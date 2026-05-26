Wsparcie British Gas dla osób z trudnościami w płaceniu rachunków. Kto się kwalifikuje?

Rosnące koszty energii i utrzymująca się presja finansowa sprawiają, że coraz więcej gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii ma problem z regulowaniem rachunków za prąd i gaz. To właśnie do takich odbiorców skierowane jest finansowe wsparcie British Gas.

W odpowiedzi na pogłębiające się zadłużenie energetyczne British Gas uruchomił program wsparcia finansowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Co istotne, pomoc nie jest przeznaczona wyłącznie dla klientów tej firmy. O grant mogą starać się również odbiorcy energii korzystający z usług innych dostawców, takich jak OVO Energy, EDF Energy, E.ON Next, Scottish Power czy Octopus Energy.

British Gas otwiera fundusz także dla klientów konkurencji

Program prowadzi przez British Gas Energy Trust. Działa on w ramach funduszu Individuals and Families Fund. Fundusz powstał w 2021 roku. Celem inicjatywy jest pomoc osobom, które mimo prób regulowania bieżących należności nie są w stanie spłacić zaległości za energię.

- Advertisement -

To jedna z najważniejszych cech programu. Wsparcie British Gas trafia do wszystkich. Oznacza to, że z pomocy mogą korzystać także osoby zadłużone wobec innych dostawców energii. W praktyce fundusz jest więc szerokim mechanizmem pomocy dla gospodarstw domowych dotkniętych kryzysem kosztów życia.

Kto może ubiegać się o wsparcie British Gas?

Program skierowany jest przede wszystkim do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które mają problemy ze spłatą zadłużenia energetycznego. Aby zakwalifikować się do wsparcia, trzeba spełnić kilka warunków.

Wnioskodawca musi posiadać zadłużenie za energię w wysokości od 50 do 1700 funtów na liczniku przedpłatowym. Dodatkowo konieczne jest wcześniejsze skorzystanie z profesjonalnej porady finansowej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.Porada finansowa jest potwierdzeniem, że osoba starająca się o pomoc rzeczywiście podjęła próbę uporządkowania swojej sytuacji finansowej.

Fundusz nie jest dostępny dla osób, które otrzymały już grant z British Gas Energy Trust w ciągu ostatnich dwóch lat. Organizacja chce w ten sposób rozszerzyć pomoc na jak największą liczbę nowych gospodarstw domowych.

Przykłady przedstawiane przez British Gas pokazują, że z programu korzystają głównie osoby szczególnie narażone na ubóstwo energetyczne. Są to między innymi osoby starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore. Samotni rodzice czy gospodarstwa utrzymujące się wyłącznie ze świadczeń socjalnych.

Kryzys energetyczny zmienia rolę dostawców energii

Eksperci rynku energetycznego zwracają uwagę, że programy tego typu pokazują, jak bardzo zmieniła się sytuacja społeczna w Wielkiej Brytanii po gwałtownym wzroście cen energii w ostatnich latach. Jeszcze kilka lat temu pomoc dla zadłużonych klientów miała charakter marginalny. Dziś fundusze wsparcia stają się jednym z kluczowych elementów polityki największych dostawców energii.

Rosnąca liczba gospodarstw mających trudności z opłacaniem rachunków sprawia, że firmy energetyczne coraz częściej współpracują z organizacjami doradczymi i instytucjami pomocowymi. Celem jest nie tylko odzyskanie należności, ale także ograniczenie skali wykluczenia energetycznego i problemów społecznych związanych z zadłużeniem.

Pomoc finansowa nie rozwiązuje wszystkich problemów

Choć granty mogą znacząco pomóc w wyjściu z zadłużenia, organizacje społeczne podkreślają, że problem ma znacznie głębszy charakter. Wysokie ceny energii, rosnące koszty życia oraz ograniczone dochody wielu rodzin sprawiają, że część gospodarstw regularnie wpada w spiralę zadłużenia.

Program British Gas może jednak stanowić realne wsparcie dla osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji i nie mają możliwości samodzielnego spłacenia zaległości. Szczególnie ważne jest to, że pomoc trafi również dla klientów konkurencyjnych firm energetycznych. To znacząco zwiększa skalę programu. Wsparcie British Gas jest dostępne dla najbardziej potrzebujących.