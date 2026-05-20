Seks za mieszkanie? Kryzys mieszkaniowy napędza patologiczne oferty najmu

W Irlandii, a szczególnie w Dublinie, narastający kryzys mieszkaniowy doprowadził do zjawiska, które jeszcze kilka lat temu wydawało się marginalne i trudne do wyobrażenia w europejskiej stolicy. „Seks za mieszkanie” to określenie opisujące sytuacje, w których osoby oferujące wynajem pokoju lub lokalu oczekują świadczeń seksualnych w zamian za obniżony czynsz. Patologiczna praktyka jest coraz bardziej popularna.

Nie chodzi tu o relacje oparte na wzajemnej zgodzie czy równowadze, ale o sytuacje nierówności, presji i wykorzystania. Jak wynika z raportu Irish Council for International Students (ICOS), nawet 1 na 20 zagranicznych studentów w Irlandii zetknęło się z propozycją „seksu za mieszkanie”. Co istotne, większość takich ofert pojawia się w przestrzeni internetowej. Głównie w mediach społecznościowych i nieformalnych ogłoszeniach, np. oferta mieszkania za seks w Cork.

Jak wyglądają takie oferty w praktyce

„Seks za mieszkanie” nie zawsze przybiera formę wprost sformułowanej propozycji. Często są to ogłoszenia o „tanim pokoju dla studentki” lub „zakwaterowaniu bez opłat”. Ofertom towarzyszą sugestie lub bezpośrednie oczekiwania dotyczące intymnej relacji z wynajmującym. Często pojawiają się też komunikaty, że właściciel mieszkania chętnie pomoże lub wesprze najemce. Podejrzane są także ogłoszenia podejrzanie tanie, gdzie cena najmu jest znacznie niższa niż standardowa w danym rejonie.

Zdarzają się też sytuacje bardziej ukryte. Wówczas presja pojawia się dopiero po wprowadzeniu się do mieszkania. Wówczas osoba wynajmująca znajduje się w trudnej sytuacji: bez alternatywy, bez oszczędności i często bez znajomości lokalnych praw.

Według organizacji zajmujących się ochroną najemców, takich jak Threshold, problem dotyczy przede wszystkim rynku prywatnego. Tam relacje są mniej sformalizowane. Natomiast kontrola instytucjonalna ograniczona.

Kto jest najbardziej narażony

Najbardziej zagrożone są osoby znajdujące się na styku kilku czynników ryzyka: kobiety, osoby młode, migranci oraz studenci zagraniczni. Dane ICOS wskazują, że 1 na 7 studentów zagranicznych zetknął się również z ofertami zakwaterowania o bardzo niskim standardzie. Wówczas oferty zakładały dzielenie pokoju, a czasem nawet łóżka z obcą osobą.

W Dublinie problem ten jest szczególnie widoczny, ponieważ miasto od lat zmaga się z chronicznym niedoborem mieszkań. Według irlandzkich danych rządowych i analiz rynkowych, średni czynsz w Dublinie należy do najwyższych w Europie w relacji do dochodów. Natomiast liczba dostępnych mieszkań na wynajem utrzymuje się na historycznie niskim poziomie.

Dodatkowo Dublin przyciąga dużą liczbę studentów międzynarodowych. W Irlandii studiuje ich ponad 35–40 tys. rocznie. To zwiększa presję na rynek najmu, szczególnie w okresach rozpoczęcia roku akademickiego.

Dlaczego Dublin ma tak głęboki kryzys mieszkaniowy

Przyczyn jest kilka i nakładają się one od lat. Po pierwsze, rosnący popyt – Dublin jest centrum gospodarczym Irlandii, siedzibą globalnych firm technologicznych i finansowych, co przyciąga pracowników z całeg o świata. Po drugie, ograniczona podaż mieszkań, wynikająca z niedoboru budownictwa i długich procedur inwestycyjnych.

Według danych irlandzkiego Central Statistics Office, liczba nowych mieszkań oddawanych do użytku w ostatnich latach jest znacznie niższa od szacowanego zapotrzebowania (ok. 30–35 tys. rocznie potrzeb vs. niższa realna podaż w wielu latach). Efektem jest strukturalna luka mieszkaniowa. Dlatego utrzymują się wysokie ceny i ograniczona dostępność lokali.

Do tego dochodzą bardzo wysokie ceny najmu. W Dublinie w wielu segmentach rynku przeciętny pokój kosztuje kilkaset euro miesięcznie. Natomiast całe mieszkania często przekraczają możliwości finansowe nawet osób pracujących na pełen etat.

Dlaczego takie oferty są szczególnie niebezpieczne

Eksperci zwracają uwagę, że problem nie sprowadza się wyłącznie do kwestii moralnych czy społecznych. To także realne ryzyko przemocy i wykorzystania. Osoby, które przyjmują takie warunki, często znajdują się w sytuacji zależności. Dlatego mają ograniczoną ich możliwość odmowy lub wycofania się.

W raporcie ICOS podkreślono, że większość przypadków nie trafia do oficjalnych instytucji. Ofiary często nie zgłaszają incydentów z obawy przed utratą zakwaterowania lub brakiem alternatywy na rynku.

Szczególnie narażone są osoby, które dopiero przyjechały do kraju, nie znają języka, prawa lub nie mają sieci wsparcia. W takich warunkach granica między „zgodą” a przymusem staje się bardzo nieostra.

Oferta typu: „seks za mieszkanie”. Czy można to zgłosić?

W Irlandii trwają prace nad rozwiązaniami prawnymi, które mają wprost uznać oferowanie mieszkania w zamian za seks za przestępstwo. Projekt ustawy zakłada również penalizację reklam takich ofert i został skierowany do dalszych prac w komisji parlamentarnej.

Obecnie możliwe jest zgłaszanie takich przypadków do organizacji wspierających ofiary przemocy seksualnej oraz najemców, a także do An Garda Síochána. W praktyce jednak eksperci wskazują na trudności w dokumentowaniu takich sytuacji oraz brak jednolitego systemu ochrony osób zgłaszających nadużycia.

Dlatego koalicje organizacji społecznych, w tym Rape Crisis Ireland i National Women’s Council, apelują o dodatkowe środki: dostęp do pomocy prawnej, wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczne szkolenia dla służb.

Społeczny sygnał ostrzegawczy

„Seks za mieszkanie” nie jest jedynie pojedynczym zjawiskiem. Tam, gdzie mieszkanie staje się dobrem deficytowym i nieosiągalnym, rośnie przestrzeń dla nadużyć.

Dublin w tym sensie staje się przykładem miasta, w którym kryzys mieszkaniowy przenosi się z poziomu ekonomii do poziomu realnego zagrożenia społecznego – szczególnie dla kobiet i osób młodych.