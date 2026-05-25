Koszty lotów w Europie wzrosły o 13 proc. Pociągi są tańsze na wielu trasach

Podróże lotnicze w Europie znacznie podrożały w ciągu ostatniego roku. Natomiast ceny biletów kolejowych utrzymują się na stabilnym poziomie. Jak wypadają koszty lotów w porównaniu z cenami przejazdów kolejowych na trasach najczęściej wybieranych przez Polaków?

W badaniu przeprowadzonym przez platformę oszczędnościowo-inwestycyjną Raisin przeanalizowano koszty podróży dla czteroosobowej rodziny z dwójką dzieci w wieku 10 i 14 lat. Porównano koszty lotów na dziesięciu europejskich trasach.

Coraz wyższe koszty lotów w Europie

Na potrzeby badania koszty lotów sprawdzono w dniach 10 i 11 maja 2026 roku dla podróży między 6 lipca a 7 sierpnia. Porównanie objęło trasy z Dworca Centralnego w Amsterdamie i lotniska Schiphol do dziesięciu destynacji w Europie.

Średnio ceny lotów (bez bagażu) wzrosły o 13,1 proc. z 808 euro w 2025 roku do 914 euro w 2026 roku. Jedynym kierunkiem, w którym ceny spadły, był Wiedeń, gdzie cena biletu powrotnego spadła z 987 euro do 968 euro.

Ceny wzrosły we wszystkich dziewięciu pozostałych kierunkach. A największy wzrost odnotowano w Innsbrucku. Tam koszty podróży wzrosły o około jedną trzecią, z 896 euro do 1198 euro.

Zamiast samolotu lepiej wybrać pociąg?

Badania wskazują, że różnica między kosztami podróży samolotem a koleją jeszcze się pogłębiła, obecnie wynosząc średnio 401 euro na rodzinę.

Ceny biletów kolejowych wzrosły jedynie nieznacznie, o 2,5 proc., z 500 euro do 513 euro. Podróże pociągiem pozostają stosunkowo niedrogie, zwłaszcza do destynacji w Niemczech, Austrii i Czechach.

Na przykład podróż z Holandii do Monachium kosztuje średnio około 275 euro, a do Berlina – 288 euro. Nawet na dłuższych trasach, takich jak Praga i Wiedeń, podróż pociągiem pozostaje znacznie tańsza niż samolotem.

Na dziewięciu z dziesięciu tras objętych badaniem podróż pociągiem jest tańsza niż samolotem. Jedynym wyjątkiem jest Londyn, gdzie bilet kolejowy (z Holandii) kosztuje 652 euro w porównaniu z 554 euro za lot.

Różnice cen między miejscami docelowymi są znaczne. Największy kontrast widać w Innsbrucku, gdzie podróż pociągiem kosztuje 330 euro w porównaniu z 1198 euro drogą lotniczą. Duże różnice występują również w południowej Francji: podróż pociągiem z Holandii do Bordeaux kosztuje średnio 1120 euro, a do Marsylii 915 euro. Choć w obu przypadkach kolej pozostaje nieco tańsza niż samolot.

Ceny lotów w badaniu zebrano za pomocą Google Flights, natomiast ceny biletów kolejowych oparto na danych z platform takich jak Trainline i Deutsche Bahn. Podane ceny lotów nie uwzględniają kosztów bagażu.

Loty i pociągi do Polski

Poza badaniem przeprowadzonym przez platformę oszczędnościowo-inwestycyjną, porównaliśmy też koszty lotów z cenami pociągów na wybieranych przez Polaków trasach. Podczas gdy samolot nadal jest najszybszą i najtańszą opcją między Polską i Wielką Brytanią, to podróż pociągiem i samolotem między Holandią i Polską jest już cenowo bardziej porównywalna. A miedzy Polską i Niemcami – opłacalna.

Dla porównania – najniższa cena na pociąg między Krakowem i Amsterdamem w sierpniu wynosi 57,99 euro (245,84 zł). I podobną najniższą cenę oferuje tani przewoźnik lotniczy Ryanair na tej trasie.

Lot między Polską i Holandią trwa od 1,5 do 2 godzin. Jednak powinniśmy także doliczyć do tego dojazd do i z lotniska wraz z odprawą. Co zajmuje średnio od 5 do 6 godzin. W ten sposób całkowity czas podróżny trwa od 11 do 14 godzin samolotem.

Natomiast podróż pociągiem wymaga co najmniej jednej przesiadki (najczęściej w Berlinie). A czas przejazdu (całkowity) z Warszawy do Amsterdamu wynosi od 12 do 14 godzin. Z kolei średni koszt biletów szacuje się między 320 a 700 zł. A średni koszt przelotu to od 400 do 500 zł.

Podróż samolotem z Polski do Niemiec może się zamknąć w najniższej cenie 81 zł. Sam lot trwa średnio godzinę i 44 minuty (nie licząc jednak dojazdu na lotnisko i odprawy). Natomiast podróż pociągiem między Polską i Niemcami należy do najwygodniejszych dzięki bezpośrednim połączeniom EuroCity (EC). Między Warszawą i Berlinem podróż trwa 5,5 godziny, a między Wrocławiem i Berlinem 4,5 godziny.

Natomiast bilety możemy dostać w promocyjnych cenach, które zaczynają się nawet od 29,90 euro (za przejazd z Warszawy).