują się na stabilnym poziomie. Jak wypadają koszty lotów w porównaniu z cenami przejazdów kolejowych na trasach najczęściej wybieranych przez Polaków?

W badaniu przeprowadzonym przez platformę oszczędnościowo-inwestycyjną Raisin przeanalizowano koszty podróży dla czteroosobowej rodziny z dwójką dzieci w wieku 10 i 14 lat. Porównano koszty lotów na dziesięciu europejskich trasach.

Coraz wyższe koszty lotów w Europie

Na potrzeby badania koszty lotów sprawdzono w dniach 10 i 11 maja 2026 roku dla podróży między 6 lipca a 7 sierpnia. Porównanie objęło trasy z Dworca Centralnego w Amsterdamie i lotniska Schiphol do dziesięciu destynacji w Europie.

- Advertisement -

Średnio ceny lotów (bez bagażu) wzrosły o 13,1 proc. z 808 euro w 2025 roku do 914 euro w 2026 roku. Jedynym kierunkiem, w którym ceny spadły, był Wiedeń, gdzie cena biletu powrotnego spadła z 987 euro do 968 euro.

Ceny wzrosły we wszystkich dziewięciu pozostałych kierunkach. A największy wzrost odnotowano w Innsbrucku. Tam koszty podróży wzrosły o około jedną trzecią, z 896 euro do 1198 euro.

Zamiast samolotu lepiej wybrać pociąg?

Badania wskazują, że różnica między kosztami podróży samolotem a koleją jeszcze się pogłębiła, obecnie wynosząc średnio 401 euro na rodzinę.

Ceny biletów kolejowych wzrosły jedynie nieznacznie, o 2,5 proc., z 500 euro do 513 euro. Podróże pociągiem pozostają stosunkowo niedrogie, zwłaszcza do destynacji w Niemczech, Austrii i Czechach.

Na przykład podróż z Holandii do Monachium kosztuje średnio około 275 euro, a do Berlina – 288 euro. Nawet na dłuższych trasach, takich jak Praga i Wiedeń, podróż pociągiem pozostaje znacznie tańsza niż samolotem.

Na dziewięciu z dziesięciu tras objętych badaniem podróż pociągiem jest tańsza niż samolotem. Jedynym wyjątkiem jest Londyn, gdzie bilet kolejowy (z Holandii) kosztuje 652 euro w porównaniu z 554 euro za lot.

Unia Europejska chce, aby podróżni częściej wybierali pociąg niż samolot
Unia Europejska chce, aby podróżni częściej wybierali pociąg niż samolot / fot. Shutterstock

Różnice cen między miejscami docelowymi są znaczne. Największy kontrast widać w Innsbrucku, gdzie podróż pociągiem kosztuje 330 euro w porównaniu z 1198 euro drogą lotniczą. Duże różnice występują również w południowej Francji: podróż pociągiem z Holandii do Bordeaux kosztuje średnio 1120 euro, a do Marsylii 915 euro. Choć w obu przypadkach kolej pozostaje nieco tańsza niż samolot.

Ceny lotów w badaniu zebrano za pomocą Google Flights, natomiast ceny biletów kolejowych oparto na danych z platform takich jak Trainline i Deutsche Bahn. Podane ceny lotów nie uwzględniają kosztów bagażu.

Loty i pociągi do Polski

Poza badaniem przeprowadzonym przez platformę oszczędnościowo-inwestycyjną, porównaliśmy też koszty lotów z cenami pociągów na wybieranych przez Polaków trasach. Podczas gdy samolot nadal jest najszybszą i najtańszą opcją między Polską i Wielką Brytanią, to podróż pociągiem i samolotem między Holandią i Polską jest już cenowo bardziej porównywalna. A miedzy Polską i Niemcami – opłacalna.

Dla porównania – najniższa cena na pociąg między Krakowem i Amsterdamem w sierpniu wynosi 57,99 euro (245,84 zł). I podobną najniższą cenę oferuje tani przewoźnik lotniczy Ryanair na tej trasie.

Lot między Polską i Holandią trwa od 1,5 do 2 godzin. Jednak powinniśmy także doliczyć do tego dojazd do i z lotniska wraz z odprawą. Co zajmuje średnio od 5 do 6 godzin. W ten sposób całkowity czas podróżny trwa od 11 do 14 godzin samolotem.

Natomiast podróż pociągiem wymaga co najmniej jednej przesiadki (najczęściej w Berlinie). A czas przejazdu (całkowity) z Warszawy do Amsterdamu wynosi od 12 do 14 godzin. Z kolei średni koszt biletów szacuje się między 320 a 700 zł. A średni koszt przelotu to od 400 do 500 zł.

Podróż samolotem z Polski do Niemiec może się zamknąć w najniższej cenie 81 zł. Sam lot trwa średnio godzinę i 44 minuty (nie licząc jednak dojazdu na lotnisko i odprawy). Natomiast podróż pociągiem między Polską i Niemcami należy do najwygodniejszych dzięki bezpośrednim połączeniom EuroCity (EC). Między Warszawą i Berlinem podróż trwa 5,5 godziny, a między Wrocławiem i Berlinem 4,5 godziny.

Natomiast bilety możemy dostać w promocyjnych cenach, które zaczynają się nawet od 29,90 euro (za przejazd z Warszawy).

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Polacy na emigracji namiętnie popełniają ten błąd w sieci

Większość darmowych VPN-ów sprzedaje dane użytkowników. Ten wyjątek daje bezpieczeństwo, prywatność i dostęp do polskich treści za granicą.

Port w Dover wydał ostrzeżenie dla podróżnych przed długim weekendem

Port w Dover poprosił pasażerów promów o przygotowanie się na opóźnienia. W piątek rano port ogłosił 90-minutowy czas oczekiwania na granicy.

Mieszkasz w Holandii i masz pleśń w mieszkaniu? Możesz dostać obniżkę czynszu

Jeżeli pleśń lub wilgoć nie są spowodowane niewłaściwym użytkowaniem mieszkania, najemca może ubiegać się o obniżenie czynszu do czasu usunięcia usterki. Jak to zrobić?

Unijny system rezerwacji biletów kolejowych może obniżyć ceny

Komisja Europejska poinformowała, że nowy system rezerwacji biletów kolejowych ma usprawnić podróże międzynarodowe na kontynencie.

Fachowiec bez głosu to fachowiec bez awansu. Jak nowoczesne technologie pomagają Polakom zarabiać więcej za granicą

Za granicą liczą się nie tylko umiejętności. Coraz częściej o lepszej pracy i wyższych zarobkach decyduje skuteczna komunikacja.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport