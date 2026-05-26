Kolejne obciążenie podatkowe od kwietnia 2027. HMRC sięga po fundusze emerytalne zmarłych

Obciążenia podatkowe od kwietnia 2027 uderzą w spadkobierców i system emerytalny. Brytyjski fiskus przygotowuje jedną z największych zmian dotyczących dziedziczenia oszczędności emerytalnych od wielu lat. Za niecały rok w życie wchodzi kolejne obciążenie podatkowe i wiąże się z wieloma problemami dla spadkobierców.

Od kwietnia 2027 roku fundusze emerytalne pozostawione po śmierci właściciela mają zostać objęte podatkiem spadkowym. Reformę potwierdził brytyjski urząd skarbowy HM Revenue and Customs. Natomiast nowe przepisy już wywołują ogromne emocje wśród ekspertów rynku finansowego, doradców podatkowych i przede wszystkim rodzin..

Dotychczas prywatne fundusze emerytalne w Wielkiej Brytanii były dla wielu osób jednym z najbezpieczniejszych sposobów przekazywania majątku kolejnym pokoleniom. Emerytury często pozostawały poza standardowym systemem podatku spadkowego. Dlatego pełniły rolę finansowej poduszki dla dzieci czy wnuków. Rząd Partii Pracy postanowił jednak ograniczyć wykorzystywanie emerytur jako narzędzia do unikania opodatkowania majątku.

- Advertisement -

HMRC zmienia zasady dziedziczenia emerytur

Nowe obciążenia podatkowe od kwietnia 2027 oznaczają, że środki zgromadzone w funduszach emerytalnych będą wliczane do wartości majątku zmarłego przy obliczaniu podatku spadkowego. W praktyce może to oznaczać konieczność zapłaty nawet 40-procentowego podatku od części odziedziczonych środków.

Zmiana obejmie przede wszystkim prywatne fundusze emerytalne oraz oszczędności emerytalne zgromadzone przez lata pracy. Brytyjskie władze argumentują, że obecny system pozwalał najbogatszym rodzinom chronić ogromne aktywa przed HMRC. Według rządu emerytura miała służyć zabezpieczeniu starości, a nie stać się narzędziem do przekazywania nieopodatkowanego majątku.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że skutki reformy odczują nie tylko najzamożniejsi. W ostatnich latach coraz więcej Brytyjczyków świadomie pozostawiało oszczędności emerytalne nietknięte. Korzystali na emeryturze z innych źródeł dochodu. Powód był prosty. Dotąd fundusze emerytalne dawały rodzinie większą ochronę przed podatkiem spadkowym niż tradycyjne oszczędności czy nieruchomości.

Spadkobiercy będą musieli rozliczyć fundusze emerytalne zmarłego

Największe kontrowersje budzi jednak nie sam podatek, lecz skala nowych obowiązków administracyjnych. HMRC potwierdził, że odpowiedzialność za rozliczenie funduszy emerytalnych spocznie na osobach zarządzających majątkiem po zmarłym.

W praktyce członkowie rodzin lub wykonawcy testamentów będą musieli samodzielnie odnaleźć wszystkie fundusze emerytalne należące do zmarłego. Muszą również ustalić ich wartość, obliczyć należny podatek i przekazać komplet danych do urzędu skarbowego za pomocą nowego systemu cyfrowego.

Problem polega na tym, że wiele osób posiada kilka lub nawet kilkanaście różnych funduszy emerytalnych pochodzących z kolejnych miejsc pracy. Część z nich została założona wiele lat temu. Natomiast dokumentacja bywa niepełna lub rozproszona między różnymi instytucjami finansowymi. W efekcie spadkobiercy będą musieli na własną rękę rozpocząć poszukiwania informacji o oszczędnościach zmarłego. A przeoczenie oznacza karę od HMRC i karne odsetki za nieuregulowany podatek.

Eksperci ostrzegają przed „administracyjnym koszmarem”, jaki czeka spadkobierców

Przedstawiciele branży finansowej alarmują, że nowe przepisy mogą doprowadzić do poważnych problemów dla rodzin przechodzących przez proces dziedziczenia. Według ekspertów spadkobiercy będą działać niczym „detektywi emerytalni”, próbując ustalić, gdzie zmarły przechowywał swoje oszczędności. Dodatkowym problemem mogą stać się konta internetowe, do których rodzina nie posiada loginów, haseł ani aktualnych danych kontaktowych.

Niepokój budzi również możliwość czasowego wstrzymywania wypłat. HMRC potwierdził bowiem, że fundusze emerytalne będą mogły zatrzymać nawet do połowy środków do czasu ostatecznego rozliczenia podatku spadkowego. Oznacza to, że rodziny mogą przez wiele miesięcy czekać na dostęp do części odziedziczonych pieniędzy.

Obciążenia podatkowe od kwietnia 2027 mogą zmienić sposób planowania spadków

Reforma całkowicie zmieni podejście Brytyjczyków do planowania majątku i emerytury. Dotąd fundusze emerytalne były traktowane jako jeden z najbardziej efektywnych podatkowo sposobów przekazywania majątku rodzinie. Po wejściu nowych przepisów wiele osób może zacząć wcześniej wypłacać środki z emerytur lub szukać innych form ochrony majątku.

Zmiany pokazują również szerszy trend widoczny w brytyjskiej polityce fiskalnej. Rząd szuka nowych źródeł dochodów budżetowych w okresie rosnących wydatków publicznych i presji na finanse państwa. Emerytury, które przez lata pozostawały względnie chronione przed podatkiem spadkowym, są kolejnym obszarem objętym większą kontrolą HMRC.

Choć nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od kwietnia 2027 roku, eksperci podkreślają, że osoby posiadające fundusze emerytalne już dziś powinny uporządkować dokumentację. Warto sprawdzić listę posiadanych kont oraz poinformować rodzinę, gdzie znajdują się ich oszczędności. W przeciwnym razie spadkobiercy mogą w przyszłości zmierzyć się nie tylko z wysokim podatkiem, ale również z wyjątkowo skomplikowaną procedurą administracyjną.